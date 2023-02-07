112學測是混合題登場的第二年，看似沒有範圍的國文科到底該怎麼準備？

文：希文樂見

命題趨勢分析

112學測是混合題登場的第二年，在108課綱改革的浪潮下，素養導向的評量成為趨勢，國文科試題從最早期以記憶背誦知識為主，到著重閱讀理解，再到現在增加了混合題（單選加簡答），不只檢核考生是否具備「精準閱讀」的能力，更是為了測驗考生是否能進行「適切表達」。

從試題的比重進行分析，會發現112學測國文選擇題約有50%為閱讀理解題，其中白話文和文言文的比例各佔一半，算是十分平均。

選文的類型有文學類的詩詞、散文，也有非文學類的科普文章、圖表判讀。而語文知識類的考題，像是字音、字形、字義、成語詞語亦都各出現一至兩題，與往年的比重差不多，國學常識則未見。

看似沒有範圍的國文試題，細究仍有規律可循，選文多從課文延伸，只要平日認真上課，並且從中培養閱讀各類文本的能力，相信考前無須花太多時間準備，亦不用死背太多知識，便可在國文這科上取得不錯的成績，以下提供給要考學測的高中生幾點建議。

一、熟讀核心古文15及A類選文

國文乍看之下沒範圍，但其實學測試題多從課本延伸，以形音義題為例，單選第一題考讀音，其中「胡笳之拍」出自〈畫菊自序〉，「釁起鬩牆」出自〈勸和論〉，「驀然而踣」出自〈勞山道士〉，「吁嗟而去」出自〈虯髯客傳〉，都是從核心古文15篇裡出來的。

因此只要平日裡熟悉這些課文，並不需要花太多額外的時間記誦很難的形音義，多選題的形音義題也有一樣的現象，這裡就不再詳細列舉了，有興趣的可以自己去驗證。

而就算是閱讀理解題，也有很多是課文的延伸，如單選第五題為〈燭之武退秦師〉和〈鴻門宴〉的對讀，多選第三十題有關於賴和的新詩為〈一桿秤仔〉的延伸，混合題第三十五題的明代雜劇《赤壁遊》為〈赤壁賦〉的改編作品。

可見熟讀課文仍有其必要，這些有關課文的考題，並不會以讓你記憶文章細節內容的方式出現，但仍需掌握關鍵的形音義解釋，以及課文的寫作背景的基本脈絡、核心主旨。

二、比起背誦，掌握閱讀方法才是關鍵

如上文分析，學測已經不愛考國學常識，但文言文的出題比重仍佔一半，可見如何閱讀文言文仍是拿分的關鍵，比起背誦文體的流變、詩詞的格律等等，熟悉閱讀文言文的方法才是關鍵，要能夠流暢地閱讀文言文，需要掌握其固有的句法，以及當下時空背景特有的語境。

以古詩詞為例，現在的考題不太會直接考你「楊柳」代表「離別」，但了解詩詞常用的典故意象，仍有助於文意的判讀。

掌握閱讀方法的祕訣無他，需要平日裡廣泛閱讀各類文章，並且在閱讀時正確擷取文章重要的訊息，發展成自己的統整解釋。在閱讀的時候可以多多自我提問以檢核是否真正理解文章內容，如果暫時找不到方向，可以多找題目來做，像是課文背後的問題討論都是不錯的練習素材。

三、作答前可以先概略瀏覽一下問題和選項

訊息檢索類的題目，就算通篇細讀過了，在看選項的時候仍有可能遺忘，需要反覆回去對應選項說明是否正確，所以與其沒有方向的細讀，不如先從選項找出要關注文章的哪些細節。

統整解釋類的題目，則可以先判斷題目是要問文章的內容主旨，還是寫作手法等等，不見得要細讀選項，可以通篇閱讀完整篇文章之後產生自己的判斷，再去對應哪個選項更貼切。

掌握答題策略，其實也是在學習如何更有效率地閱讀一篇文章。

四、有個了解素養導向教學設計的國文老師

從上面三點可以發現，如果你的國文老師了解素養導向的教學設計，那在高中兩年半的時間裡，便能從每一課課文及相關的課外延伸素材中，培養閱讀各類文本的能力，只要認真上課、寫作業，相信就算題目越來越靈活，也能掌握其中不變的道理，那便是閱讀素養的培養，而且這項能力一旦培養起來，不像死背的知識容易遺忘，是能夠使用一輩子的。當然，你必須保有閱讀習慣，這項能力對你才是有用的，而且會持續進步，這就是所謂的「師父領進門，修行在個人」。

但如果不幸的，你的國文老師仍然只會要你背誦課本的題解、註釋、國學常識，差一個字扣一分的話，便只能自求多福了。不過仍有自救的方法可循，那便是紮紮實實熟讀高中國文課本的核心古文15及A類選文，並且尋找優質的試題來做（不是每個題目都出的好）。

好的問題設計能夠提醒你閱讀時的重點，以及該思考的東西，並且還能夠掌握大考的趨勢。如果有任何求學上的疑問，可以私訊我的粉專，雖然不是什麼都會，但我會盡可能回答各位的。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航