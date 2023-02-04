【國際新聞圖輯】西班牙女權團體上空抗議家暴頻傳，比利時軍火商50輛坦克待價而沽
我們想讓你知道的是
1月27日，女權團體「FEMEN」在西班牙馬德里的麗池公園（El Retiro）舉行上空抗議活動，為飽受家暴衝擊的婦孺發聲。自1月以來，西班牙就至少有6名婦女與1名女孩被伴侶或前伴侶謀殺
隨著二月的到來，俄羅斯入侵烏克蘭即將滿一週年，近期關於軍備的討論越來越多，歐美國家紛紛提供坦克與飛彈，更傳出俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將於週年日發動50萬大軍，戰爭依舊看不到盡頭。此外，南半球的紐西蘭也面臨到豪雨水患的襲擊，導致最大城市奧克蘭（Auckland）飽受摧殘。
天主教教宗方濟各展開非洲之旅，西班牙行動女權團體抗議婦孺面臨家暴壓力，本週的精采國際新聞帶您一次掌握！
比利時政府想支援烏克蘭，但苦無坦克可以捐贈，導致該國軍火商「OIP Land Systems」的爭議再起。多年前比利時政府以每輛1萬至1.5萬歐元價格，出售50輛德製豹1坦克給OIP，如今政府想回購提供給烏克蘭，卻喊價到每輛50萬歐元；OIP解釋，維修更新各項系統、設備所費不貲，並沒有刻意哄抬價格，也很期待這批坦克能援助烏克蘭。這批坦克至今依然在倉庫中尚未出售，但有其他國家與OIP接觸中。
德國製藥公司BioNTech於2日表示，將投資4000萬歐元在德國新建工廠，生產以mRNA為基礎的藥物。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）當天參觀該藥廠位於法蘭克福以北約90公里的馬爾堡（Marburg）工廠，並對這項投資表示歡迎。
1月27日，女權團體「FEMEN」在西班牙馬德里的麗池公園（El Retiro）舉行上空抗議活動，為飽受家暴衝擊的婦孺發聲。自1月以來，西班牙就至少有六名婦女與一名女孩被伴侶或前伴侶謀殺，西班牙政府也為此再次召開家暴緊急專家會議因應。此前，西班牙政府曾於去年12月召開類似會議，因為陸續有11位婦女遭受類似的謀殺。
紐西蘭人口最多的城市奧克蘭（Auckland），1月27日遭史上最大暴雨侵襲，雖雨勢一度趨緩，但週末又再降下豪雨，引發土石流、洪水，造成四人喪生。奧克蘭1月降雨量已達到過往年降雨量的40％，更是以往1月平均雨量的8倍，數千棟房屋、道路和農作物遭受嚴重毀損，可能需要數個月才能復原。
每年的2月2日，在巴西巴伊亞州（Bahia）首府薩爾瓦多（Salvador）的烏姆班達教（Umbanda）會舉行海神祭祀儀式。這個信仰源自於非洲約魯巴教（Yoruba）當中的河水之神葉瑪亞（Yemọja），不過葉瑪亞在巴西逐漸演變成海洋之神，白玫瑰成為主要的祭祀用品，是漁民與船難者的守護神。
天主教教宗方濟各（Pope Francis）1月31日展開非洲訪問，前往民主剛果與南蘇丹，為這兩個暴力活動猖獗的國家祈求和平。方濟各抨擊引發非洲衝突的「貪婪毒藥」，稱富裕世界必須理解人比他們腳下的礦物更珍貴。他譴責民主剛果「可怕的剝削形式，缺乏人道」，豐饒的礦產資源助長了戰爭、流離失所和飢餓。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。