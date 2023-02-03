中國研擬限制出口太陽能板矽片關鍵技術，確保世界領先地位、打擊美國發展雄心

為了加速再生能源的建置，美國通過法令擴大太陽能產能；而近日卻傳出作為太陽能產業強權的中國，將擬一項限制出口技術的清單，限制太陽能重要零件「矽片」、「矽錠」的技術出口。分析師指出，中國此舉不像反制美國，更像是確保它們在太陽能領域的主導地位。

中國技術出口新規，打擊美國發展太陽能產業

美中貿易戰恐怕將進入到新一個階段。2月3日業內人士告訴《華爾街日報》中國商務部和科學技術部，正打算將用於製造太陽能的重要原料矽片、矽錠的技術，納入限制出口的清單之中。

業內人士表示，目前全球幾乎所有的太陽能矽片和矽錠，還有相關的製造過程、設備都是由中國一手包辦，其中在光電產業中的大尺寸太陽能電池板，更具有舉足輕重的地位。

據國際能源署（IEA）的數據顯示，中國在製造太陽能板的階段中佔據了超過80%的市占率；全球97%的太陽能級矽錠和矽片也都產自中國。野村證券也估計，近年來能源短缺、電力飛漲的情況下，2022至2023年全球太陽能裝置還將大幅成長達50%，將成中國太陽能業者的成長動能。

中國負責出口相關法規業務的金杜律師事務所報告顯示，中國出口管制法律制度變化，可以看到出口管制有從傳統的生物、化學等敏感領域，向電信和互聯網數據安全及能源等重要中國核心技術蔓延的趨勢。

「加強技術進出口管理」清單若被採納，中國光電業者就必須獲得省級商務主管部門的許可，才可以出口此類技術。美國太陽能行業協會（Solar Energy Industries Association）執行長Abigail Ross Hopper直言，中國開始提出口限制是一個重要證據，美國應有警覺擴大自己的太陽能製造規模。

美國兩難：需要中國便宜太陽能零件，卻又不能讓它坐大

太陽能發電產業依技術可區分為矽晶、薄膜等兩大類，目前市場主流為矽晶太陽能電池，包含單晶與多晶2種型態，共占約近9成市場。

產業鏈的角度來看，主流矽晶太陽能電池產業可劃分為上游之多晶矽材、晶錠/矽晶圓；中游之太陽能電池片、模組，以及下游之系統建置；此外，尚有周邊材料（包括玻璃、軟性基材、氣體、靶材及電極材料等）及設備等相關產業。而美國受到政策激勵，將有更多太陽能計劃相繼而起。

近日，中國提議將針對產業鏈過程的中間階段，所涉及的關鍵設備和技術進行管制。令美國感到尷尬的是，白宮為了「加速脫碳」進程，通過了《降低通貨膨脹法》（Inflation Reduction Act）需要大量且便宜的太陽能板，卻又不能過度仰賴中國，因此，國內形成了「主張使用中國便宜太陽能板」以及「課徵高關稅扶植本土太陽能產業」的兩種聲浪。

分析師：中國確保太陽能的主導地位，不讓技術被偷走

事實上，在美中對抗日益激烈的情況下，中國持續坐大太陽能產業，早已經受到歐美國家中鷹派政治人物的注意。其中，2022年12月2日，美國商務部針對比亞迪（柬埔寨）、阿特斯（泰國）、天合光能（泰國）、Vina（隆基控股子公司，越南）進行初步制裁。

美國商務部強調，中國業者在東南亞國家組裝，以規避美國對中國製太陽能板的反補貼及反傾銷課稅。然而研調機構集邦科技（TrendForce）認為，無論調查結果為何，在2024年6月6日前從東南亞4國進口，並於2024年12月前安裝的太陽能板，均可獲得關稅豁免，意味著初裁結果短期內並無實質影響。

此外針對中國修訂限制出口一事，諮詢公司龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）的分析師Dan Wang告訴《華爾街日報》，中國的舉動並非針對美國的反制措施，反而更像是確保中國在太陽能領域的主導地位，並擾亂其他國家的供應鏈。

最後，華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心（Center for Strategic and International Studies）的研究員Ilaria Mazzocco指出，不管如何中國將給美國帶來麻煩，而中國越來越趨向於封閉，反對技術、資本的流動，正破壞當初它們以「自由市場」為核心的優勢。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航