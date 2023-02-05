沒打理好外表的媽媽就是邋遢、不夠愛自己？聽到這我感到大為震驚
我們想讓你知道的是
幾個月前看一位親職教養專家直播時，呼籲媽媽們「不要當黃臉婆，要好好打扮自己、愛自己，若從外在就不尊重自己，別人就會開始踐踏妳」。並拿另一位網紅媽媽證明，即使生了6個孩子，仍可把自己打扮美美的，為何妳不好好打點自己、在乎自己呢？聽到這，我感到大為震驚。
幾個月前看一位親職教養專家直播時，聽到他呼籲媽媽們：「不要當黃臉婆，要好好打扮自己、愛自己，若從外在就不尊重自己，別人就會開始踐踏妳。」
並舉例當他舉辦親子活動時，看到帶孩子的媽媽灰頭土臉、衣著邋遢不上妝、頭髮油膩的樣子，覺得不忍以外，還語重心長地說：「There’s something wrong with you. 你已經開始不愛自己了。」
並拿另一位網紅媽媽證明，即使生了六個孩子，仍可把自己打扮美美的，為何妳不好好打點自己、在乎自己呢？
聽到這，我感到大為震驚。
一位提倡不要用孩子外在表現來斷定孩子價值的專家，為何可以在不瞭解每位媽媽所處環境與各自需求的前提下，武斷地單從外表評斷媽媽不打點好自己就是不夠愛自己，提出「從外在開始在乎自己旁人才不會踐踏妳」的行動呼籲呢？
老實說，站在一個旁觀者的位置評斷他人都很簡單，但忽略每位媽媽的家庭背景（神隊友或豬隊友）、當下的情境（出發時孩子是天使還是惡魔）、個體差異（本來就偏好舒適不在意外表）而下的評斷，都是耍流氓與缺乏同理心的。
我想，應該很少媽媽「不想」或「忽略」要把自己打理好、呈現自己也感到愉悅的樣貌在大家面前，只是「不知道方法」如何在有小孩的情況下做到。
就外人或男性的角度來看很簡單，不就是跟婚前一樣，上個妝打理好自己就好了嗎？ 有很難嗎為何要放任自己？
真的很難。
除了時間被壓縮 （睡不飽、做家務）、資源被壓縮（不好意思跟老公開口拿錢用在自己身上）、提出需求被嚴厲批判（只顧自己不顧小孩、妳都當媽媽了為什麼還要____），還有很多已經內化的社會期待與世代承襲下來的「照顧家庭是女性天職與責任」的枷鎖。
而現在還要多一個「不好好打扮自己就是不夠愛自己」的批判？ That’s really enough.
能不能用比較寬廣包容的角度與眼光，當看到一位蓬頭垢面、灰頭土臉帶著孩子的母親，與其認為她不夠愛自己、不尊重自己，轉為思考以下：
- 她看起來很累很狼狽，我能提供什麼協助？
- 她穿著很隨興不修邊幅，也許她這樣很舒適或在國外長大？ （某些地區每個人穿著都很休閒或在我們看來很隨便）
- 她以前很注重打扮，但現階段她的優先順序，是將享受親子時間放在雕琢自身外在之上，沒有妨礙其他人的前提下，這樣的轉變很有趣？ （如同日本收納女王近藤麻理惠在生了第三個孩子後，將心力放在享受家庭時光，轉而接受家裡可以亂一點）
若身為媽媽被這位親職專家講到痛點，妳也許並不是不夠愛自己，而是不知道怎麼做，與其陷入自我批判或再度犧牲自己休息時間來打扮，嘗試以下：
- 靜下來，與自己真實需求與感受做連結：有真的因為照顧孩子而犧牲自己照顧外表的需求嗎？ 如果有，照顧孩子的責任是為了符合他人的期待，還是自己心甘情願？ 這個犧牲還有沒有其他方法能夠滿足自己的需求？
- 瞭解真實需求後，採取行動：如是心甘情願，也不覺有困擾，那無須因為他人言語而改變。如的確沒有滿足想照顧好外表的自身需求，勇敢尋求協助。不敢提出協助或之前都碰壁？
前者可以檢視內在的信念，後者可改變提出需求的方式，才是真正關愛自己的行動，而非僅停留在表面上「好好打扮自己」的空泛呼籲。
真正的愛自己，是不論自己老醜胖瘦，都能看見自己存在的價值。真正的尊重，是在瞭解對方需求與感受後，能夠不帶批判的陪伴與同理。
願所有的媽媽，不論外在情況為何，都能找到內在的平靜。
本文經Relax with Avy授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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