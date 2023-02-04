【東南亞週報】泰民運人士呼籲廢除「冒犯君王罪」|緬軍政府再延長全國緊急狀態|安華出訪星國簽三項協議
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年輕的選民對「冒犯君王罪」持有強烈不滿的態度，而自2020年以來，更多泰國青年組織了示威遊行，以抗議泰國政府及皇室。今年1月許多學生矇臉並以囚犯服裝上街，又用鐵鍊綑綁自己，以表達他們對冒犯君王罪的不滿。 近期更有兩位年齡分別為21歲及23歲的民運分子，曾在2022年2月被控冒犯君王，為抗議政府對其他民運人士以「冒犯君王罪」為由將其監禁的作法，而選擇在監獄中絕食。根據這兩位民運分子的律師及醫生，他們目前身體狀況極為虛弱，但仍不願接受治療。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第208期，為讀者挑選2023年1月28日至2月3日期間，有關菲律賓、緬甸、馬來西亞、印尼、新加坡與泰國的六則東協區域大事。
菲律賓｜菲美達成協議 菲新增四軍事基地供美軍使用
美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）本週訪問菲律賓，會晤總統小馬可仕。2日時菲國與美國宣布達成協議，將擴大雙邊「防務合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA），菲國預計多開放4個基地，允許美軍進入使用。
根據美國國防部聲明，防務合作協議是雙邊同盟重要支柱，透過擴大協議內容，將使同盟更強大和堅韌，以及加速軍力現代化。此外，新設基地也可讓加快提供人道與災難救援的速度。美方先前已在5個軍事基地的基礎建設投入超過8200萬美元（約新台幣24億元），提供當地就業機會與經濟成長；後續將持續在新設基地進行投資。
面對中國在南海日益頻繁的主權聲索行為，以及近來台海情勢的變化，菲律賓駐美大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）指出， 菲國將需要和美國進行合作，來防止緊張情勢日益升高，避免產生更大的衝突。
稍早在1月下旬時，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）出訪菲律賓，除了宣布雙邊將恢復中斷7年的外長、防長2加2會談外，也聲明兩國將完整執行2014年簽訂的「防務合作協議」內容，再新設軍事基地。針對新增的4個基地，目前尚未宣布確切地點，據先前媒體報導新設地點可能是位於北部、靠近台灣的卡加煙省，以及南海前線的巴拉望省和三描禮士省。
緬甸｜緬甸軍政府再延長全國緊急狀態六個月 大選料將延後
緬甸軍政府在發動政變兩週年之際，宣布再延長全國緊急狀態。根據聯合早報報導，緬甸國防和安全委員會批准軍政府領導人敏昂萊的要求，2月1日宣布再延長全國緊急狀態六個月，此決定預料將影響原訂在8月舉行的全國大選。
緬甸軍方在2021年2月1日發動政變接管政權後，宣布緊急狀態一年，並承諾會在結束緊急狀態後舉行大選，把政權交還給民選政府。然而，軍方去年兩度延長緊急狀態六個月。緊急狀態原應在今年1月31日屆滿，然而軍政府卻以當前「局勢特殊」為由，再次延長緊急狀態。敏昂萊雖強調軍方會保護憲法，並重申必須舉行多黨選舉，但表示緬甸仍處於政權受到暴力威脅的非正常情況，因此決定再次延長全國緊急狀態。
對此，華府予以譴責，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）2月1日表示：「美國強烈反對緬甸軍政府延長緊急狀態的決定，這不僅延長軍政府的非法統治，也延長了軍政府為這個國家帶來的苦難。」
在宣布延長緊急狀態後，緬甸當局又於2月2日發布命令，宣布在全國多個地區實施軍事管制，由地方軍事長官負責行使行政和司法權力。命令指出，這項措施是要更有效地實施安全、法治和地區和平工作。實施軍事管制的地區涉及實皆省、欽邦等4個省和4個邦的37個鎮。緬甸的仰光省、曼德勒省和欽邦等多個地區，從2021年3月以來已實施軍事管制。
馬來西亞｜安華出訪新加坡 簽署三項協議
馬來西亞首相安華1月30日前往新加坡，展開為期一日的正式訪問。此為安華自任相以來第三次出訪，上午接近10時抵達樟宜國際機場後便展開緊湊的行程。隨同安華前往的代表包括大馬外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）、交通部長陸兆福、國際貿易暨工業部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）等等，由新加坡外交部長維文（Dr Vivian Balakrishnan）到機場迎接。
安華首先到新加坡總統府（The Istana），由新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）為其舉行正式的歡迎儀式。大馬首相隨即便與新加坡總理李顯龍會晤，由李顯龍為其設午宴招待。
馬新兩國亦在雙方領袖會晤下簽署三項合作協議，分別針對數位經濟、綠色經濟，以及網路安全三方面的合作計畫。其中綠色經濟的合作協議為大馬首次在此議題上與他國簽署的正式協議，兩國期以之加強雙邊減碳的努力，並協助更多產業與企業參與綠色經濟。此外，兩國也在此協議下強化合作關係，如為兩國電動車充電樁設立統一標準，並共同研發更多低碳解決方案，尤其在氫能、碳捕捉、使用及儲存等技術。
由於大馬在去年大選以前陷入政局不穩定的情況，馬新兩國的關係在許多面向停滯不前，重要的雙邊議題未能取得進展。安華順利任相並出訪星國，可望推進馬新關係的發展。新加坡預計在下半年將舉行一場非正式領袖峰會，屆時安華很可能再度前往星國。
印尼｜傳特斯拉在印設廠 佐科威：有信心
稍早彭博社在1月時報導，根據不具名來源表示，特斯拉與印尼即將達成設廠的初步協議，本週路透社報導，印尼總統佐科威對於特斯拉是否會投資印尼「有信心」。
先前傳出特斯拉將在印尼興建超級工廠，生產電動車及電池，預計年產量達100萬輛電動車，確切地點尚未透露。佐科威曾與特斯拉執行長馬斯克進行過至少兩次會談，更曾飛往德州SpaceX基地，力促馬斯克到印尼投資電動車生產基地。特斯拉目前於美國德州奧斯汀、加州佛利蒙有設廠外，在中國上海以及德國柏林也有生產工廠，先前傳出下一座美國境外的超級工廠可能落腳於墨西哥；韓國與加拿大亦積極爭取投資機會。
佐科威指出，印尼有豐富的鎳礦資源，是電池生產的重要原料，政府也提供稅負優惠，再加上印尼廣大的電動車消費市場，因此對於印尼被選為投資地具有信心。他也補充：「若特斯拉想先從投資電池生產廠開始，我們也是相當歡迎。」韓國現代汽車、日本豐田汽車與三菱汽車都已宣布在印尼投資設廠。
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
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