左膠的自省：NFT書難以理解，是因為沒能打破「魚蛋論」定律
我們想讓你知道的是
為甚麼購買NFT書而感覺無所得著是魚蛋論的變奏？因為我們吐糟的並非付了錢而沒得到文本，而是別人也得到文本，而感覺不到自己的得著。諷刺得很，最能簡單直接讓所有人理解買NFT書得到甚麼，不是提供更多的功能，更好的服務，而是從其他人手中取走兩粒魚蛋，不，收走書的文本。
跟作家朋友Alice電郵拜年，雙方道賀也閒聊，自然地聊到NFT書。Alice說「弱弱一問，咁買NFT書得到嘅係咪即係個唔同款嘅封面……」
這句話非同小可。首先，「弱弱一問」等同此地無銀，當一個問題真的很弱，提問者才不會加上這個前言。
其次，Alice是個很懂區塊鏈的作家，有購買我的NFT書，我倆多次深入聊到密碼貨幣、NFT等概念。如果連Alice也有類似的疑問，顯然我不能期望其他人能深刻明白。
最後，這大概是我的過敏症，我好怕省略號……尤其害怕工作上遇到每句話都以省略號作結的對手，總在想對方省略掉的是甚麼，拜託，我需要掌握全部訊息，你為甚麼就不說清楚呢。還是說「認真我便輸了」，只是大家對中文文法的理解不同，對方認為省略號只不過是四分休止符的意思？Alice是舉足輕重的作家，用上省略號，我只能理解為代表「你含混不清的地方還多著呢」。
Alice的一句話，讓我斷定自己還沒有把NFT書的概念說得足夠清楚，因此在我以為話題暫告一段落之後，又有了這篇文章。
魚蛋論：不要你多給我兩粒，而要你取走他兩粒
雖然是是非題，但只回應是或不是，顯然不夠全面。問題的弦外之音，是「我買了NFT到底得到甚麼」。這是非常合理的問題，既然是買賣，即交易，付出了金錢當然會期望得到些甚麼。
有些人會乾脆把買NFT書或者訂閱週報之類理解為捐款，既然付出不望回報，「得到甚麼」這個問題就不存在。我不主張這樣理解，但不會說這個理解錯，反正，捐款與買賣之間本來就沒有一條絕對的界線。比如說參與眾籌開發智能咖啡機，即使不會因此獲得咖啡機，也可以理解為「購買」一份希冀，一個存在智能咖啡機的平行世界。至於被騙，那是後話。
讓我們嘗試比較其他書的型態，推敲為甚麼不理解得到甚麼的情況，只出現在NFT書。
買紙本書之所以容易理解，是因為跟買米買菜買車買樓一樣，消費者清楚知道，付出多少，可得多少，而且握到、看到甚至嗅到。買紙本書得紙本書。
現在很難想像了，買傳統電子書也曾經是件難以理解的事，至少曾經難以接受。但到了今天，就算還沒接受的人都應該能理解，買傳統電子書就能透過電腦、平板或者硬體閱讀器等下載文本，得到的是「閱讀的權利」。
至於NFT書，因為我使用上「版權所有，翻印不究」的新形式，讀者買的除了是「閱讀的權利」，更是「正版的憑證」，而視覺上，這個憑證是個獨一無二的封面和作者簽名。購買後收到文本，其實跟傳統電子書一樣而已，卻突然變得難以理解，關鍵在於「翻印不究」，我把文本開放，讓沒有購買的人也能得到。再鑽下去，這是「魚蛋論」的變奏。
大部分香港人都知道，「魚蛋論」由今時今日已經升上神檯的黃子華發明。20年前的2003年，黃子華在SARS期間舉行《冇炭用》棟篤笑（脫口笑，talk show），道出魚蛋論。故事是這樣的。話說有人買了一串魚蛋，發現別人的比自己多出兩粒，而這位港人要求的居然不是多要兩粒魚蛋，而是取走別人的兩粒。
為甚麼購買NFT書而感覺無所得著是魚蛋論的變奏？因為我們吐糟的並非付了錢而沒得到文本，而是別人也得到文本，而感覺不到自己的得著。諷刺得很，最能簡單直接讓所有人理解買NFT書得到甚麼，不是提供更多的功能，更好的服務，而是從其他人手中取走兩粒魚蛋，不，收走書的文本。
這比魚蛋論還荒謬。從別人手上取走兩粒魚蛋，好歹為這世界省下一些食物；但數位內容可以無限複製，把書的文本收到付費牆後，除了產生一批沒法獲得知識的人，世界並未得到任何好處。我常被指非理性，至少在此事上，我沒法苟同。
但這不代表我在指責消費者，認為對的全是我，委過於人。絕對不是。人類理性思考是個美麗的誤會，消費行為以至日常生活中很多決策往往是非理性的，我很喜歡的兩本書《Thinking, Fast and Slow》以及《Predictably Irrational》裡頭有大量這方面的例子。作為產品設計者，如果只懂責難消費者非理性，既沒能力讓消費者理性起來，又不懂得hack非理性消費行為，到頭來終究是個失敗的產品設計者。
反省過後，我決定從免費讀者手中取走兩粒魚蛋。一是從書的介紹網頁，拿掉那個大刺刺的「下載翻版」按鍵。二是請求Liker Land修改web3書架介面，當瀏覽NFT書頁面時，只有NFT的持有人才能下載書的文本。
為甚麼長年堅持惠普知識的我那麼輕易妥協？因為根本談不上甚麼妥協，書的文本早已訂明「翻印不究」，以CC-BY授權，又已經放到IPFS，並把元資料寫在區塊鏈。有心閱讀的，下載的方法多著。官網沒有下載鏈結固然會帶來不便，但太容易到手，反而令人不懂珍惜，現在稍稍提高門檻，就當成是一種讓讀者證明自己想讀的「proof of work」好了。不然的話就「proof of stake」，付錢購買正版。
其實我自己也說得很清楚，「鼓勵正版，允許翻版，消滅盜版」。翻版只是被「允許」而已，而不是鼓勵，有需求自然有供應，何必自己去翻版，總在做吃力不討好的事，真笨。
這麼簡單的事情，居然得花上十幾年才能想通，枉我還說自己左而不膠。
賦能：無用之用，方為大用
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
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數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
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