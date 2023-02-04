歐美再軍援烏克蘭：美國新型長程精準火箭，德國批准交付豹1戰車，法義運交機動性地對空飛彈系統
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美國國防部發言人賴德指出，新軍援案包括「陸射小直徑炸彈」（GLSDB），這型炸彈射程可達150公里，可對距離前線很遠的俄軍據點和補給站構成威脅。賴德表示：「這將提供他們較長距離打擊能力……將使他們能夠進行保衛國家的行動，奪回他們的主權領土。」
美國對烏克蘭增22億美元軍援，含新型長程精準火箭
（中央社）美國國防部今天（當地時間3日）宣布，對烏克蘭新增22億美元軍援，內含新型火箭推進式精準炸彈，可將基輔對抗俄軍的範圍擴大近一倍。
《法新社》報導，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）指出，新軍援案包括「陸射小直徑炸彈」（Ground Launched Small Diameter Bomb，GLSDB），這型炸彈射程可達150公里，可對距離前線很遠的俄軍據點和補給站構成威脅。
賴德表示：「這將提供他們較長距離打擊能力……將使他們能夠進行保衛國家的行動，奪回他們的主權領土。」
烏克蘭此前要求美國，提供較射程80公里的「海馬士」多管火箭系統（HIMARS）能夠打擊更遠距離的軍火武器。
GLSDB可能增強烏軍戰力，能打擊俄羅斯占領的頓巴斯（Donbas）、札波利沙（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）等地區，以及遭占據的克里米亞（Crimea）北部。
這可能讓重要的俄軍供給線、軍火庫和空軍基地受到威脅。
賴德說，他並不清楚烏克蘭要如何運用這些軍火武器。
GLSDB由波音公司（Boeing）和紳寶集團（Saab）研製，是一種攜帶小型炸彈的滑翔火箭。
紳寶表示，GLSDB能從任何角度擊中目標的一公尺內範圍。
德國批准軍援烏克蘭豹1戰車，另擬再供防砲車
德國《南德日報》（Sueddeutsche Zeitung）今天報導，德國政府已批准將庫存豹1（Leopard 1）主力戰車交付烏克蘭，且在商討從卡達買回15輛獵豹（Gepard）防空砲車轉送烏國。
《南德日報》引述德國政府消息人士披露，只要這批豹1戰車整備完成，就會馬上送到烏克蘭。
報導還說，若烏克蘭想買豹1戰車，德國軍火商「萊茵金屬公司」（Rheinmetall）與軍用車輛製造、維護公司「弗倫斯堡汽車公司」（Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft,FFG）可以修復數十輛豹1提供烏克蘭。
《南德日報》還指出，德方官員和卡達外交部也討論，將卡達先前買去用以維護世界盃足球賽場館安全的15輛獵豹（Gepard）防空砲車購回的可行性，德國也想從卡達買回更多彈藥。
報導引述德國新任國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）說：「獵豹防空砲車在烏克蘭戰場證明自身實力，如果我們可以從夥伴處取得更多獵豹防砲車，肯定會對烏國有幫助。」
法國和義大利同意，援烏機動性地對空飛彈系統
法國國防部今天指出，法國和義大利已同意運交機動性地對空飛彈系統給烏克蘭。
《法新社》報導，這套武器系統也稱為MAMBA或SAMP，設計目的是為防禦飛彈及有人駕駛或無人駕駛飛機等空中威脅。
法國國防部指出，這套飛彈系統由北大西洋公約組織（NATO）成員國法國和義大利聯合研發，將幫助烏克蘭「防禦俄羅斯無人機、飛彈和戰機攻擊。」
法國國防部聲明，這次軍援是回應烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）向法國和義大利的緊急要求，希望伸出援手「防護平民百姓和基礎建設，免於俄羅斯空中攻擊。」
列茲尼科夫日前訪問巴黎期間，法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）宣布，將再運交12門凱薩式（Caesar）車載榴彈砲，及新式空防設備給烏克蘭。
法國尚未承諾運交雷克勒（Leclerc）戰車給烏克蘭。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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我們想讓你知道的是
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