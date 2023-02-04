駐美代表蕭美琴將返國述職，駁2024副總統人選傳聞是「無中生有的想像」

蕭美琴將返國述職，駐美處：與各部會交換意見

（中央社）駐美代表蕭美琴將於近期返台，這是她在2020年7月抵達華府履新後，首度返台述職。駐美代表處表示，蕭美琴此行主要是與相關部會交換意見，了解各部會政策規劃與想法，以便日後工作推動。

外交部台北時間3日晚間表示，蕭美琴在美任職已滿2年，將於近期公務返國，就當前對美工作進展與規劃，與相關部會交換意見，確保政府對美工作與國內常保順暢銜接。

知情人士透露，去（2022）年台灣開放邊境後，蕭美琴就有思考返國述職的想法，希望能當面與國內各部會交換意見，更具體了解各部會政策規劃與想法，以便日後在華府的工作推動。

這名知情人士也表示，蕭美琴返國述職並非特例，前駐美代表高碩泰任內也曾2度公務返台述職；美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也曾多次因公返美。

外交部：蕭美琴返國述職，屬正常工作一環

（中央社）關於駐美代表蕭美琴擬近期返國述職，外交部晚間表示，蕭美琴赴美任職已滿兩年，將於近期公務返國，就當前對美工作進展與規劃，與相關部會交換意見，確保政府對美工作與國內常保順暢銜接。

外交部指出，駐外使節依規定公務返國是正常外交工作的一環，亦不乏前例，有助於工作接軌及意見交流。至於蕭美琴的行程，外交部將在適當時間做說明。

Photo Credit: 中央社 駐美代表蕭美琴（中）

蕭美琴駁2024副總統人選傳聞，稱是無中生有的想像

（中央社）傳聞駐美代表蕭美琴將是民進黨2024年大選副總統人選。她表示，讓台灣外在環境更和平穩定，更加繁榮，是現在唯一目標，其他政治話題都是「無中生有的想像」。

蕭美琴屢被點名將與副總統賴清德搭配，代表民進黨角逐2024年總統副總統職務。民眾黨前立委蔡壁如日前也在網路節目中指稱，有傳聞透露，民進黨不管誰出戰選總統，搭檔的副總統人選都是和美國關係良好的蕭美琴。

對此，蕭美琴表示，她現在只有一個責任，就是在台美關係全面努力，讓台灣的外在環境更和平穩定，更加繁榮，這是她現在唯一的目標。

至於外界傳聞，她表示，其他任何政治話題都是無中生有的想像，不須多做討論，希望能讓她好好專心在華府做好該做的事情。

嫻熟國際事務的蕭美琴在2020年7月接替高碩泰出任駐美代表一職，是中華民國首位女性駐美代表。華府2年半任期，蕭美琴積極與美方各界接觸，《紐約時報》讚許她是華府最具影響力的大使之一。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺