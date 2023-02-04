Z世代掀起復古掀蓋式手機炫風，盼降低過度使用電子產品的「副作用」
我們想讓你知道的是
目前在伊利諾大學香檳分校就讀的大一學生帕拉佐洛（Sammy Palazzolo）就表示，她在白天時使用的是智慧型手機，但下課後如果要和三五好友相約出去吃飯逛街，就會換成帶掀蓋式手機出門：「我認為大家如果不拿智慧型手機的話，大家就會更有意願外出互動。拿掀蓋式手機其實很有趣也很復古，這根本就可以說是另一種新潮流了。」
文：Taylor Mei
雖然一個時代有一個時代的潮流，但效仿上一個時代的「復古」風潮卻也未曾間斷。2023年，對於現在Z世代（Gen Z）的年輕人來說，除隨身聽、拋棄式底片相機和低腰褲外，目前席捲Z世代最新的復古商品，則是1990年代所流行的掀蓋式手機。
使用較為傳統的掀蓋式手機，也許會讓某些人「錯失恐懼」（FOMO）發作，但在這個資訊爆炸和比較心態因社群媒體而作祟的年代，放棄或減少使用智慧型手機，也不失為一項明智之舉。
掀蓋式手機風華再現
這款在現在只需花20美金（約595元新臺幣），就可以在連鎖零售業者沃爾瑪（Walmart）或電商亞馬遜（Amazon）買到的手機，與近幾十年來問世的智慧型手機相比，可使用的功能明顯較少、螢幕較小、效能也較差。
不過，近期在Tiktok上卻可以看到不少網紅和年輕人，紛紛上傳自己正在開箱和使用掀蓋式手機的短影音。這些國中和高中生，不只把手裡拿的掀蓋式手機裝飾地漂漂亮亮，甚至還拍攝教學影片，教大家如何用這款復古手機配有的相機，拍出不矯揉造作且帶有模糊氛圍的照片。《紐約郵報》（New York Post）甚至有一整則新聞，就只是單純在介紹及推薦有哪些好用的掀蓋式手機。
幫助「斷開連結」素人、明星都愛用
據《CNN》報導，不少改拿掀蓋式手機的使用者之所以會選擇掀蓋式手機，是因為他們想要有「斷線」（disconnect），或盡量降低接觸大量資訊的權利。
多年前從女團Fifth Harmony單飛後爆紅的歌手卡貝羅（Camila Cabello），現在則選用TCL的掀蓋式手機「我是站在贊成掀蓋式手機革命這一邊的，或許我可以為這寫一首主題曲。」卡貝羅在Twitter上這樣寫道。
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
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居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。