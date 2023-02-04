哥倫比亞法官審判諮詢ChatGPT惹議，歐盟官員對聊天機器人風險提出警告

審判案件諮詢聊天機器人ChatGPT，哥倫比亞法官行為惹議

（中央社）哥倫比亞一名法官在審判一起孩童醫療權案件時，於準備判決期間使用了人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，引發爭議。

《法新社》報導，法官巴迪亞（Juan Manuel Padilla）表示，他在處理一名自閉症孩童因為父母收入不豐，是否應該被免除預約看診、治療和交通費用的案件時，使用了這個可依提示字元生成文字的聊天機器人。

他於1月31日接受當地廣播電台Blu Radio訪問時說，ChatGPT和其他類似程式在「擬定審案文本草稿的時候」很有幫助，但「目標並不在於取代」法官。

巴迪亞最後判定孩童可免除相關費用，並在1月30日的判決書中表示，他向ChatGPT徵詢意見，但沒有說明他對這款聊天機器人的仰賴程度。

他同時堅稱，向應用程式詢問問題，並不會使人失去判斷力、思考力。

ChatGPT運用人工智慧和網路上的海量資料，來回答人類用戶對它提出的問題。

在這起案件中，巴迪亞說他詢問過ChatGPT，「未成年的自閉症患者是否應免除看診治療費用」等問題。

結果ChatGPT回答，「是的，這是正確的。根據哥倫比亞法規，被診斷患有自閉症的未成年人可免除看診治療費用」。

巴迪亞聲稱，ChatGPT提供了過往由秘書提供的服務，而且做法「有組織、簡單且有條理」，應能改善司法系統效率。

羅薩里奧大學（Rosario University）教授、人工智慧監管專家古提瑞茲（Juan David Gutierrez）則是對巴迪亞做法表示懷疑的人士之一。他宣稱自己也對ChatGPT提問相同問題，卻得到不同的答案。

古提瑞茲在推特（Twitter）發文表示，「法官在判決時意圖使用ChatGPT，這當然是不負責任或不道德的」。他還呼籲應該立刻培養法官們的「數位素養」（Digital Literacy）。

美國加州開發公司OpenAI打造的熱門AI聊天機器人ChatGPT，可以寫出散文、文章、詩歌甚至電腦程式碼，去（2022）年11月下旬開放免費試用，隨後風靡全球。

批評人士擔心這款聊天機器人恐會成為學校和大學裡的作弊工具。OpenAI則是警告，ChatGPT有可能犯錯。

但巴迪亞說，「我猜有許多同事都會加入我的行列，在人工智慧的幫助下，以合乎道德的方式下達判決」。

Photo Credit: GettyImages 聊天機器人ChatGPT運用人工智慧和網路上的海量資料，來回答人類用戶對它提出的問題。

歐警告ChatGPT風險，義禁聊天機器人Replika用個資

（中央社）義大利昨（3）日以可能危害未成年與情緒脆弱人士為由，禁止美國聊天機器人Replika使用義大利用戶個資。歐洲聯盟（EU）產業主管也對聊天機器人ChatGPT的風險提出警告。

《路透社》報導，Replika是舊金山新創企業Luka在2017年推出利用人工智慧（AI）科技的一款聊天機器人，提供使用者客制化人形機器人，能對客戶說話及傾聽說話。

Replika先從英語人口當中流行，使用不須付費；公司則從販售語音聊天等額外功能獲得收入，目前月營收約200萬美元（約新台幣6000萬元）。

Replika宣傳成是「虛擬朋友」，聲稱可以改善使用者的情緒健康。但義大利監管機關資料保護局（Data Protection Agency）表示，Replika干預使用者的心情，「可能使得尚處發展階段或情緒處於脆弱狀態的個人，面臨的風險增加」。

義大利當局並指出，Replika沒有使用者的年齡驗證機制，例如針對未成年人的過濾器，或在使用者未明確通報年齡時能予以封鎖的裝置。

義大利資料保護局說，Replika違反了歐盟隱私法規，以違法方式處理個人資料。因為Replika無法依據未成年人無能力簽署的合約來處理個資，即使它未表明是這麼做。

根據聲明，義大利當局限時Luka在20天內通知已採取哪些措施來落實要求，否則可能面臨最高2000萬歐元（約新台幣6億4800萬元）罰款，或是其全球年營業額最高4％的罰款。

同一時間，歐盟執行委員會（European Commission）負責內部市場事務的執行委員布勒東（Thierry Breton）告訴《路透社》，新的人工智慧法規將鎖定處理ChatGPT相關風險的疑慮，並確保歐洲人可以信任AI科技。這是首度有歐盟高階官員對ChatGPT相關疑慮做出評論。

ChatGPT是由獲得微軟（Microsoft）支持的美國私人公司OpenAI開發，2022年11月底才開放給大眾免費使用。但根據瑞銀（UBS）引用市場分析公司Similarweb的資料所做研究，ChatGPT上線短短2個月，便已成為史上成長速度最快的消費者應用程式。

ChatGPT在接收到使用者提問時，可以產生文章、論說文、笑話甚至詩，來做出回應。

布勒東在提供給《路透社》的書面評論中表示，ChatGPT帶來的風險，凸顯人工智慧法規的迫切必要性。他已在2022年提出相關法案，盼為人工智慧科技規範訂定全球化標準。

包括智慧手機、自動駕駛車輛、網購及工廠等，都使用到AI科技。目前中國與美國在這項科技居領先地位。

布勒東說：「如同ChatGPT展現的例子，AI解決方案可為企業與民眾提供絕佳機會，但也可構成風險。這正是為何我們需要一個堅實的監管框架，以確保能有以高品質資料為基礎的可靠AI。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺