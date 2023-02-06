老師不教課讓學生自己看書、寫考卷，就是「自主學習」嗎？

文：賴振民（創夢客營運長、教育創生專家）、戴宇星（創夢客教師、Founder of AstroStream Technologies Studio）、簡志峰（中原大學教育研究所副教授、美國德州農工大學教育科技博士）

迷失的自主學習

一場來自台灣各地高中的暑期營隊，我問同學：「是否知道自主學習？」大家回答都知道，我再問大家：「如何自主學習？」他們說就是有一堂老師完全沒有教課的課堂中，學生自己學習、自己看書、和自己寫考卷。

很顯然這就是過去我們知道或經歷過的「自修」和「自習」。在108課綱推動下的「自主學習」，這新瓶卻仍裝著舊酒，自修學習仍然承襲著過去的代工工廠和代工教育，學生學習著制式的學科課程，透過不斷的練習測驗和考試評量來提升良率，然而新課綱（108課綱）的自主學習是學生探索自己和發展未來的重要關鍵，如何引導學生擬定計畫、善用時間、蒐集資料、產出成果等，都是未來大學端想看到的學習歷程。若學生和老師在第一線就陷入迷失的「自修學習」，後續將看到跟以前一樣的學習效果。

自主學習的引導師資是關鍵

引導學習的師資很重要，也是學校實行自主學習的困難點，然而學校普遍沒有這樣引導師，而是由學生自己學習或是由各科老師來帶，除非學生本來就有自主學習能力或有相關經驗，否則在學校將很難推行，自主學習也將會流於毫無目標性的自修學習。

《親子天下》曾在2020年七月針對高一升高二學生進行問卷調查，發現有七成的高中經歷了一年的彈性時間探索，仍不確定未來的方向為何。然而這一批108課綱正式實施三年的學生，有八成五在申請大學的書審資料那一關是需要準備自主學習計畫的。

雖然教育部長強調「自主學習不是自習課」，但如何能幫助學生運用學習策略、自我監控、探索自我、找出學習目標、定出學習計畫卻不是每個老師都有能力帶領的。

就連清華大學都需要「Xplore探索者計畫」，帶領清大高材生探索自己的優點和特點，讓他們鎖定自己有興趣的目標，進行同儕跨域與合作學習。清大高材生都需要引導師帶領探索，遑論是一般高中生。

自主學習的實例

以下是針對北部某國立大學參加社群自學的學生分享，「老師好，這週有兩個專案想法和一個行程想要跟你確認該怎麼執行？」這是在大學時常跟老師的對話，一開始招募自主學習團隊時，什麼都是問題，討論空間、探索主題、經營累積的資源與知識等，這些問題來的快且急，一旦慢下來，社群的成員便會慢慢不知道要做什麼，失去目標的團隊，隨著時間也會解散，這也讓我們認知到許多專案上和學習上的隱藏成本，有了經濟的概念去規劃整體自主學習的專案計畫。

在大學的學習社群裡，除了自我的知識學習，通常參與的時間分為三種，第一種是跟社群夥伴討論各式的主題發想與收斂，例如「基於馬拉松的職涯興趣規劃」、「國際間有什麼不錯的物聯網社群可以關注」、「臺灣小農的農產品進出口遇到的問題情境」。在這段討論的過程中，我們可以在白板上天馬行空，將現有的認知進行不同面向的整合，通常會推導出一些原則方向，幸運的話會突發想到一個還不錯的點子，那我們就會進行更深層的點子討論，把概念完善，並加入可行性或初步可以做的行動。

第二種是找老師諮詢，我會把平常跟社群夥伴討論的種種，整理出待解決的問題或是有趣的想法，搭配目前的可行性和資源，去找老師討論，通常總能在跟老師的交流當中，得知更具體的環境狀況，外部的資源與專案要可行的關鍵步驟，還有延伸可構想的方向等等，就像是發酵的過程，將想法透過不同對象及不同方式的討論，可以更有機會找出解決方案的方向與執行方式。平日的社群討論包括，與老師討論出人事物或現有的議題連結，通常也會延伸出接下來需要去拜訪的專家、單位，需要去撰寫的信件、查詢的資料，或是製作原型去驗證概念。

第三種便是參與各個相關活動，拜訪許多專家的時間，通常都會在假日跟著老師一起跑行程交流，聆聽不同單位平時會在意的問題，老師交流討論的方向、對應的方式，以及試著整理出核心問題並進行提問或對談。我覺得這也是自主學習最重要的要的地方，在學習的過程中若我們專注課本的知識，限縮在教室的場域學習，很難聆聽到各領域實際的需求，很難得知老師解決問題過程與他人溝通的方法，很難在當下場域參與交流並提出想法獲得回饋，這一方面會需要學生的耐心和嘗試、也會需要老師的引導和分享，在不同的體驗中，最後將實際的問題帶回到教室當中，回歸社群夥伴間彼此的討論。

這樣的自主學習循環中，老師不再定義自己是「主動教導者」，需要一直單方向提供相關知識，學生不再定義自己是「被動學習者」，需要一直扮演認真作筆記或是安靜聽一小時的知識資訊，而是建立在「發現問題、解決問題」的基礎上進行交流，並從「學生」和「老師」不同的認知和觀點提供可能的目標與資訊，在一次次的循環裡導出階段性的成果（原型、機制等），並找尋合適的舞台或競賽進行發表，獲得團隊或專案上的成就，成為自主學習階段性的性的學習經歷。

給學校的建議

從國立大學社群自學的經驗，我們認為有幾點可以提供高中端練習操作：

自主學習並非協同教學：自主學習並非由不同老師代理或執行，也非不同領域的老師跨域協同教學，而是學校需要自主學習專門的引導老師協助，或是外聘專業自主學習引導師。 課內外資源整合：對於學校來說，不一定要把學生需要的選修課程開滿，畢竟教學的資源有限，而學生的學習是無限，不可能完全滿足，而是透過自主學習老師的引導及陪伴，結合課內課程和線上資源的學習，補足選修師資不足之問題。 融入在地議題：並融入在地議題，整合課內外資源及知識，讓學生有更多元的選擇和提升自己習得知識的方式。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航