老師不教課讓學生自己看書、寫考卷，就是「自主學習」嗎？
我們想讓你知道的是
本文透過某國立大學自主學習的學生分享，介紹三種自主學習可以操作的方法，包含社群連結、引導師諮詢、及拜訪專家。可以理解學校老師要處理教學與行政事務，沒有時間帶學生做深入的討論，因此可以導入外部師資的陪伴和引導，並結合線上資源，及在地議題，真正做到校內外整合的目標導向自主學習。
文：賴振民（創夢客營運長、教育創生專家）、戴宇星（創夢客教師、Founder of AstroStream Technologies Studio）、簡志峰（中原大學教育研究所副教授、美國德州農工大學教育科技博士）
迷失的自主學習
一場來自台灣各地高中的暑期營隊，我問同學：「是否知道自主學習？」大家回答都知道，我再問大家：「如何自主學習？」他們說就是有一堂老師完全沒有教課的課堂中，學生自己學習、自己看書、和自己寫考卷。
很顯然這就是過去我們知道或經歷過的「自修」和「自習」。在108課綱推動下的「自主學習」，這新瓶卻仍裝著舊酒，自修學習仍然承襲著過去的代工工廠和代工教育，學生學習著制式的學科課程，透過不斷的練習測驗和考試評量來提升良率，然而新課綱（108課綱）的自主學習是學生探索自己和發展未來的重要關鍵，如何引導學生擬定計畫、善用時間、蒐集資料、產出成果等，都是未來大學端想看到的學習歷程。若學生和老師在第一線就陷入迷失的「自修學習」，後續將看到跟以前一樣的學習效果。
自主學習的引導師資是關鍵
引導學習的師資很重要，也是學校實行自主學習的困難點，然而學校普遍沒有這樣引導師，而是由學生自己學習或是由各科老師來帶，除非學生本來就有自主學習能力或有相關經驗，否則在學校將很難推行，自主學習也將會流於毫無目標性的自修學習。
《親子天下》曾在2020年七月針對高一升高二學生進行問卷調查，發現有七成的高中經歷了一年的彈性時間探索，仍不確定未來的方向為何。然而這一批108課綱正式實施三年的學生，有八成五在申請大學的書審資料那一關是需要準備自主學習計畫的。
雖然教育部長強調「自主學習不是自習課」，但如何能幫助學生運用學習策略、自我監控、探索自我、找出學習目標、定出學習計畫卻不是每個老師都有能力帶領的。
就連清華大學都需要「Xplore探索者計畫」，帶領清大高材生探索自己的優點和特點，讓他們鎖定自己有興趣的目標，進行同儕跨域與合作學習。清大高材生都需要引導師帶領探索，遑論是一般高中生。
自主學習的實例
以下是針對北部某國立大學參加社群自學的學生分享，「老師好，這週有兩個專案想法和一個行程想要跟你確認該怎麼執行？」這是在大學時常跟老師的對話，一開始招募自主學習團隊時，什麼都是問題，討論空間、探索主題、經營累積的資源與知識等，這些問題來的快且急，一旦慢下來，社群的成員便會慢慢不知道要做什麼，失去目標的團隊，隨著時間也會解散，這也讓我們認知到許多專案上和學習上的隱藏成本，有了經濟的概念去規劃整體自主學習的專案計畫。
在大學的學習社群裡，除了自我的知識學習，通常參與的時間分為三種，第一種是跟社群夥伴討論各式的主題發想與收斂，例如「基於馬拉松的職涯興趣規劃」、「國際間有什麼不錯的物聯網社群可以關注」、「臺灣小農的農產品進出口遇到的問題情境」。在這段討論的過程中，我們可以在白板上天馬行空，將現有的認知進行不同面向的整合，通常會推導出一些原則方向，幸運的話會突發想到一個還不錯的點子，那我們就會進行更深層的點子討論，把概念完善，並加入可行性或初步可以做的行動。
第二種是找老師諮詢，我會把平常跟社群夥伴討論的種種，整理出待解決的問題或是有趣的想法，搭配目前的可行性和資源，去找老師討論，通常總能在跟老師的交流當中，得知更具體的環境狀況，外部的資源與專案要可行的關鍵步驟，還有延伸可構想的方向等等，就像是發酵的過程，將想法透過不同對象及不同方式的討論，可以更有機會找出解決方案的方向與執行方式。平日的社群討論包括，與老師討論出人事物或現有的議題連結，通常也會延伸出接下來需要去拜訪的專家、單位，需要去撰寫的信件、查詢的資料，或是製作原型去驗證概念。
第三種便是參與各個相關活動，拜訪許多專家的時間，通常都會在假日跟著老師一起跑行程交流，聆聽不同單位平時會在意的問題，老師交流討論的方向、對應的方式，以及試著整理出核心問題並進行提問或對談。我覺得這也是自主學習最重要的要的地方，在學習的過程中若我們專注課本的知識，限縮在教室的場域學習，很難聆聽到各領域實際的需求，很難得知老師解決問題過程與他人溝通的方法，很難在當下場域參與交流並提出想法獲得回饋，這一方面會需要學生的耐心和嘗試、也會需要老師的引導和分享，在不同的體驗中，最後將實際的問題帶回到教室當中，回歸社群夥伴間彼此的討論。
這樣的自主學習循環中，老師不再定義自己是「主動教導者」，需要一直單方向提供相關知識，學生不再定義自己是「被動學習者」，需要一直扮演認真作筆記或是安靜聽一小時的知識資訊，而是建立在「發現問題、解決問題」的基礎上進行交流，並從「學生」和「老師」不同的認知和觀點提供可能的目標與資訊，在一次次的循環裡導出階段性的成果（原型、機制等），並找尋合適的舞台或競賽進行發表，獲得團隊或專案上的成就，成為自主學習階段性的性的學習經歷。
給學校的建議
從國立大學社群自學的經驗，我們認為有幾點可以提供高中端練習操作：
- 自主學習並非協同教學：自主學習並非由不同老師代理或執行，也非不同領域的老師跨域協同教學，而是學校需要自主學習專門的引導老師協助，或是外聘專業自主學習引導師。
- 課內外資源整合：對於學校來說，不一定要把學生需要的選修課程開滿，畢竟教學的資源有限，而學生的學習是無限，不可能完全滿足，而是透過自主學習老師的引導及陪伴，結合課內課程和線上資源的學習，補足選修師資不足之問題。
- 融入在地議題：並融入在地議題，整合課內外資源及知識，讓學生有更多元的選擇和提升自己習得知識的方式。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。