「慢性疲勞」分為心脾兩虛、肝鬱氣滯、氣滯血瘀三大類型，中醫教你對症下藥
我們想讓你知道的是
臨床上，中醫可將慢性疲勞根據體質、肇因，以及病程進行的不同所產生的不同症狀，再區分作心脾兩虛型、肝鬱氣滯型、氣滯血瘀型三大類型。除了根據體質飲用茶飲外，康涵菁也推薦3組穴位，透過按壓穴位可加強功效，適合經常感到疲倦的民眾。
文：郭岳潭
養成晨起排便習慣、白天多活動、保持身體暖和、別忽視維生素與礦物質的攝取、勿暴飲暴食……。中醫觀點認為，慢性疲勞歸屬於「虛勞」範疇，當人體五臟有任一處出現虛損，若是不適時地減少消耗或是補充精力，就有可能產生慢性疲勞。
中醫師康涵菁表示，造成虛勞的原因很多，《黃帝內經》中提及「勞則氣耗」，無論是身體的勞動或是心理上的勞損，都會進一步影響體內氣的生成和運行，產生氣虛或氣滯，時間一長，「氣滯而血瘀，氣衰而血少」，還會進一步形成血虛或是血瘀體質。
臨床上，中醫可將慢性疲勞根據體質、肇因，以及病程進行的不同所產生的不同症狀，再區分作心脾兩虛型、肝鬱氣滯型、氣滯血瘀型三大類型。
疲勞分三種類型
1. 心脾兩虛型
- 成因：常見於思慮過多，飲食不節的患者。
- 症狀：主要症狀除了提不起勁的疲憊感外，還有淺眠易醒、健忘、腹脹、腹瀉、四肢無力、面色蒼白或萎黃等症狀。
- 推薦茶飲：桂圓紅棗茶。
- 作用：補益心脾之血，由於「血為氣之母」，藉由補血也能達到補氣之功。
- 做法：準備4～5顆桂圓肉，搭配拍碎或劃開的紅棗2～3顆，再放入500c.c.的水煮沸後，再以小火續煮3～5分鐘即可。
注意事項：桂圓的日攝取量勿超過5～6顆，並且注意自己是否有出現口乾舌燥等上火症狀，若是有血糖方面問題的病人，也最好避免食用。
2. 肝鬱氣滯型
- 成因：多見於工作或是家庭壓力大，情緒總是處於亢奮緊繃的患者。
- 症狀：除了伴隨焦慮、怒氣的疲憊感外，往往還會有反覆的頭痛、胸悶、腹脹、咽喉阻塞感等症狀，女性也容易出現月經不調的問題。
- 推薦茶飲：生薑薄荷茶。
- 作用：疏肝理氣，解鬱化滯。
- 做法：選取3～4片薄荷葉與2～3片薑放進保溫瓶裡，用500c.c.的沸水沖泡，浸泡5～10分鐘後飲用。
3. 氣滯血瘀型
- 成因：多見於長期久坐，維持同一個姿勢太久，平常又沒時間運動的患者。
- 症狀：除了全身酸痛的疲憊感外，還容易注意力難以集中、面色晦暗、肢體易發冷或麻木的情況。
- 適合茶飲：丹參黃耆茶。
- 作用：能夠活血補氣，適合氣滯血瘀型的患者。
- 做法：準備丹參10公克以及黃耆10公克，放入500c.c.的水煮沸後，再以小火續煮3～5分鐘即可。
注意事項：孕婦以及服用阿斯匹靈的患者，請勿食用。
三組穴位搭配，有效消除疲勞
除了根據體質飲用上述茶飲外，康涵菁也推薦3組穴位，透過按壓穴位可加強功效，適合經常感到疲倦的民眾。建議藉由養成穴道按摩的習慣，以達有效舒緩放鬆、消除疲勞的效果。
1. 清利頭目，提神醒腦
- 穴位：百會穴、四神聰穴。
- 找法：兩耳尖連線與兩眉中點向上交會處，即是百會穴；百會穴的前後左右，各旁開1寸（約大拇指寬）共4處，就是四神聰穴。
- 功效：頭部為諸陽之會，按壓百會穴及四神聰穴，可以提升陽氣至頭頂，有助集中精神、提神醒腦，也能夠緩解頭痛。
2. 安神定志，寧心助眠
- 穴位：神門穴、內關穴。
- 找法：神門穴位於手腕關節腕橫紋尺側端凹陷處，內關穴則是在手腕內側，腕橫紋上2寸（約3指幅），掌長肌腱與橈側腕屈肌腱兩筋之間。
- 功效：神門穴與內關穴分別是心經及心包經的穴位，能夠補益心臟氣血，也是穩定心神的兩大穴位，許多慢性疲勞的民眾，儘管白天感到疲累，晚上還是不好入睡或睡睡醒醒，更容易累積疲勞，因此在睡前或是平常面對壓力時，可以按壓這2個穴位，有助於心情放鬆，提升睡眠品質。
3. 疏肝理氣，緩解疼痛
- 穴位：合谷穴、太衝穴。
- 找法：合谷穴位於手部第1掌骨與第2掌骨之間，第2掌骨橈側的中點處；太衝穴則是位於腳背，第1趾骨與第2趾骨趾縫往上1寸（約大拇指寬）。
- 功效：合谷穴與太衝穴，又合稱為「四關穴」，對於頭面部疼痛、關節疼痛或是經痛，都有很好的止痛效果；兩者搭配可疏通一身氣血，緩解緊繃僵硬的肌肉。
規律運動，增加抗疲勞力
根據研究顯示，規律運動可以增加大腦及肌肉細胞中粒線體的數量，粒線體具有產生能量、提升精神、增加體力，以及對抗疲勞等多種作用，也可為心理帶來正面影響。
康涵菁建議，平時盡量維持規律運動的習慣，最好是有氧、無氧運動以及肢體伸展3方面都兼顧，運動種類剛柔並濟，如此一來不僅能強化心肺功能，同時也能增加身體的抗疲勞能力。（延伸閱讀：黑眼圈不只沒睡飽！用眼過度、曝曬也中招 醫激推「4大救星食物」）
補充維生素B群食物，提升活力、精神
對於慢性疲勞患者，康涵菁建議，飲食方面可以適當攝取富含維生素B群的食物，像是糙米、麥片、堅果、鮭魚、秋刀魚、奶蛋類，以及深綠色蔬菜與藻類，因為維生素B群是協助酵素代謝營養素的輔酶，可將吃進來的食物轉化為能量與營養，提升活力及精神，同時還有穩定神經、協助止痛等功效，有助於消除疲勞。
很多人熬夜時，常服用維生素B群補充劑，吃完後體力會變得比較好，使得原本需要休息的身體又充滿能量；事實上，卻會造成代償性的虛性亢奮，交感神經與副交感神經仍處於衰弱的狀態，但是因為身體獲得了營養補充，使得原本的交感神經又亢奮起來。長期服用維生素B群，會導致肝火旺，而身體不斷消耗，又會產生體虛狀況。
充足睡眠，根本解決疲勞
「其實最根本解決疲勞的方式，仍是充足的休息！」康涵菁表示，俗話說：「休息是為了走更長遠的路」，對於造成自身壓力的人事物去設定「停損點」，適當地聆聽體內的聲音、遠離壓力源，而不要忽視身體所發生的求救訊號，建議每天至少要有6～7小時的充足睡眠。如果晚上睡眠不足，也可以透過午睡15～20分鐘，補個小眠有助快速消除疲勞，切忌午睡過久，反而容易造成夜間失眠。
康涵菁強調，充足睡眠對於身體保養與修復不可或缺，晚間11時～凌晨1時是膽經循行的時段，而凌晨1時～3時走的是肝經，在西醫來說，肝膽的臟腑就是身體修復與排毒功能；若是長期熬夜，身體的修復與排毒機制出現異常，就會產生一系列代謝疾病。
不要依賴喝咖啡提神
康涵菁要特別提醒的是，許多慢性疲勞患者經常會依賴喝咖啡來提神，但是咖啡因只能暫時刺激交感系統，而使腎上腺素分泌短暫上升，讓人短時間有精神，但沒有解決根本的問題，反而會造成體內失衡更加嚴重，長期下來只會越喝越疲累。而且患有失眠問題的人，也不適合中午過後才喝咖啡，以免整晚失眠。（延伸閱讀：黑眼圈、皮膚差...年假尾聲還熬夜？ 營養師激推「喝1神級飲品」有效抗疲勞）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。