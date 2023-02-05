即使布林肯順利訪中成行也料「乍暖還寒」，兩國關係的對抗性結構完全不會改變
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學者朱志群指出，儘管華府強調無意與中國開展新冷戰，但新冷戰事實上正在進行。「這是由於與全球權力轉型——中國崛起而美國相對衰落——所引起的內在衝突，兩國關係的對抗性結構將在可見的將來持續下去，短期內不會有改變或突破。」
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原計劃於2月5日至6日訪問中國。如果此計劃成行，他將是2018年10月以來首位訪華的美國國務卿，也是拜登政府自2021年執政以來訪華級別最高的美國官員。
然而，美國國務院2月3日臨時決定推遲此次訪華計劃，原因是一個中國飛行物體2月1日出現在美國領空。 北京於其後承認屬於中國，並解釋是「民用飛艇」，因西風帶影響和自身控制能力有限而嚴重偏離預定航線。
美國當局批評，事件侵犯主權及違反國際法，並擔心布林肯若如期訪華，討論的議程將大幅收窄。 不過，華府也表明相信能以外交處理雙方關係，布林肯亦會在情況許可下盡快訪華。
此行是美國總統拜登和中國國家主席習近平去（2022）年11月在印尼G20峰會見面後敲定。此前，外界曾觀望兩國關係能否藉布林肯訪華進一步破冰，惟學者普遍認為不應抱有太大期望。
「這次訪問的象徵意義將大於實際意義。」美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係系教授朱志群對《BBC中文》說。
「訪問的重要性是在於保持兩國高層級溝通管道暢通，但基於雙方在台灣等關鍵爭議上立場南轅北轍，可預期會面不會有實質性的成果。」
官方未公布行程
美中雙方遲遲未就布林肯訪華的具體行程公布細節，也引起外界揣測。英國《金融時報》2月2日引述消息報道，布林肯預計會與習近平會面。
美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）1月31日確認布林肯的訪華日期，但沒有公布訪問行程。
他表示美方將與中國官員討論俄烏戰爭，又說前美國眾議院議長裴洛西去年8月訪問台灣後，北京擱置了美中關於軍事及氣候變化的會談，布林肯將尋求恢復這些對話。
北京方面，中國外交部2月1日回應布林肯訪華時表示，「目前沒有可以提供的消息」。
中國官媒《人民日報》同日發表署名「鐘聲」、題為〈中美必須找到正確相處之道〉的評論文章，指「搞盲目反華是行不通的」，重申台灣問題是中國核心利益中的核心。
前一天，中國外交部發言人毛寧表示「美方不能一邊要溝通、談合作，一邊干涉中國內政、損害中國利益」，強調台灣問題是中國核心利益中的核心，警告美方不要試圖突破這條紅線。
台灣議題升溫
台灣問題顯然是美中衝突的主要徵結，在布林肯訪華前夕，美國政治新聞網站《酒杯新聞》（Punchbowl News）引述華府官員報道，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃春季訪問台灣。
他若成行，將是繼裴洛西（Nancy Pelosi，裴洛西）去年8月訪台之後，又一位將到台北的美國眾議院議長。
麥卡錫最新回應稱「目前無計劃到訪台灣」，但強調中國不能左右他要去哪裡。
此前，美國眾議院在1月10日以365票贊成、65票反對表決通過，成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」。
該委員會是麥卡錫競選議長時的政見，成立後有委員稱要在台灣開聽證會，討論軍售等問題。
學者朱志群強調，美中如在台灣問題上無法解決分歧，雙方都不可能在真正意義上緩和關係，而兩國在台灣問題的取態都受到各自的國內政治影響。
他解釋，中國民族主義高漲，中國領導人不太可能在關鍵的台灣問題上妥協。而在三權分立的美國，行政部門試圖遵循「一個中國」，國會卻不斷提升美國與台灣的「非官方」關係，一些國會議員甚至主張與台灣建立外交關係，完全放棄「一中政策」，這種不一致和矛盾的政策讓事情變得更糟。
澳大利亞國立大學的政治學者宋文笛對《BBC中文》指出，預料布林肯訪華時將澄清，美國國會和台灣之間的關係升溫並不代表拜登政府，拜登也沒有直接控制權，因此中國不應對美國國會的動作過度反應。
貿易科技戰
在布林肯訪華前的一周，美中貿易、科技戰也持續白熱化。美國貿易代表辦公室（USTR）公布2022年售賣侵權產品「惡名市場」名單，點名微信、淘寶等多個中國網購平台。
高科技方面，傳出美國已經與日本、荷蘭達成協議，將對出口到中國的半導體設備實施新限制。
另有報導指拜登政府正在制定不對華為供貨的正式政策，其中包括5G級別以下的產品，例如4G設備、Wifi6和Wifi7、人工智能、高性能運算和雲端，並擬切斷英特爾（Intel）和高通（Qualcomm）等對華為供貨。
中國外交部發言人毛寧1月31日表示，中方對有關報道表示「嚴重關切」，指責美國的行為是「赤裸裸的科技霸權」。
學者宋文笛預期布林肯訪華時將傳達一個訊息，就是即使在美中戰略競爭下，在高等技術脫鉤和經濟遏制之間仍有合作空間。
事實上，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）料今年將訪問中國，她上月曾在瑞士蘇黎世與中國國務院副總理劉鶴面對面會談。
新冷戰結構持續
分析認為，美中可在氣候變化及部分經濟議題上合作，但從根本上改善兩國關係的空間很小。
拜登去年10月公布任內首份國家安全戰略，點名中俄是首要挑戰，指中國是「美國最大競爭對手」，華府不尋求與北京發生衝突或新冷戰，但需展開有效競爭，未來10年將會相當關鍵。
學者朱志群指出，儘管華府強調無意與中國開展新冷戰，但新冷戰事實上正在進行。「這是由於與全球權力轉型——中國崛起而美國相對衰落——所引起的內在衝突，兩國關係的對抗性結構將在可見的將來持續下去，短期內不會有改變或突破。」
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