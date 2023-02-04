美國領空現間諜氣球，中國稱「科研無人飛艇」遭打臉，布林肯宣布訪中延期

美國領空現間諜氣球，中國認了：不可抗力誤入

（中央社）美國領空出現一個疑似中國的間諜氣球引發關注後，中國外交部3日晚間稱，近日一艘中國民用科研「無人飛艇」，受西風帶影響嚴重偏離預定航線，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。

中國外交部官網3日晚間發布「外交部發言人就中國無人飛艇因不可抗力誤入美國領空答記者問」的聲明稿。

據發布，記者問：據媒體報導，近日一艘中國無人飛艇出現在美國空域。中方對此有何評論？

中國外交部發言人稱，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。「中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾」。

中國外交部發言人並稱，中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的「意外情況」。

美國國防部2日表示，正追蹤一個飛越美國本土領空的中國偵察氣球，由於它出現在美國陸基核武重地上空，並適逢美國務卿布林肯訪中前夕，因而引發國際關注。

中國外交部發言人毛寧昨（3）日下午在例行記者會被問及此事時表示，正在核實情況，並稱在真相大白前，猜測和炒作無益妥善解決問題。

中共對外官媒《環球網》昨天稍早還發出一篇報導引述多名中國相關專家稱，這種探空氣球不可能做出如此遠距航行到美國，極可能是美國西海岸的商船釋放的；還有專家質疑可能是美國「自導自演」，藉此汙衊中國，建議美方「擊落」後，再來指責別國。

不過中國外交部昨晚承認氣球確實來自中國後，《環球網》這篇報導已經搜尋不到顯示404。

The United States spends roughly $800 Billion on national defense each year.



Someone please explain how a “Chinese Spy Balloon” was able to float into our airspace without early detection or interception by any branch of our military..



And why hasn’t it been shot down yet?.. pic.twitter.com/ahg3lrpG0w — Conspiralink (@conspiralink) February 3, 2023

中國偵察氣球入侵美國領空，官方辯解立刻遭打臉

（中央社）美國國防部今天反駁中國方面指稱中國民用科研無人飛艇誤入美國的說法表示，「我們知道這是偵察氣球」，侵犯美國領空並違反國際法，「這是不可接受的」。

美國國防部2日晚間發現中國高空氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資，外界高度關注。中國外交部隨後承認氣球來自中國，但宣稱屬民用性質，用於氣象等科研，是受西風帶影響嚴重偏離預定航線，並對氣球因不可抗力誤入美國「表示遺憾」。

對中方的說法，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）予以駁斥。他今天在例行簡報中表示，知道中國的聲明，但「事實是，我們知道這是一個偵察氣球，我不能說得更具體了」，氣球確實侵犯美國領空並違反國際法，「這是不可接受的」，美方也在多個層級直接向中方表達這一點。

至於氣球的確切位置，賴德表示，氣球目前在美國中部，向東移動，預計會在美國領空停留數天，美方持續監控中。氣球高度約在6萬呎高空，遠高於民航交通高度，具可操作性，且改變航向。鑒於未造成人員與軍事威脅，目前尚未打算擊落，但會持續評估各種選項。

中國偵察氣球出現在美國領空，為美中關係新添緊張。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原訂2月5日至6日的中國訪問行程也受此事件影響，在今天稍早宣布延期。

The Pentagon defends its decision to not shoot down the suspected #ChineseSpyBalloon.



Brig. Gen. Pat Ryder says the balloon does “not pose a risk” to people on the ground as it traverses throughout the continental US.@OANN pic.twitter.com/exvfAp8205 — Daniel Baldwin (@baldwin_daniel_) February 3, 2023

中國偵察氣球入美領空，布林肯批不負責任破壞對話

（中央社）美國國務卿布林肯昨日批評中方，派偵察氣球進入美國領空之舉侵犯主權，既不負責任也令人無法接受，尤其在他訪中前夕。布林肯不願多談訪問延至何時，指目前重點是將偵察氣球弄走。

布林肯原訂2月5日至6日首度以國務卿身分訪問中國，期間據報計劃與中國國家主席習近平會晤，但因美國國防部近日發現一個中國高空偵察氣球進入美國領空，臨時決議延期。

布林肯昨天下午與來訪的韓國外交部長朴振於國務院召開聯合記者會，主動談及他決定暫緩訪中的決定，並多次以「侵犯主權」、「違反國際法」、「令人無法接受」、「不負責任」等字句來形容中國偵察氣球進入美國領空一事。

布林肯表示，昨天上午他告知中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，由於中方「令人無法接受的行徑」，他決定延後原訂週末訪問中國的行程，待情勢允許再擇日出訪。

布林肯指出，美中領導人去（2022）年11月在印尼峇里島會晤期間同意，由他出訪北京接續對話。美國政府上上下下為出訪準備一系列討論內容，包括攸關美國及全球人民的議題，並與中方對口花不少時間交涉往來。

他不滿地說，偵察氣球進入美國領空一事，破壞他此行目的；尤其是在他出訪前夕有此作為，更是不負責任，且破壞美國對此行準備的實質性討論。

至於他出訪可能延至何時，布林肯不願多談，僅指目前重點是解決當前問題，把偵查氣球趕離美國領空。

但他強調，美國會持續與中方保持開放溝通管道，此次事件更加凸顯美中有必要維持直接、定期溝通，以避免誤算與衝突。

批中國偵察氣球進美領空侵犯主權，布林肯訪中延期

（中央社）美國國務院資深官員昨天表示，鑒於中國高空偵察氣球進入美國領空，明顯侵犯美國主權與違反國際法，美國國務卿布林肯原訂週末訪中行程決定延期，待情勢允許再擇日出訪。

布林肯原訂2月5日至6日首度以國務卿身分訪問中國，期間據報計劃與中國國家主席習近平會晤，卻因美國國防部2日晚間發現中國高空氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資，而臨時延期。

美國國務院一名資深官員昨天在電話簡報中說明，布林肯原訂昨晚啟程前往中國，但五角大廈2日晚發現中國高空偵察氣球進入美國領空，為保護敏感情資，美方隨即採取行動，透過不同層級直接與中國政府溝通，並同時知會盟國此事。

這名官員表示，在與跨部會夥伴及美國國會協商後，決議國務卿目前不適宜訪中；布林肯昨天上午親自告知中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，將延期訪中行程，但表示仍計劃待情勢允許後，儘早訪問中國。