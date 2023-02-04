2023/02/04,
拉美

墨西哥校園頻傳危險「鎮靜劑挑戰」，15名小學生不適送醫

墨西哥校園頻傳危險「鎮靜劑挑戰」，15名小學生不適送醫
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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這群五年級、六年級學生參加了「鎮靜劑挑戰」，一群人在網路連線，同時服用治療癲癇和焦慮的可那氮平（Clonazepam）或克癇平錠（Klonopin），看誰保持清醒最久就是贏家。這些鎮靜劑有心律不整、呼吸困難和癲癇等副作用，若服用高劑量，恐造成呼吸過緩而導致腦損傷，進而昏迷或死亡。

（中央社）具有爭議的危險網路挑戰再次危害孩童的性命，墨西哥有15名小學生因為參與「鎮靜劑挑戰」遊戲，在集體服用鎮靜劑感到不適後被送醫救治。

《美國廣播公司新聞網》（ABC News）報導，這起事件發生於1月30日，地點位在墨西哥中北部城市瓜納華托（Guanajuato）。幾天之前，墨西哥衛生當局才對這項危險遊戲發布全國警告。

根據報導，這群五年級、六年級學生參加了「鎮靜劑挑戰」，一群人在網路連線，同時服用治療癲癇和焦慮的可那氮平（Clonazepam）或克癇平錠（Klonopin），看誰保持清醒最久就是贏家。

這項挑戰十分不妥，因為這些極易成癮的苯二氮平類藥物（Benzodiazepines）最主要的副作用之一，就是會導致嗜睡。

瓜納華托市長納瓦洛（Alejandro Navarro）表示，這群學生玩了挑戰遊戲後，先在學校接受治療，部分媒體報導稱，他們之後被送往醫院。由於學生們都還未成年，後續相關訊息並不多。

有鑑於這起恐怖意外，納瓦洛在社群媒體發布建議，呼籲家長限制自家孩子使用社群媒體，「一般說來，女孩和男孩們不應該有社群媒體帳號，開始使用社媒不是件好事。」

目前不清楚這群小學生從哪裡取得藥品。這些鎮靜劑有心律不整、呼吸困難和癲癇等副作用，若服用高劑量，恐造成呼吸過緩而導致腦損傷，進而昏迷或死亡。

這是墨西哥第4所爆出鎮靜劑挑戰意外的學校。另一起知名度較高的事件發生在2週前，當時首都墨西哥市有8名中學生濫用藥物後感到不適，促使衛生部對這些藥物的危害發出警告。

墨西哥衛生部發布聲明稱，「呼籲所有孩童和青少年不要參加，或推廣會使生命陷入險境的挑戰遊戲」，並敦促大眾舉報任何沒有處方就販售鎮靜劑的店家。

這並非網路流傳唯一可能致命的挑戰遊戲。上個月阿根廷有一名12歲少女就因為進行熱門影音分享軟體TikTok的「窒息挑戰」遊戲而喪命。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


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