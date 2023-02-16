《領導者的試煉》：高處不勝寒，領導人如何讓員工願意分享未經修飾的真相？
我們想讓你知道的是
七堂最有價值的領導課，透過600位執行長的親身經歷，看見自身盲點、學會最實際的管理策略。凱文曾任安進藥品執行長達20年，帶領公司將年營收從10億提升至160億美元；亞當則是擁有30年經驗的資深記者，曾與全球600多位執行長進行深度訪談。本書就是兩位作者在過程中累積而成的心血結晶。
文：亞當．布萊安特（Adam Bryant）、凱文．沙爾（Kevin Sharer）
HBO頻道的原創影集《黑道家族》（The Sopranos）描述的是紐澤西州郊區一個黑道家族的故事，在該影集的第五季，身為黑道老大的主要角色東尼．沙普蘭諾和妻子卡蜜拉起了口角。當時，他們才剛分居不久，正因為幾筆帳單而爭論不休，其中一筆是在他們家的影音室安裝新音響系統的費用。東尼嘲諷地詢問卡蜜拉，是不是為了她那些「堪比專業影評人的朋友們」而安裝這套系統。
「至少我還有朋友。」卡蜜拉回嘴。「你這話是什麼意思？」東尼質問。卡蜜拉告訴東尼，那些跟他鬼混的人都是領他薪水做事的，根本不是他的朋友，只是一群馬屁精。「你是他們的老闆，他們都很怕你。」她接著又補充道，那些人的工作就是「在聽到你的蠢笑話時哈哈大笑」。
「你要留心觀察其他人在你說了笑話後，有何反應。」
——奈爾．米諾，林斯公司前負責人
雖然東尼怒氣沖沖地衝出去，但卡蜜拉的話已經在他心中種下了懷疑的種子。後來，他在和手下們玩撲克牌時，決定要測試卡蜜拉的說法，故意說了一個很難笑的笑話。「你們知道在一架大型噴射機上遇到會計員時，會發生什麼事嗎？」他問那些人。「那架飛機會變成無聊七四七＊。」他的手下們立刻哄堂大笑，這完全在東尼的預料之外。接著，鏡頭以慢動作環繞牌桌一圈，特寫了這些手下的表情，他們全都表現得彷彿東尼是一個喜劇天才，指著東尼大笑不已。然後，鏡頭回到東尼臉上，觀眾可以從他緩慢的眨眼看出來，他已經意識到卡蜜拉所言不假。
＊譯注：諧音笑話，無聊七四七（Boring 747）的英文發音與波音七四七（Boeing 747）相近。
「你要留心觀察其他人在你說了笑話後，有何反應。」這是米諾從她的長期生意夥伴那裡學來的領導守則之一。當時，她剛成為機構投資人服務（Institutional Investor Services）公司的總裁，這是她初次擔任重要領導人的角色。「我每週都會反覆思考這件事三四次。」米諾說，「不是因為我說了笑話之後其他人會哈哈大笑，而是因為我必須不斷提醒自己，隨著我在組織中的地位愈來愈高，我將會愈來愈難聽見其他人的誠實回饋。」
那麼，領導人要如何打破這種同溫層呢？我們可以經由以下幾個案例，了解部分領導人如何設定適當的氛圍與期望，讓員工願意分享未經修飾的真相：
1. 羅技（Logitech）的執行長布萊肯．德瑞爾（Bracken Darrell）於2012年加入專門生產科技配件的羅技時，他注意到多數員工因為公司文化而表現得太過和善，甚至在公司的績效衰退時，員工依然選擇袖手旁觀。因此，他在上任後不久，就清楚描述了幾個重要的價值觀，其中包括他認為最重要的一條準則：勇於表達自己的意見。
「在經歷困難時，每個人都會討論自己遇到的問題，而羅技經歷困難的時間已經長達四年了。」德瑞爾說，「但是，如果沒有人願意傾聽，這些人就會停止談論問題，導致你無從意識到問題的存在。對領導人來說，最危險的狀況就是當你坐在辦公室時，沒有人願意走進來告訴你哪裡出錯了。所以，我立刻開始和羅技的員工討論『勇於表達意見』與『迅速行動』這兩件事。我當然不喜歡和混蛋共事，但我希望公司裡的每個人都能挑戰彼此的意見。」
2. 安永會計師事務所的凱莉．格里爾告訴員工，他們的職責就是不斷向她提供她需要知道的資訊。「你必須營造出適當的文化與環境，讓員工能自由地對身為領導人的你提出挑戰。若你沒有做到這一點，便會因為有太多盲點致使自己陷入岌岌可危的處境。」她說。在擔任領導人的這五年間，她再三提醒團隊中的每個人與董事會成員：「你們有責任幫助我積極解決盲點。你們要告訴我真相，誠實地和我溝通。我們至少必須擁有這種程度的互信基礎。」
3. 軟體公司思杰（Citrix）的前執行長馬克．鄧普頓（Mark Templeton）為了確保員工不會被頭銜或階級威嚇，特地採用了一套適當的架構。「你必須確保自己絕對不會混淆這兩件事：管理複雜事物時必須使用的階級制度，以及每個人都應當被尊重。」
他說，「有許多組織都是因為混淆了尊重與階級制度，認為對位階低的人只需付出較低的尊重，對位階高的人就應該高度尊重，因而導致組織脫軌。雖然階級制度是我們在管理複雜事物時的必要之惡，但階級制度不能影響到我們對個體該有的尊重。只要你能一而再、再而三地對每個人重複這個觀念，那麼無論他的職銜是什麼，他都會願意寄電子郵件給你，或在任一個時間點來找你——可能是向你提出一個很棒的構想或重大的問題，也可能是想要尋求建議，任何事都行。」
4. 前美國商務部長潘妮．普利茨克（Penny Pritzker）在面試求職者時，會直言不諱地向他們說明不提出問題的危險性。「當我們即將正式僱用某位求職者時，我會和他討論一些可能導致他被解僱的問題。」
她說，「如果你想被解僱，只要這麼做就行：說謊、欺騙或偷竊。除此之外，還有一件事也會導致你被解僱，就是在遇到問題時不告訴任何人。問題總是會發生，而我的工作就是幫助你解決你的問題。我從過去的經驗中學到，最麻煩的人往往不會告訴你事情的完整經過，而是會隱瞞一些實情。他們不會從頭到尾把事情說清楚，這種行徑會讓我很憂心。通常，他們之所以這麼做，是因為不想說出你不想聽的話。你必須允許他們說出壞消息。」
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。