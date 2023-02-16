《領導者的試煉》：高處不勝寒，領導人如何讓員工願意分享未經修飾的真相？

文：亞當．布萊安特（Adam Bryant）、凱文．沙爾（Kevin Sharer）

HBO頻道的原創影集《黑道家族》（The Sopranos）描述的是紐澤西州郊區一個黑道家族的故事，在該影集的第五季，身為黑道老大的主要角色東尼．沙普蘭諾和妻子卡蜜拉起了口角。當時，他們才剛分居不久，正因為幾筆帳單而爭論不休，其中一筆是在他們家的影音室安裝新音響系統的費用。東尼嘲諷地詢問卡蜜拉，是不是為了她那些「堪比專業影評人的朋友們」而安裝這套系統。

「至少我還有朋友。」卡蜜拉回嘴。「你這話是什麼意思？」東尼質問。卡蜜拉告訴東尼，那些跟他鬼混的人都是領他薪水做事的，根本不是他的朋友，只是一群馬屁精。「你是他們的老闆，他們都很怕你。」她接著又補充道，那些人的工作就是「在聽到你的蠢笑話時哈哈大笑」。

「你要留心觀察其他人在你說了笑話後，有何反應。」

——奈爾．米諾，林斯公司前負責人

雖然東尼怒氣沖沖地衝出去，但卡蜜拉的話已經在他心中種下了懷疑的種子。後來，他在和手下們玩撲克牌時，決定要測試卡蜜拉的說法，故意說了一個很難笑的笑話。「你們知道在一架大型噴射機上遇到會計員時，會發生什麼事嗎？」他問那些人。「那架飛機會變成無聊七四七＊。」他的手下們立刻哄堂大笑，這完全在東尼的預料之外。接著，鏡頭以慢動作環繞牌桌一圈，特寫了這些手下的表情，他們全都表現得彷彿東尼是一個喜劇天才，指著東尼大笑不已。然後，鏡頭回到東尼臉上，觀眾可以從他緩慢的眨眼看出來，他已經意識到卡蜜拉所言不假。

＊譯注：諧音笑話，無聊七四七（Boring 747）的英文發音與波音七四七（Boeing 747）相近。

「你要留心觀察其他人在你說了笑話後，有何反應。」這是米諾從她的長期生意夥伴那裡學來的領導守則之一。當時，她剛成為機構投資人服務（Institutional Investor Services）公司的總裁，這是她初次擔任重要領導人的角色。「我每週都會反覆思考這件事三四次。」米諾說，「不是因為我說了笑話之後其他人會哈哈大笑，而是因為我必須不斷提醒自己，隨著我在組織中的地位愈來愈高，我將會愈來愈難聽見其他人的誠實回饋。」

那麼，領導人要如何打破這種同溫層呢？我們可以經由以下幾個案例，了解部分領導人如何設定適當的氛圍與期望，讓員工願意分享未經修飾的真相：

1. 羅技（Logitech）的執行長布萊肯．德瑞爾（Bracken Darrell）於2012年加入專門生產科技配件的羅技時，他注意到多數員工因為公司文化而表現得太過和善，甚至在公司的績效衰退時，員工依然選擇袖手旁觀。因此，他在上任後不久，就清楚描述了幾個重要的價值觀，其中包括他認為最重要的一條準則：勇於表達自己的意見。

「在經歷困難時，每個人都會討論自己遇到的問題，而羅技經歷困難的時間已經長達四年了。」德瑞爾說，「但是，如果沒有人願意傾聽，這些人就會停止談論問題，導致你無從意識到問題的存在。對領導人來說，最危險的狀況就是當你坐在辦公室時，沒有人願意走進來告訴你哪裡出錯了。所以，我立刻開始和羅技的員工討論『勇於表達意見』與『迅速行動』這兩件事。我當然不喜歡和混蛋共事，但我希望公司裡的每個人都能挑戰彼此的意見。」

2. 安永會計師事務所的凱莉．格里爾告訴員工，他們的職責就是不斷向她提供她需要知道的資訊。「你必須營造出適當的文化與環境，讓員工能自由地對身為領導人的你提出挑戰。若你沒有做到這一點，便會因為有太多盲點致使自己陷入岌岌可危的處境。」她說。在擔任領導人的這五年間，她再三提醒團隊中的每個人與董事會成員：「你們有責任幫助我積極解決盲點。你們要告訴我真相，誠實地和我溝通。我們至少必須擁有這種程度的互信基礎。」

3. 軟體公司思杰（Citrix）的前執行長馬克．鄧普頓（Mark Templeton）為了確保員工不會被頭銜或階級威嚇，特地採用了一套適當的架構。「你必須確保自己絕對不會混淆這兩件事：管理複雜事物時必須使用的階級制度，以及每個人都應當被尊重。」

他說，「有許多組織都是因為混淆了尊重與階級制度，認為對位階低的人只需付出較低的尊重，對位階高的人就應該高度尊重，因而導致組織脫軌。雖然階級制度是我們在管理複雜事物時的必要之惡，但階級制度不能影響到我們對個體該有的尊重。只要你能一而再、再而三地對每個人重複這個觀念，那麼無論他的職銜是什麼，他都會願意寄電子郵件給你，或在任一個時間點來找你——可能是向你提出一個很棒的構想或重大的問題，也可能是想要尋求建議，任何事都行。」

4. 前美國商務部長潘妮．普利茨克（Penny Pritzker）在面試求職者時，會直言不諱地向他們說明不提出問題的危險性。「當我們即將正式僱用某位求職者時，我會和他討論一些可能導致他被解僱的問題。」

她說，「如果你想被解僱，只要這麼做就行：說謊、欺騙或偷竊。除此之外，還有一件事也會導致你被解僱，就是在遇到問題時不告訴任何人。問題總是會發生，而我的工作就是幫助你解決你的問題。我從過去的經驗中學到，最麻煩的人往往不會告訴你事情的完整經過，而是會隱瞞一些實情。他們不會從頭到尾把事情說清楚，這種行徑會讓我很憂心。通常，他們之所以這麼做，是因為不想說出你不想聽的話。你必須允許他們說出壞消息。」