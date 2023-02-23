買賣高鐵票根竟然犯罪？買家與賣家可能須負哪些法律責任？
我們想讓你知道的是
買高鐵票根通常用來做什麼呢？大多數的買家會拿來報帳，明明是搭客運或台鐵，甚至是自己開車，而不是搭高鐵出差，但卻拿高鐵票報帳。若是這樣，買家和賣家都可能負上法律責任。
網拍上時常看到有賣家販售高鐵票根，普通車廂一張大約30~100元，商務車廂則可以賣到100元以上，使用過的高鐵票為什麼還可以賣錢呢？買賣使用過後的高鐵票根會不會有法律責任？讓我們來分析。
買家可能成立《刑法》339條第1項詐欺取財罪
《刑法》339條1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。」為「詐欺取財罪」。
買高鐵票根通常用來做什麼呢？大多數的買家會拿來報帳，明明是搭客運或台鐵，甚至是自己開車，而不是搭高鐵出差，但卻拿高鐵票報帳，基於為自己不法所有的意圖，以欺罔的方式，使公司陷於錯誤，交付高鐵票面額的金錢，藉此賺取價差，可能成立詐欺取財罪。
買家，可能成立《刑法》216條「行使業務登載不實文書罪」
《刑法》215條規定：「從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」
《刑法》216條規定：「行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。」為行使業務登載不實文書罪。
買家購買自己未實際搭乘的高鐵票根後，在明知不實下，將高鐵票根填具出差報帳單向公司報帳，使公司誤以為真的有該筆費用支出，就浮開的款項，不法入己，可能成立行使業務登載不實文書罪。
賣家，可能成立「詐欺取財罪」及「行使業務登載不實文書罪」的幫助犯
至於販售高鐵票根的賣家是否需要付法律責任呢？是的，賣家如果有幫助故意的話，可能成立前述罪名的幫助犯。
《刑法》30條1項前段規定：「幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。」本條有幾個要件，被幫助人要故意實現不法構成要件行為，幫助人要有幫助行為，對被幫助人的犯罪行為有物質上或精神上的助力，幫助行為與被幫助人的行為間有因果關係，且幫助人須對幫助行為具有認識及意欲，也就是要有幫助故意。
買家購買賣家販售的高鐵票根後，實現詐欺罪及行使業務登載不實文書罪構成要件的行為，賣家的販售行為對其行為有助力，且其中有因果關係。
唯一不確定的就是賣家是否有幫助故意？在拍賣網站中，雖然許多賣家會註明僅供收藏用，但賣家是不是對於買家浮報出差交通費的行為有認識及意欲還是要具體個案判斷，如果有，則可能成立詐欺取財罪及行使業務登載不實文書罪的幫助犯。
本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
Tags：
生成式AI應用即將落地！產業革新前夕，企業如何搶占先機？AWS「AI/ML人工智慧及機器學習解決方案日」免費研習熱烈報名中
我們想讓你知道的是
近年AI技術不斷突破，誰可以更快掌握這股趨勢，即可掌握企業營運先機。AWS作為企業客戶信賴雲端服務供應商，即將於3月16日舉辦「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」，展示各行各業的AI／ML業務解決方案。
隨著數據科技不斷進步，人工智慧（AI）技術已逐漸成熟，無論是生產線、企業管理，甚至分析決策等方面都有所應用。到了2022年，人工智慧與機器學習（AI／ML）技術再次迎來巨大突破──機器被賦予了類似人類的思維模式，能夠自然對話、產出的「生成式人工智慧（Generative AI）」橫空出世。這不只代表機器能夠像大腦般運作，也意味著未來AI能夠幫助企業梳理資訊、分析數據，甚至有如真人般貢獻需要「創意」的生產力──無庸置疑，AI／ML正在醞釀下一波業務創新、驅動企業變革。換而言之，在這劃時代的關鍵時刻中，越快讓AI技術落地到企業的DNA，就越能掌握下個世代的營運先機！
生產力革命前夕：構建AI基礎設施，開啟人機合作想像
眼看AI技術成熟、即將跨入主流市場，仍在擔憂組織內部還沒準備好迎接企業運作革新嗎？別擔心，Amazon Web Services（AWS）台灣團隊將於3月16日（四）舉辦「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」，透過AWS專家群的分享與展示，帶您了解AI／ML趨勢脈動及技術概念，搭配精心挑選的客戶案例解析，打造最符合用戶需求的專屬模型。
深度解析AI趨勢、企業應用案例等精彩內容，量身打造專屬解決方案 高效能地進行產業創新與大幅節省營運成本
AWS深知，降低技術的使用門檻，是迎接每次生產力革命的一大前提，因此AWS致力將繁瑣的科技技術降維，打造協助企業的客製化工具，以強大的技術服務作為客戶的堅實後盾──即便企業缺乏AI／ML的專業人才，依然能夠藉由啟用AWS的AI／ML服務，大規模、高效能地進行產業創新、大幅節省營運成本。
在本次「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」中，AWS將舉辦多場的AI／ML主題講座，深度探討生成式AI (AIGC)發展、AI技術應用、務實產業解決方案、AI／ML創新技術等面向──其中，AWS也將邀請科技財經媒體-數位時代、1111 人力銀行、KKLab 等多家AWS知名企業客戶，分享AWS AI／ML技術如何幫助產業進行創新、優化業務的實際經驗，期待透過拆解技術、應用場景、決策等思考層面，協助與會者了解不同產業的AI／ML落地應用經驗，以及AI／ML技術服務解決方案如何優化業務營運效率、大幅降低數位轉型成本，及早實現創新的營運成果。
AI／ML技術應用範圍甚廣，無論您屬於哪一個行業類別，AWS的服務應用幾乎都能提供相對應的專業服務。例如透過ML技術支援的個人化服務，能客製化推薦，並提升電商、行銷領域客戶體驗的Amazon Personalize；或是預先裝載訓練完畢的機器學習模型，使用者只要選擇合適方案、導入數據，即可啟用客製化ML服務的Amazon SageMaker JumpStart等。相信無論科技業、媒體、製造業，還是服務業、零售業的從業者，都能在AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日中，瞭解機器學習的商業價值、掌握營運突破的商機、找到最佳數位轉型解決方案。
除此之外，AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日不但免費參與，凡完整參與並填寫會後問卷的參與者即可獲得AWS客製隨身杯 。
AI／ML人工智慧及機器學習 解決方案日－活動資訊
● 活動時間：2023年3月16日 | 8:30 AM - 5:00 PM
● 活動地點：台北國際會議中心－TICC（信義路五段1號）
● 參與方式：實體參與 (AWS將於一週前寄發活動通知)。
● 報名連結：https://tnlbs.pse.is/awsevent
● 課前準備：活動中，AWS講師將會分享如何透過AWS帳戶使用多種AI／ML免費方案，讓您於活動後直接應用到您的業務場景。為更好的參與效果，建議您活動前完成AWS帳號註冊，讓您在活動中可同步操作體驗、亦可現場與AWS專家諮詢 。
※ 若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。