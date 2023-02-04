2023/02/04,
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越南第一家女性報紙的首位女編輯是誰？谷歌塗鴉因搞錯孀月英肖像致歉

越南第一家女性報紙的首位女編輯是誰？谷歌塗鴉因搞錯孀月英肖像致歉
翻攝自：Google

我們想讓你知道的是

本週三，谷歌（Google）在谷歌塗鴉（Google Doodle）牆上紀念越南第一家女性報紙的首位女編輯孀月英（Sương Nguyệt Anh，本名是Nguyễn Thị Ngọc Khuê），不過這幅由河內藝術家Camelia Pham創作的肖像卻非孀月英，而是1971年於西貢成立的孀月英中學的首任校長Dang Kim Chi，谷歌已在週四對此錯置致歉。 孀月英自幼向父親學習中文和喃字，深厚的文字底蘊讓她能身兼作家、詩人、編輯等角色，而之所以取筆名為「孀月英」，是因丈夫在女兒出生的兩年後過世，從此她便以「孀月英」（Sương Nguyệt Anh，意為「喪偶的 Nguyệt Anh」）為筆名，開始替越南第一家女性報紙《女界鐘》（Nu Gioi Chung）撰稿並擔任該報的首位女編輯。

本週三，谷歌（Google）在谷歌塗鴉（Google Doodle）牆上紀念越南第一家女性報紙的首位女編輯孀月英（Sương Nguyệt Anh，本名是Nguyễn Thị Ngọc Khuê），不過這幅由河內藝術家Camelia Pham創作的肖像參考對象卻非孀月英，而是1971年於西貢成立的孀月英中學的首任校長Dang Kim Chi，谷歌已在週四對此錯置致歉。

1864年3月8日，本名Nguyen Thi Ngoc Khue的孀月英生於湄公河三角洲的檳椥省，是著名越南詩人和教師阮庭照的第四個女兒。

孀月英自幼便向父親學習中文和喃字，深厚的文字底蘊讓她能身兼作家、詩人、編輯等角色，而之所以取筆名為「孀月英」，是因丈夫在女兒出生的兩年後過世，從此她便以「孀月英」（Sương Nguyệt Anh，意為「喪偶的 Nguyệt Anh」）為筆名，開始替越南第一家女性報紙《女界鐘》（Nu Gioi Chung）撰稿並擔任該報首位女編輯，同時也是越南的第一位女編輯。當時，《女界鐘》便有討論到關於婦女在越南文化和社會中的角色。

谷歌在介紹孀月英的頁面上寫道：「孀月英因其聰明的頭腦和性格、在逆境中的韌性，及她為後代女性作家和編輯指明道路所做的開創性工作而被人們銘記。」如今在胡志明市、大叻和頭頓等城市，也都可找到以孀月英命名的街道，這次谷歌塗鴉設計了用杏花為主題的背景，則是紀念孀月英最著名以杏花為主題的詩。

而對於參考照片用錯一事，谷歌駐越南代表在2月2日回覆《VN Express》：「我們製作了一個特別的塗鴉，以紀念孀月英女士的生命和事業——首位女性報紙的女編輯，但是塗鴉並沒有準確地展示她的肖像。我們對這一事件以及在紀念過程中，對光榮孀月英成就所造成的不必要干擾表示誠摯的歉意。」

其實這並非孀月英肖像首次被錯置，2018年一本關於南越知識分子的著作，孀月英的照片也非她本人， 研究員Lai Nguyen An表示，在他對20世紀新聞業的廣泛研究中，都未找到孀月英的一張照片，他解釋：「那時的拍照工具非常有限，不清楚孀月英的照片有沒有保存在什麼地方或對外公開。」

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Photo Credit：VinhtantranCC BY SA 3.0
孀月英的墳墓後被重新安葬在雙親位於檳椥省的墳墓旁。

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新聞來源

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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