2023/02/04,
國際

【國際新聞圖輯】西班牙女權團體上空抗議家暴頻傳，比利時軍火商50輛坦克待價而沽

【國際新聞圖輯】西班牙女權團體上空抗議家暴頻傳，比利時軍火商50輛坦克待價而沽
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1月27日，女權團體「FEMEN」在西班牙馬德里的麗池公園（El Retiro）舉行上空抗議活動，為飽受家暴衝擊的婦孺發聲。自1月以來，西班牙就至少有6名婦女與1名女孩被伴侶或前伴侶謀殺

隨著二月的到來，俄羅斯入侵烏克蘭即將滿一週年，近期關於軍備的討論越來越多，歐美國家紛紛提供坦克與飛彈，更傳出俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將於週年日發動50萬大軍，戰爭依舊看不到盡頭。此外，南半球的紐西蘭也面臨到豪雨水患的襲擊，導致最大城市奧克蘭（Auckland）飽受摧殘。

天主教教宗方濟各展開非洲之旅，西班牙行動女權團體抗議婦孺面臨家暴壓力，本週的精采國際新聞帶您一次掌握！

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比利時政府想支援烏克蘭，但苦無坦克可以捐贈，導致該國軍火商「OIP Land Systems」的爭議再起。多年前比利時政府以每輛1萬至1.5萬歐元價格，出售50輛德製豹1坦克給OIP，如今政府想回購提供給烏克蘭，卻喊價到每輛50萬歐元；OIP解釋，維修更新各項系統、設備所費不貲，並沒有刻意哄抬價格，也很期待這批坦克能援助烏克蘭。這批坦克至今依然在倉庫中尚未出售，但有其他國家與OIP接觸中。

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德國製藥公司BioNTech於2日表示，將投資4000萬歐元在德國新建工廠，生產以mRNA為基礎的藥物。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）當天參觀該藥廠位於法蘭克福以北約90公里的馬爾堡（Marburg）工廠，並對這項投資表示歡迎。

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1月27日，女權團體「FEMEN」在西班牙馬德里的麗池公園（El Retiro）舉行上空抗議活動，為飽受家暴衝擊的婦孺發聲。自1月以來，西班牙就至少有六名婦女與一名女孩被伴侶或前伴侶謀殺，西班牙政府也為此再次召開家暴緊急專家會議因應。此前，西班牙政府曾於去年12月召開類似會議，因為陸續有11位婦女遭受類似的謀殺。

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紐西蘭人口最多的城市奧克蘭（Auckland），1月27日遭史上最大暴雨侵襲，雖雨勢一度趨緩，但週末又再降下豪雨，引發土石流、洪水，造成四人喪生。奧克蘭1月降雨量已達到過往年降雨量的40％，更是以往1月平均雨量的8倍，數千棟房屋、道路和農作物遭受嚴重毀損，可能需要數個月才能復原。

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每年的2月2日，在巴西巴伊亞州（Bahia）首府薩爾瓦多（Salvador）的烏姆班達教（Umbanda）會舉行海神祭祀儀式。這個信仰源自於非洲約魯巴教（Yoruba）當中的河水之神葉瑪亞（Yemọja），不過葉瑪亞在巴西逐漸演變成海洋之神，白玫瑰成為主要的祭祀用品，是漁民與船難者的守護神。

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天主教教宗方濟各（Pope Francis）1月31日展開非洲訪問，前往民主剛果與南蘇丹，為這兩個暴力活動猖獗的國家祈求和平。方濟各抨擊引發非洲衝突的「貪婪毒藥」，稱富裕世界必須理解人比他們腳下的礦物更珍貴。他譴責民主剛果「可怕的剝削形式，缺乏人道」，豐饒的礦產資源助長了戰爭、流離失所和飢餓。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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