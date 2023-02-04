教宗方濟各非洲行：首訪南蘇丹呼籲停止流血衝突，「這不是我的請求，而是基督的請求」

綜合《BBC》與《路透社》報導，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）於2月3日訪問南蘇丹，是該國2011年獨立以來首次；此行也是方濟各非洲行的第二站，前一站為剛果民主共和國（民主剛果）。他與全球聖公會領袖坎特伯里大主教韋爾比（Justin Portal Welby）和蘇格蘭教會教長格林希爾茲（Iain Greenshields），3人一起訪問南蘇丹，是這3位基督教領袖首次聯合出國訪問。

在方濟各訪問的前一天，南蘇丹卡約卡吉（Kajo-Keji）郡的官員杜莫（Phanuel Dumo）表示，2月2日，當地牧牛平民與武裝民兵組織發生暴力衝突事件。一個反叛組織的成員，殺死了中赤道州（Central Equatoria）牧民社區的6個平民。當天，牧牛平民進行報復，在附近地區殺害了21名平民，其中包括5名兒童和1名孕婦。

韋爾比對這起屠殺事件感到震驚，他在推特上表示：「這是一個在南蘇丹經常聽到的故事。我再次呼籲讓南蘇丹團結起來，實現公正的和平。」方濟各此次訪問南蘇丹也是希望能推動社會和平，被外界稱為「和平朝聖之旅」。

南蘇丹——充斥貧困與暴力的國家

《BBC》報導指出，南蘇丹由蘇丹最南端的10個州組成，擁有60多個不同的主要民族，是非洲民族最多元的國家之一。

蘇丹自1956年獨立，但南部各州對其缺乏自治權的安排感到不滿，並爆發內戰；一直到1972年，政府同意讓蘇丹南部各州獲得一定程度的自治權才停止。

1983年，蘇丹政府取消南部各州自治權，使內戰再度爆發，戰爭一直持續到2011年7月9日，南蘇丹正式脫離蘇丹獨立才結束，將近30年的內戰中，至少150萬人喪命，超過400萬人逃離家鄉成為難民。

然而，獨立並沒有結束南蘇丹的衝突，2013年，南蘇丹總統基爾（Salva Kiir Mayardit）指控時任副總統馬查爾（Riek Machar）製造政變，使南蘇丹再度爆發內戰。戰爭使大約220萬人流離失所，並引發嚴重的飢荒，威脅數千人的生命。

2018年9月，經過5年的內戰，基爾與馬查爾和其他反對派團體簽署了權力分享協議，才結束南蘇丹內戰。儘管簽署協議，基爾與馬查爾之間關係仍然緊張，且南蘇丹至今，仍存在打壓言論自由、貧困和糧食不足的問題，各種族之間也有嚴重的對立與仇視，阻礙南蘇丹的發展。

南蘇丹平民｜Photo Credit: GettyImages

方濟各懇求南蘇丹各領袖，停止流血衝突和相互指責

根據《路透社》報導，方濟各與基爾在總統府進行私人會面，並公開發表演講。演講中，他呼籲南蘇丹各領袖終止暴力、種族仇恨和腐敗，並指出這些問題阻礙了這個世界上最年輕的國家，未能實現和平與繁榮。

方濟各懇求：「我全心全意的拜託領袖們接受這4個簡單的詞，停止更多的流血事件、停止更多的衝突、停止更多的暴力和相互指責誰應該對衝突負責，這不是我的請求，而是基督的請求。」

此外，聯合國在2021年指出，南蘇丹擁有撒哈拉沙漠以南地區最大的原油儲量，但透過石油取得的鉅額收入，受到少數官員私自挪用。方濟各直言，南蘇丹擁有豐富的自然資源，但這些資源應該被分享，而不是遭少數人腐敗的獨享。他認為資金分配不公、少數人違法致富、官商勾結、政府缺乏透明度的現象，都污染了南蘇丹的社會。

方濟各表示，他因應南蘇丹人民的請求前往該國，希望能成就一次普世的和平朝聖之旅，為長期遭受暴力、缺乏安全感、面臨自然災害的南蘇丹人民發聲。

朝聖者步行9天只為見到方濟各本人

結合《紐約時報》與《BBC》報導，南蘇丹是一個以基督教為主的國家，在1100萬人口中，包括基爾在內的600萬人信奉天主教。

在方濟各訪問前夕，南蘇丹全國都十分興奮。南蘇丹的許多街道上，都出現了歡迎方濟各的彩色壁畫，政府則在通往梵蒂岡大使館的路上，鋪上了新的柏油路，這類為招待外國人士所做的大規模事前準備，在南蘇丹非常少見。

一群大約60名天主教朝聖者的團體，為前往首都朱巴（Juba）一睹方濟各本人，徒步行走了約300公里，花了足足9天才抵達，其中一名朝聖者在抵達時也流下了眼淚。

朝聖者表示，他們每天步行好幾個小時，腳有點痠，但因為有宗教的精神支持，所以沒那麼累。團體中的一名女成員直言：「當你聞到並看到死亡和絕望時，你就會竭盡全力尋求平靜，我失去的已經夠多了，但一路走來，我看到了愛，我們都說著一個名為和平的語言。我祈禱即使在教宗離開後，我們仍然可以維持和平。」

2019年，當基爾與馬查爾在梵蒂岡與方濟各會面時，方濟各親吻了他們的腳。此舉雖然沒有立即結束2人的鬥爭，但也震驚了全球。雖然那場衝突現在已經平息，但流血事件仍頻頻在南蘇丹上演。數以百萬計的南蘇丹人將希望，並祈禱3位宗教領袖的訪問，能為這個陷入困境的國家帶來一個新的開端。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺