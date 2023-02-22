泌尿科醫師圖文「說明攝護腺癌」治療解析：初期無感、容易轉移，PSA數值異常上升要留意

文：吳佳璋醫師

「醫師，我的健檢報告顯示PSA攝護腺指數異常。」王先生將報告遞給醫師。

「你有感到不舒服嗎？」醫師問。

「常常腰酸背痛。」王先生槌了搥背。

「正常的PSA攝護腺指數會小於4ng/ml，你的PSA攝護腺指數已經超過1000ng/ml，要盡快安排檢查。」醫師慎重地回答。

檢查發現，患者確實罹患攝護腺癌，而且已經有多處骨頭轉移，衛生福利部雙和醫院泌尿科主任吳佳璋醫師解釋，因為攝護腺癌合併多處轉移，所以便開始進行荷爾蒙治療，施打GnRHa（促性腺素釋放素促效劑）。經過一段時間的治療後，患者的PSA攝護腺指數逐漸下降，甚至降到小於0.1ng/ml，荷爾蒙治療發揮顯著成效。

吳佳璋醫師說，攝護腺癌治療成效與腫瘤惡性度有關，順利的話，部分患者可維持3年至5年，甚至達到10年，病況相對來說穩定。即使病情開始出現變化，醫師也可以調整用藥，幫助患者維持生活品質。

當心攝護腺癌早期警訊，PSA數值異常上升要留意

隨著年紀增長，各種慢性病會慢慢出現，除了高血壓、高膽固醇、糖尿病等問題，中高齡以上的男性，還要多加留意攝護腺的健康。

吳佳璋醫師指出，在熟齡男性身上常見的攝護腺肥大，會造成一些排尿的症狀，如頻尿、尿急、尿不出來等。至於攝護腺癌，在台灣的發生率是男性癌症的第五位，初期通常沒有明顯症狀，隨著腫瘤越來越大，患者可能出現頻尿、血尿、解尿困難、精液帶血、射精疼痛等症狀。如果攝護腺癌轉移至骨頭，便會導致骨頭疼痛，也容易出現病理性骨折，導致嚴重疼痛，影響生活品質。因此早期警訊一定要多加留意，才能掌握治療先機。

另外，在攝護腺癌的檢查上，大部分的病患進行抽血檢查之後，會發現PSA攝護腺指數異常上升。不過有多種原因都可能造成PSA攝護腺指數上升，因此必須進一步檢查，才能確定是否為攝護腺癌。

Photo Credit: 照護線上

多元工具對抗攝護腺癌，荷爾蒙治療最為常見

攝護腺癌的治療方式有很多種，包括手術治療、放射治療、荷爾蒙治療、化學治療、標靶治療、免疫治療等。臨床上會根據攝護腺癌的期別、癌細胞的特性、病人的年紀與身體狀況來擬訂合適的治療策略。

針對攝護腺裡的腫瘤，可採取手術治療、放射治療。吳佳璋醫師表示，如果攝護腺癌已經擴散、轉移，便需要使用全身性治療，如荷爾蒙治療、化學治療、標靶治療、免疫治療等。如果是第一期或第二期攝護腺癌，一般會選擇開刀，吳佳璋醫師說，若是不適合開刀的患者，可以採用放射治療搭配荷爾蒙治療或直接使用荷爾蒙治療。

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攝護腺癌的生長與男性荷爾蒙有關，因此荷爾蒙治療在攝護腺癌的治療扮演相當重要的角色。進行荷爾蒙治療時，常會使用GnRHa（促性腺素釋放素促效劑）。

吳佳璋醫師解釋，我們的下視丘會釋放GnRH（促性腺素釋放素），GnRH能夠促使腦下垂體分泌LH黃體激素與FSH濾泡刺激素，進而促進睪丸分泌男性荷爾蒙；GnRHa注射進體內後剛開始會造成男性荷爾蒙快速上升，然後對下視丘產生回饋抑制使得內生性的GnRH分泌下降，造成腦下垂體減少分泌LH黃體激素與FSH濾泡刺激素，進而抑制睪丸分泌男性荷爾蒙。

GnRHa採用肌肉注射或皮下注射，通常在一個月後，便能降低男性荷爾蒙濃度，達到抑制攝護腺癌生長的效果。目前在荷爾蒙治療的使用上，主要有兩種劑型，患者可選擇一個月或三個月施打一次，而三個月的劑型因為不需要經常回診，便利性高，有助維持生活品質、提升治療順從度。

Photo Credit: 照護線上

若是選擇三個月施打一次的長效型GnRHa，可以讓患者們的回診安排更加便利，在預約醫院和醫師看診時間時，也有更多的選擇彈性，且效果跟一個月施打一次的效果相同，在使用的第一個月就可以大幅降低睪固酮，可以說是「快、長、強」的治療選擇。

吳佳璋醫師也表示：「大部分患者在使用GnRHa時，會合併一些口服抗荷爾蒙藥物。因此若是回診時施打每三個月一次的長效型GnRHa，並且領取三個月的口服藥連續處方箋，對患者與家屬都非常方便。」

貼心小提醒

攝護腺癌初期沒有明顯症狀，不容易察覺，早期患者常常是在健康檢查時意外發現。在狀況許可時，早期攝護腺癌有機會透過手術治療達到痊癒的目標。在台灣，很多攝護腺癌患者被診斷時便已經不屬於早期，吳佳璋醫師說，因此病情相對嚴重，甚至產生擴散及全身性轉移，所以必須仰賴全身性治療。

GnRHa（促性腺素釋放素促效劑）能夠有效抑制攝護腺癌，幫助維持生活品質，順利的話能讓病情穩定數年，倘若癌細胞產生去勢抗性，也還有相對應的藥物可以合併使用。患者、家屬要與醫師詳細討論，擬定個人化的治療計畫，以達到最佳的成效。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航