男性氣質、民族主義和專制主義，《流浪地球2》匯集了中共所有宣傳元素

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）

兩個女人擁有同一個名字，她們分別是兩部電影的主角，而這兩部電影也擁有同一個名字，後一部是前一部的續集，同時也是它的前傳。聽上去，這兩個女人的故事一定很值得期待。

遺憾的是，這兩個都叫韓朵朵的角色非常單薄。在2019年上映的《流浪地球》中，女主角韓朵朵，被設定為一個除了是個女孩之外一無是處的「傻妞」，等著自信滿滿的「天才哥哥」劉啟帶回家，一路都是拖累，最後被用來背誦洗腦教育的範文而發揮作用。

她不僅沒有自我，甚至連名字都是別人的——收養他的男人韓子昂為了懷念自己病逝的女兒韓朵朵，給她取了同樣的名字。

在今（2023）年上映的《流浪地球2》中，「真正」的韓朵朵成為主角。她是一名身懷武功的航天員，甫一出場就表演了一個漂亮的摔打。隨後，她的戲份佔了半個小時以上，可謂濃墨重彩。然而，正如一些網友指出的那樣，她的形象扁平蒼白，無聊透頂。雖然她做過軍醫，去過太空站，但是這些安排只是為了讓她方便被男主角之一的劉培強追求。她真正的任務是扮演一個患癌的妻子和母親，溫柔賢惠，而且還必須漂亮。

最讓我驚訝的一個劇情是，一家人在雪地裡玩耍的時候，韓朵朵不小心弄掉了假髮，露出了因為治療而脫髮的頭，嚇哭了孩子。劉培強上前深情擁抱，特寫鏡頭——但是顯然不是因為妻子的病痛，而是因為不再漂亮而尷尬。隨後，無論在醫院病床上，還是在外出旅程中，導演都讓她一直戴著假髮。

我不知道有多少人因為病情脫髮或剃髮之後會整天戴著假髮，但是導演顯然認為，按照流俗的審美標準保持漂亮是女人最重要的事情，哪怕你身患絕症。

她的冗長戲份既不是和病魔作鬥爭，也不是為地球危機而焦慮，而是和劉培強談戀愛，以襯托後者的鐵漢柔情——儘管也是非常刻板印象而且矯揉造作的形象。

另外兩個戲份很重的女人形象更加扁平，丫丫媽媽做的唯一事情就是生了個孩子，郝曉晞則是「一字不拉」地幫男性老領導念稿子，不念稿子的時候則陪伴和照料老領導。

「嚴防死守，做好預案！」

厭女劇情在這部電影中並不是獨立存在的元素，而是與它要傳遞的全部價值觀相輔相成——男性氣質、民族主義和專制主義。

正如我在〈長平觀察：流浪地球，中共統治到何時？〉一文中所指出的那樣，在《流浪地球》中，直到太陽系末日，甚至地球移居新的恆星系以後，中國現有社會形態都不會發生任何改變。居委會、派出所、CCTV……整個統治體系跟今天一模一樣。《流浪地球2》更進一步，不僅有精緻的中山裝，「中國製造」字樣特寫，還為俄羅斯站台。

顯然，直到世界末日，中共不僅牢牢統治著中國，而且還掌控了聯合國舞台，「為宇宙指明方向」。代表中共拯救地球的老領導周喆直重複著中國人耳熟能詳的話語：「嚴防死守，做好預案！」「危難當前，唯有責任，團結是需要代價的！」甚至還有「應急防控中心」分發食物的場面。我不知道剛剛度過三年疫情「清零」防控的中國觀眾，如何能夠為這些話語和畫面喝彩？

影片中的「戰狼」橋段也與時俱進，從吳京進化到了趙立堅。面對外國代表對危機解決方案的質疑，念稿工具人郝曉晞在聯合國講台上，以中國外交部發言人的戰狼風格說：「我方開放地下城，是告知，不是徵求貴國的意見！」

「無論虛實，不計代價！」

在這部電影中，質疑和抗議都一律被當作干擾領導的大政方針、宏圖偉業的搗亂因素，需要果斷地予以排除和鎮壓。在變成患癌的妻子和母親之前，韓朵朵也曾身手矯健。如前文所述，她的出場就是一個漂亮的摔打，乾淨利落地將一個人打趴在地——這個人就是一名抗議者。抗議者被塑造成喧嚷、礙事而又危險的人群，對付他們不一定需要警察，人人均可得而誅之。這就是專制政權希望醜化的異議者形象。

影片的重頭戲之一，是用地球所有的核武器炸掉月球。核彈來自不同時期和不同國家，有著不同的加密系統。由於時間緊迫，決策者當機立斷，準備讓233位來自世界各國的太空人充當人肉引爆器，帶著核武器遙控器登陸月球，近程遙控引爆3000多枚核彈。這是何等草菅人命的專制思維！

專制者喜歡冒險，將違反科學的魯莽包裝成自己的英明神武。在三國技術人員下水恢復全球網路連接的劇情中，聯合政府中方代表周喆直武斷指揮，哪怕北京根節點沒連上、冒著撕裂地球的風險也要直接點火，結果依靠純屬偶然的事件儌倖成功，周喆直則傲然宣告：「我們的人一定能完成任務，無論虛實，不計代價！」

「不計代價」的疫情「清零」政策的邏輯原本也是如此：萬一碰巧成功了呢？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航