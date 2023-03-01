無出版審查、文學根基深厚卻難以養活作家？台灣真是中文創作的天堂嗎？
我們想讓你知道的是
在大家的印象中，台灣的書店很文藝，不僅賣書，也賣咖啡點心。但是從另一方面看，這其實也是無奈之舉，因為單靠賣書幾乎養不活書店。這裡的出版業有個笑話：一對情侶到書店，吃義大利麵兩百五，很便宜，書一本兩百塊，太貴，不買。文藝背後盡是心酸。
文：上官亂
近段時間，幾乎台灣各大出版社都在準備2023年1月份的台北國際書展。我聽到一個消息，就是很多出版社都沒有申請到書展期間發布會活動的場地，哪怕是名家的發布會，因為明年參展的機構和新書數量比2022年幾乎多出一倍。為什麼呢？首先是因為疫情緩解了，2022年不敢參加的出版機構如今都準備參展，還因為2021年三月起台灣出版業者可以申請免徵5％營業税，所以，今年台灣的出版社可謂爆炸性地出書。
更重要的，當然是由於國際形勢和兩岸形勢鉅變，台灣成為世界熱門話題，以及香港的言論環境惡化以後，中文出版的自由之地幾乎只剩台灣了。這樣一來，很容易讓人產生「台灣就是中文創作和出版的天堂」的感覺，但事實真是如此嗎？僅靠一場書展的火爆程度，當然不能輕易得出這個結論，還需要很多方面的考察。
來之不易的出版自由，讓台灣成為世界第二
台灣的出版和言論自由當然不是免費得來的。直到1999年，台灣才廢除《出版法》，在此前的幾十年，和中國大陸一樣，一直施行著嚴格的出版審核制度。國民黨政府來台之後，還處於「訓政時期」，要求台灣各種出版品的申請、登記均須經國民黨各級黨部審核，如果批評政府，還會面臨刑罰。1952年，當局為了緩和二二八以後的局勢，修正了出版法，雖然不再追究刑責，但是隻要有出版品違法出版審核規定，一樣會被警告、關停。
1953年7月，當局頒布了《台灣省戒嚴期間新聞紙雜誌圖書管制辦法》，進一步審查出版品。就連國外的媒體都逃不了審查，1959年的美國版「大英百科全書」來台申請著作權，被當局要求必須修改部分地圖與關於「大陸匪偽政權」之用詞。就連當時駐台美軍訂購的英文雜誌，都會先經審核人員的手，用小刀把敏感字眼刮掉，才能到美國人手中。就算到了80年代黨外運動蓬勃時期，仍然發生過荒誕的審查故事，1985年6月，《民眾日報》引述《美聯社》消息，標題「中共將繼續走開放路線，反對超級強國欺侮小國」，結果被以「違反國策、為匪張目」的罪名遭到停刊7日的處罰。
1987年7月，台灣解嚴，《台灣省戒嚴期間新聞紙雜誌圖書管制辦法》也失效了，但是「反對共產主義、台獨分離意識」等出版審查兩大原則依然有效，其中，鄭南榕的《自由時代週刊》就是在此審查制度下，成為被查禁和停刊次數最多的出版物，最終也導致了鄭南榕的自焚殉道。
直到1999年，立法院才廢止了《出版法》。從此，台灣的任何出版品都不需要被審查了，這促使台灣迅速成為全世界人均出版量第二的地區，僅次於英國。在這個人口僅2300萬的中文社會，每年共有五千多個出版單位、包含三千多家出版社，共出版四萬本以上的新書，平均每天都逾百本新書出版，這是台灣出版自由才20年就達到的成績，不得不説是個奇蹟。而同比人口14億的中國大陸，截至2016年年底，全國總共才出版社584家，而且出版審核越來越嚴格，加上疫情三年，新書更加難產。因此，對照台北書展的火爆，我們不得不承認台灣的自由之可貴。
豐富的台灣文學，並非華語文學的一個支流
其實，相對於出版自由，更值得討論的，是台灣本土的中文創作水平。在很長一段時間裡，華人圈都認為港台文學是同等的「文化沙漠」，造就起出版繁榮的根基僅僅在於市場和出版制度。其實這是一種誤解，尤其是對台灣。
過去的大中華本位的文學史中，一直把台灣文學劃歸為中國文學的一個支流，甚至是中國邊陲文學的一個構成。但其實，經過數百年以來數個外來政權的輪替，加上早前就存在了數千年的南島語系口傳文學，台灣文學一直有著非常豐富、複雜的面貌。單從語言來説，就有原住民文學、古典漢文、話語白話文、日語、台語白話文、客家白話文，還有各個傳教士留下的外文作品。
從文學源流來説，先是清代的《裨海紀遊》為代表的漢語古典文學，然後到從日本返回的台籍菁英發展出的台灣新文學，在台日裔作家的日文台灣文學，之後到戰後的反共文學，六七十年代的本土現代文學；80年代開始的政治文學、人權文學、女性文學、母語文學，90年代的網絡文學——雖然現在大陸的影視文學IP很發達，但是不要忘了，台灣才是網絡文學的發源地，痞子蔡的《第一次親密接觸》影響了我們整整一代人。
因此，無論從哪一方面，台灣的文學都是獨此一份的。而且從80年代開始，台灣的通俗文化深深影響著過整個華文地區，古龍的武俠，瓊瑤的愛情，席絹式的言情，是我們小時候租書屋裡的基本配置。拋卻大中華本位的文學史敍事結構，我們會發現，台灣文學的根基很深厚，而且有自己獨特的發展脈絡。
而且，近幾年，由於台灣的人權相關法規的進步，小眾題材又有了更廣闊的空間。BL或是LGBT的內容，曾經濫觴於日本動漫的亞文化，如今，隨著台灣同性婚姻的合法化，已經逐漸以台灣本土題材和讀者為主體了。其實還有很多國家也沒有審查制度，為什麼卻做不到小眾題材的繁榮發展呢？正是因為社會制度和文化不夠包容。在某個文學研討會上，就有人舉例，印尼就沒有審查制度，但印尼出版社卻會自我審查，比如出版社購買LGBT內容的版權，只能低調出版，不能高調宣傳，因為會受到抵制。而這樣的情況，絕對不會發生在台灣。
在台灣，單靠寫作能謀生嗎？
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna