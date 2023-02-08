【影評】《日麗》：本片最高明之處，在於美麗與憂傷的虯結曖昧不明

文：藝術北飄者

日頭正炙、海水正藍，船邊欄杆上，大手與小手交疊在一塊兒。

11歲幼女，隨著年方30的單身父親，千里迢迢從英國來到土耳其渡假，順道慶祝爸爸的生日。印象中的土耳其假期，彷彿一切都被天光裹上一層糖衣，以歡樂為主。

一直到女孩追上父親的年紀，20年生命的砥礪，為她擦上了細紋，更磨亮了目光，才得以窺見絢爛回憶下的騷動，發現看似陽光的爸爸，其實心事滿懷。

《日麗》，英國新銳導演夏洛特威爾斯（Charlotte Wells）一鳴驚人之作，以一齣細膩、動人的自傳式電影，回味父女最難忘的夏日時光，卻更宛似冬季盛產的草莓，甜裡帶酸，嚐一口，就讓人難以忘懷。

（以下有雷，斟酌閱讀）

Photo Credit: 東昊影業

女孩心中的第二顆太陽

如同撿拾、拼接記憶的斷簡殘篇那樣，電影用許多微小的情節、對話，堆疊出卡倫（保羅梅茲卡爾 飾）和蘇菲（法蘭琪柯芮 飾）濃郁的父女情，看似破碎，卻深刻入魂。

在外頭，兩人時常被誤認為兄妹，鬥嘴、嬉鬧樣樣來，相處起來如忘年之交，有時連角色都難免互換。拾起小爸爸散落一地上的衣物不說，蘇菲還得容忍他鬧脾氣、甚至倒頭睡到忘記女兒被關在門外等等，一籮筐荒唐的事兒，直讓人快分不清，到底是誰在照顧誰。

可蘇菲知道，他盡力了。教她防身、希望彼此沒有秘密、口袋空空也不想讓她失望，始終在她面前堆滿了笑容，這樣的卡倫，就是蘇菲生命裡的泉源和依靠，像第二顆太陽那般，恆遠、篤定、自帶光芒。不難想像她的心目中，太陽爸爸未來的工作室，理應刷上象徵日光、希望、歡笑的：大黃色。

Photo Credit: 東昊影業

陽光下的青春饗宴

黃色，亦是她美麗心境的反射。渡假村裡邂逅的少女，離開前給了蘇菲一只黃色手環，讓她兌換設施裡提供的任何飲料和服務，要什麼有什麼，就像她初綻的年華，充滿生命的無限可能。

放眼那趟旅程，是她頭一次看見水煙、滑翔翼，第一次潛入海底接觸海洋生物，也是情竇初綻的時刻。生命，正以絕美的姿態盛開在她眼前，只等著她盡情採摘與享用。

無怪蘇菲天真地對爸爸說，只要我能看得見太陽，你在遠方也看得見，就好像：

我們都在同一片天空底下。

Photo Credit: 東昊影業

Sunny Side Up，那另一面呢？

但看見同一顆太陽，不代表看見同樣的天空。

就像兩面的太陽蛋，sunny side up，翻到另一面恐有焦苦。表面上的燦爛，有時只是一件修身的霓裳，為了保護自己的弱點不被看穿，唯有蓋上華服示人，才能在正面思考霸佔的當代世界中，暢行無阻。

原文片名「After Sun」，因此不純然指涉導演在曬後20載的回望，似乎更暗示了刺眼的陽光底下，不可見的日斑與不可見的憂愁。而太陽黑子，自然無法直視，唯有把握日升日落或用望遠鏡，方能觀測得到。

但最怕的就是，錯過時機。因為人偽裝久了、過頭了，難免會累，甚而絕望到錯過變好與被拯救的機會。

鼓勵表現自我的藝術圈，亦不乏血淋淋的案例。除了眾人熟知的梵谷（Van Gogh），加拿大華裔的藝術新星王俊傑（MATTHEW WONG）就是一例。

他的畫作，大部分如這幅《對話（Dialogue）》一樣，筆觸大膽、用色飽滿，總在觀者心中灑落一道道光芒，但那道光，似乎從未徹底驅走憂鬱症的魅影，讓他最終在2019年，35歲壯齡時，親手結束了自己剛要開始發光發熱的生命。

Photo Credit: 王俊傑 MATTHEW WONG《對話（DIALOGUE）》

Dark Side Up，極致的溫柔

本片最高明之處，就在於美麗與憂傷的虯結，曖昧不明。好像說了，卻又沒有明說，必須觀眾各憑本事去挖掘去參透。

尤其畫面上未呈現，但可合理推測，卡倫大概做了與王俊傑一樣的選擇。徒留身後的倖存者，終生抱憾，深埋在事件發生前的枝微末節，翻找著自己忽略的預兆。

20年後，導演正如認真不苟的檢查員般，一片一片地檢視手邊的DV錄像、拍立得，甚至於腦海中殘留的記憶，曾經美麗的土耳其旅行，逐漸走了樣，處處閃爍著過去未曾感知的憂傷光粒。

爸爸打太極拳，極可能是為了抵抗憂鬱，明信片上的留言，如今讀來好像遺言，連她安排的祝壽驚喜，回想卡倫當時也是抽離地杵在遠方，表情木然。

關於累到倦沉、關於疑似埃及艷后疑似尋短，種種無心的閒談，卻為蘇菲染上污點的記憶，再添一抹抹自責的沈鬱。最明顯的是影片後段，卡倫背對鏡頭痛哭，雖泰半出於導演的想像，卻哭到我們驚動魂神，鼻酸難捱。

平心而論，11歲時的女孩，哪有本事察覺成年人刻意上鎖的心房？就算發現了，她又怎麼能撬得開，陽光笑顏下，那對刻意迴避的雙唇？懂了當時的不懂，恰是最尖最痛的體內骨刺，而這樣的痛楚，唯有以電影之名，再佐上Blur的名曲〈Tender〉，對父親輕語吟唱：「Love's the greatest thing that we have」，才能稍稍平復了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航