印度阿薩姆童婚陋習猖獗，省長下令掃蕩逮捕逾1800名男子

涉童婚罪，印度阿薩姆省逮捕逾1800名男子

（中央社）印度東北部阿薩姆省（Assam）警方已逮捕與未成年女性結婚和代人安排此種婚姻的1800名以上男子，展開了阿薩姆省省長沙爾馬（Himanta Biswa Sarma）3日所說的持續取締童婚陋習行動。

《路透社》報導，沙爾馬告訴記者，警方是在2日晚間展開逮捕行動，未來可能持續進行，而被捕者包括在佛寺和清真寺協助登記未成年非法結婚的人員。

他說：「童婚是兒童懷孕的主因，這又會造成母親和嬰兒死亡率偏高問題。」

不足18歲的男女結婚在印度為非法行為，但相關法律遭到公然藐視。

聯合國兒童基金會（UNICEF）2020年估計，印度是全世界娃娃新娘最多的國家，約有2億2300萬名，每年有將近150萬名未成年女性結婚。

沙爾馬指出：「由穆斯林到印度教徒和基督教徒，由部落居民到茶園社群，各種信仰和社群都有男子因犯下這種令人髮指的社會罪行而被捕。」

他並說，阿薩姆省政府目前登記在案的童婚涉案嫌犯共有4004人。

印度阿薩姆省掃蕩童婚，不到2週逮捕1800人

印度東北部阿薩姆省掃蕩童婚習俗，不到2週的時間就逮捕超過1800人，顯示當地童婚情況依然嚴重；童婚的定義是指新郎不到21歲、新娘不到18歲。

阿薩姆省首席部長、也就是俗稱的省長沙爾馬，3日在推特發文說，針對違反兒童婚姻法的掃蕩行動正在進行中，迄今已有1800多人涉案被捕。

沙爾馬2日就已預告，警方會針對此類侵害女權的犯罪採取行動。他3日在電視台訪問中預測，在未來一週的時間內還會有數千人被捕。

事實上，阿薩姆省內閣1月23日即已宣布將查禁童婚，次日隨即逮捕了一名29歲穆斯林男子，他正準備迎娶一名16歲少女。

印度媒體報導，阿薩姆省童婚情況嚴重，多座縣城的童婚率甚至超過40％，有15％的女子還不到18歲就已成為母親，伴隨而來的是高產婦死亡率與嬰兒死亡率。

就印度全境而言，2019年－2021年家庭衛生普查報告顯示，童婚率為23.3％。

事實上，印度《禁止童婚法》（Prohibition of Child Marriage Act）規定，男女最低合法結婚年齡分別為21歲及18歲，但在一些偏鄉，違反情況還是頗為普遍。

聯合國一份報告稱，在未達適婚年齡就被迫成婚者多為女性，原因是家境貧窮，父親希望早一點把女兒嫁出去，減輕家計負擔，而更深層的原因還包括教育水準、父權社會以及性別歧視。

此外，印度宗教多元，不但主要宗教有專屬婚姻法，就連跨宗教婚姻也有法可循。以印度教婚姻法為例，女子最低婚齡為18歲，穆斯林個人法則規定女子到了青春期即可結婚，一般是默認為15歲。

在結婚的事情上，許多民眾仍是依據宗教法，禁止童婚法是否高於宗教法律，迄今仍有爭議，各地法院就相關案件作出的判決結果也不相同。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀