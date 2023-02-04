TNL+ 2023/02/04,
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Z世代掀起復古掀蓋式手機炫風，盼降低過度使用電子產品的「副作用」

Z世代掀起復古掀蓋式手機炫風，盼降低過度使用電子產品的「副作用」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

目前在伊利諾大學香檳分校就讀的大一學生帕拉佐洛（Sammy Palazzolo）就表示，她在白天時使用的是智慧型手機，但下課後如果要和三五好友相約出去吃飯逛街，就會換成帶掀蓋式手機出門：「我認為大家如果不拿智慧型手機的話，大家就會更有意願外出互動。拿掀蓋式手機其實很有趣也很復古，這根本就可以說是另一種新潮流了。」

文：Taylor Mei

雖然一個時代有一個時代的潮流，但效仿上一個時代的「復古」風潮卻也未曾間斷。2023年，對於現在Z世代（Gen Z）的年輕人來說，除隨身聽、拋棄式底片相機和低腰褲外，目前席捲Z世代最新的復古商品，則是1990年代所流行的掀蓋式手機。

使用較為傳統的掀蓋式手機，也許會讓某些人「錯失恐懼」（FOMO）發作，但在這個資訊爆炸和比較心態因社群媒體而作祟的年代，放棄或減少使用智慧型手機，也不失為一項明智之舉。

掀蓋式手機風華再現

這款在現在只需花20美金（約595元新臺幣），就可以在連鎖零售業者沃爾瑪（Walmart）或電商亞馬遜（Amazon）買到的手機，與近幾十年來問世的智慧型手機相比，可使用的功能明顯較少、螢幕較小、效能也較差。

不過，近期在Tiktok上卻可以看到不少網紅和年輕人，紛紛上傳自己正在開箱和使用掀蓋式手機的短影音。這些國中和高中生，不只把手裡拿的掀蓋式手機裝飾地漂漂亮亮，甚至還拍攝教學影片，教大家如何用這款復古手機配有的相機，拍出不矯揉造作且帶有模糊氛圍的照片。《紐約郵報》（New York Post）甚至有一整則新聞，就只是單純在介紹及推薦有哪些好用的掀蓋式手機。

幫助「斷開連結」素人、明星都愛用

《CNN》報導，不少改拿掀蓋式手機的使用者之所以會選擇掀蓋式手機，是因為他們想要有「斷線」（disconnect），或盡量降低接觸大量資訊的權利。

多年前從女團Fifth Harmony單飛後爆紅的歌手卡貝羅（Camila Cabello），現在則選用TCL的掀蓋式手機「我是站在贊成掀蓋式手機革命這一邊的，或許我可以為這寫一首主題曲。」卡貝羅在Twitter上這樣寫道。

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