男性氣質、民族主義和專制主義，《流浪地球2》匯集了中共所有宣傳元素
我們想讓你知道的是
電影《流浪地球2》成為中國春節期間的輿論現象。時評作家長平認為，影片集中體現了中共宣傳元素：男性氣質、民族主義和專制主義。
文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）
兩個女人擁有同一個名字，她們分別是兩部電影的主角，而這兩部電影也擁有同一個名字，後一部是前一部的續集，同時也是它的前傳。聽上去，這兩個女人的故事一定很值得期待。
遺憾的是，這兩個都叫韓朵朵的角色非常單薄。在2019年上映的《流浪地球》中，女主角韓朵朵，被設定為一個除了是個女孩之外一無是處的「傻妞」，等著自信滿滿的「天才哥哥」劉啟帶回家，一路都是拖累，最後被用來背誦洗腦教育的範文而發揮作用。
她不僅沒有自我，甚至連名字都是別人的——收養他的男人韓子昂為了懷念自己病逝的女兒韓朵朵，給她取了同樣的名字。
在今（2023）年上映的《流浪地球2》中，「真正」的韓朵朵成為主角。她是一名身懷武功的航天員，甫一出場就表演了一個漂亮的摔打。隨後，她的戲份佔了半個小時以上，可謂濃墨重彩。然而，正如一些網友指出的那樣，她的形象扁平蒼白，無聊透頂。雖然她做過軍醫，去過太空站，但是這些安排只是為了讓她方便被男主角之一的劉培強追求。她真正的任務是扮演一個患癌的妻子和母親，溫柔賢惠，而且還必須漂亮。
最讓我驚訝的一個劇情是，一家人在雪地裡玩耍的時候，韓朵朵不小心弄掉了假髮，露出了因為治療而脫髮的頭，嚇哭了孩子。劉培強上前深情擁抱，特寫鏡頭——但是顯然不是因為妻子的病痛，而是因為不再漂亮而尷尬。隨後，無論在醫院病床上，還是在外出旅程中，導演都讓她一直戴著假髮。
我不知道有多少人因為病情脫髮或剃髮之後會整天戴著假髮，但是導演顯然認為，按照流俗的審美標準保持漂亮是女人最重要的事情，哪怕你身患絕症。
她的冗長戲份既不是和病魔作鬥爭，也不是為地球危機而焦慮，而是和劉培強談戀愛，以襯托後者的鐵漢柔情——儘管也是非常刻板印象而且矯揉造作的形象。
另外兩個戲份很重的女人形象更加扁平，丫丫媽媽做的唯一事情就是生了個孩子，郝曉晞則是「一字不拉」地幫男性老領導念稿子，不念稿子的時候則陪伴和照料老領導。
「嚴防死守，做好預案！」
厭女劇情在這部電影中並不是獨立存在的元素，而是與它要傳遞的全部價值觀相輔相成——男性氣質、民族主義和專制主義。
正如我在〈長平觀察：流浪地球，中共統治到何時？〉一文中所指出的那樣，在《流浪地球》中，直到太陽系末日，甚至地球移居新的恆星系以後，中國現有社會形態都不會發生任何改變。居委會、派出所、CCTV……整個統治體系跟今天一模一樣。《流浪地球2》更進一步，不僅有精緻的中山裝，「中國製造」字樣特寫，還為俄羅斯站台。
顯然，直到世界末日，中共不僅牢牢統治著中國，而且還掌控了聯合國舞台，「為宇宙指明方向」。代表中共拯救地球的老領導周喆直重複著中國人耳熟能詳的話語：「嚴防死守，做好預案！」「危難當前，唯有責任，團結是需要代價的！」甚至還有「應急防控中心」分發食物的場面。我不知道剛剛度過三年疫情「清零」防控的中國觀眾，如何能夠為這些話語和畫面喝彩？
影片中的「戰狼」橋段也與時俱進，從吳京進化到了趙立堅。面對外國代表對危機解決方案的質疑，念稿工具人郝曉晞在聯合國講台上，以中國外交部發言人的戰狼風格說：「我方開放地下城，是告知，不是徵求貴國的意見！」
「無論虛實，不計代價！」
在這部電影中，質疑和抗議都一律被當作干擾領導的大政方針、宏圖偉業的搗亂因素，需要果斷地予以排除和鎮壓。在變成患癌的妻子和母親之前，韓朵朵也曾身手矯健。如前文所述，她的出場就是一個漂亮的摔打，乾淨利落地將一個人打趴在地——這個人就是一名抗議者。抗議者被塑造成喧嚷、礙事而又危險的人群，對付他們不一定需要警察，人人均可得而誅之。這就是專制政權希望醜化的異議者形象。
影片的重頭戲之一，是用地球所有的核武器炸掉月球。核彈來自不同時期和不同國家，有著不同的加密系統。由於時間緊迫，決策者當機立斷，準備讓233位來自世界各國的太空人充當人肉引爆器，帶著核武器遙控器登陸月球，近程遙控引爆3000多枚核彈。這是何等草菅人命的專制思維！
專制者喜歡冒險，將違反科學的魯莽包裝成自己的英明神武。在三國技術人員下水恢復全球網路連接的劇情中，聯合政府中方代表周喆直武斷指揮，哪怕北京根節點沒連上、冒著撕裂地球的風險也要直接點火，結果依靠純屬偶然的事件儌倖成功，周喆直則傲然宣告：「我們的人一定能完成任務，無論虛實，不計代價！」
「不計代價」的疫情「清零」政策的邏輯原本也是如此：萬一碰巧成功了呢？
- 德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。