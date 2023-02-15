《推力【終極增訂版】》：我們不認為人們很笨，而是認為這世界很難！
我們想讓你知道的是
《推力》出版十多年以來，全球暢銷逾200萬冊，並為這個世界帶來數不盡的改變。如今，兩位作者從頭到尾修訂了《推力》，增量50％全新內容，稱之為「終極增訂版」。《推力》教導我們如何使用經深思熟慮的「選擇設計」，為自己、家庭和社會做出更高明的決定。
文：理查．塞勒（Richard H. Thaler）、凱斯．桑思坦（Cass R. Sunstein）
滑坡理論
大家都知道有些人懷有相當可笑的恐懼，其中很多種恐懼還被取了名字，例如有一種叫影子恐懼症（sciophobia），甚至還有花生醬黏在口腔上壁恐懼症（arachibutyrophobia）。還有一種令人費解的恐懼，奇怪的是，似乎在自由意志主義派法律學者之中特別常見：害怕跌下斜坡或樓梯（bathmophobia）。我們懷疑這種恐懼症引發對滑坡理論（slippery slope）的執著。
我們要澄清一點，我們並不是說小心真正的滑坡是可笑的事，好比冰風暴後只適合專家等級的滑雪道，當然要請大家遠離這些地方。事實上，任何又滑又陡的坡道至少都應該運用警告牌這種推力，在極端的例子中甚至要禁止。（此步道／街道封閉，直到再次通知。）我們認為引起太多注意的並不是物理上的滑坡，而是象徵性的、用在特定類型的論辯。
滑坡理論是指，當我們做某件事（且稱之為X），可能會產生嚴重的風險：引發某種趨勢，導致其他事情如Y和Z發生；X本身還好，甚至是很棒的構想，Y和Z卻很嚇人。結論是你不應該做X，除非你願意接受Z。
美國反對槍枝管制的人很常談滑坡理論。在這個例子裡，X是對個人擁槍的權利做任何限制（好比禁止擁有攻擊性武器），Z是政府跑去沒收所有武器，包括牛排刀和水槍。好吧，這有點誇張，但你明白這個意思。
多數滑坡理論的問題是沒有提出實際滑坡的任何證據：亦即有理由相信做X會提高Y和Z發生的可能性，更遑論不可避免。但這並未能阻止人們提出這種聽起來很可疑的論點，舉例來說，最高法院關於平價醫療法案（Affordable Care Act）有一番辯論，討論政府是否可依照憲法要求人們購買醫療保險。法官安東寧．斯卡利亞（Antonin Scalia）提出一個著名的說法：如果這項規定合法，就沒有什麼可以阻止未來某個政府要求人民必須吃花椰菜。這是典型訴諸恐懼的論調！
滑坡理論的預測在政治領域的紀錄並不是很光彩。一位反對女性投票權的人曾預測，讓女性投票會製造出「男性化的女人和女性化的男人，交配後生出墮落的種族」。另一個反對者注意到，女性占人口比例一半以上，預測若讓女性投票，不久之後，所有政治領導者都會變成女性。特此聲明，2021年女性只占美國國會26%的席次。我們只希望這個滑坡更滑溜一點！
我們會提出滑坡理論，是因為批評家用它來批評推力和自由家長制。他們說：「先是輕推，然後是用力推，接著變成開槍。」（但為什麼？使用推力的主要目的就是要避免用力推，更不可能開槍。）有趣的是，其中一些論點還引用一種行為偏見作為理論基礎，舉例來說，一位批評者格倫．惠特曼（Glen Whitman）的論辯基礎就是極端趨避（extremeness aversion）的研究結果：人們通常偏好中庸的選項。
試舉一例，依法強制加入儲蓄計畫（可選擇退出）現在似乎成了中庸選項，然而一旦這成為標準，就會占據自由放任的位置。然後，（可選擇退出的）「明日存更多」政策變成新的中庸選項。一旦這個做法被採用，又變成偏自由的選項，自動加入制（可自由選擇投資組合但「沒有」完全退出的選項）便變成中庸選項。依照這種發展，一小步一小步地改變，到最後甚至變成強制加入、規定最低額度、高度限制投資組合、沒有選擇退出等，都讓人覺得是「合理的中庸選項」。
真的嗎？
我們要強調，《推力》出版十幾年來，自動加入制和「明日存更多」方案，在世界各地確實都更加普遍被採用，但我們沒有見到任何朝著取消選擇退出權發展的趨勢。如果一種選項看起來是理性的中庸之道，應該較可能被更多人採用，而非演變成極端的方案。這樣的坡道終究不算是多滑溜吧？
社會趨勢難以預測。美國曾批准一項憲法修正案（過程嚴重充斥淤泥），禁止銷售酒類。結果是否導致其他事情如吸菸和過度飲食被禁止？沒有。幾年後，美國發現這項修正案是錯的，遂廢除禁酒令，現在各州更快速通過法律讓大麻銷售合法。我們似乎很難預料到會有這種坡道。
我們根本看不到任何理由要擔憂推力的陡坡。再說一次：推力本身是不可避免的，依照定義，推力本就會保留選擇的自由。如果我們接受這個定義，就沒有理由認為我們無法守住不強制的那條線（只要我們不想要強制）。你可以警示產品包含蝦子（幫助那些像桑思坦一樣對甲殼類過敏的人），但不必禁止含有蝦子的產品。你可以將印表機設定為預設雙面列印，但不禁止改為單面列印。倘若有人指控推力作為一種政策會因為符合中庸之道而吸引人，那我們坦承不諱。但我們在評估推力時要看優缺點，而不是基於某種假設性的風險（那可能只是恐懼跌下斜坡或樓梯的徵狀）。
自由與主動選擇
有些熱愛自由的批評家還會在箭囊裡準備另一支箭，這部分我們比較能同理。他們擔憂的是自由與選擇權，而不是人們的福祉（他們認為福祉難以量測或評斷）。基於這個理由，他們大力贊成主動選擇甚於設計完善的預設選項。他們頂多只願意提供人們必要的資訊，以利於做出明智的選擇，認為之後就應該讓人自行選擇。這種思考邏輯反映在瑞典政府的做法上（讓人民選擇自己的投資組合），但我們已看到這個策略有一些缺點。
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我們想讓你知道的是
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