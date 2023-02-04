交通部擬修法汽車不禮讓行人罰鍰提高為3600元，預計3月底前上路實施

（中央社）交通部日前預告修正《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，汽車不分大小，行經行人穿越道不禮讓行人，罰鍰一律提高為新台幣3600元。交通部昨（3）日說，3月底前實施。

交通部表示，相關修正法規草案將預告1個月，蒐集各界意見，並與內政部於3月底前完成修法的法制作業程序後，立即實施。

交通部發布新聞稿，在提高行人安全部分，因每年約有400名行人死亡，為保護弱勢用路人，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行（除禁止行人穿越路段外），將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰（機車維持1200元）。

另外，若不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬的視覺功能障礙者先行通過，小型車由現行處罰3600元提高為4800元、大型車由現行處罰4500元提高為7200元（機車維持2400元）。

交通部說，在提升非號誌化路口安全部分，為強化駕駛人路權觀念及落實依規定停讓，以減少非號誌化路口事故，若支線道車不讓幹線道車先行；少線道車不讓多線道車先行；車道數相同時，左方車不讓右方車先行；或是行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線、號誌指示，例如遇「停」標誌／標字未停車再開，或遇閃光紅燈未停車再開，皆從現行處罰600元、900元提高為機車處罰1200元、小型車處罰1500元、大型車處罰1800元，並記違規點數1點。

《自由時報》報導，媒體詢問許多路口車流量大，時常都因禮讓行人而嚴重回堵。交通部路政司副司長蔡書彬表示，行人正常在斑馬線行走，不論是走得快的年輕人，或是走得慢的高齡者，都要用交通工程、管制等方法保護他，但如果屬於不適合行進方式，像是邊走邊滑手機等，會透過宣導方式來呼籲。

交通部路政司專門委員趙晉緯對此表示，交通部也提出多項建議供地方政府參考，包含設置行人專用時相、行人綠燈延後開啟讓車輛先行、行車綠燈提前關閉後讓行人通行、行車右轉綠燈延後開啟等多種方式，另能透過交通工程手段將車道重新分配，把轉彎車與直行車分開等。

《公視新聞網》報導，有學者認為應該從整體來改善道路環境。消基會交通委員會召集人李克聰指出，在路口沒有緩衝空間的情況下，汽車要禮讓並不容易，汽機車使用者的行為，如何做出更人性化的執法方式？另外一方面，行人的行為是否也可以和駕駛互相尊重？

李克聰認為，除了應該改善行穿線的配置，道路教育也要落實，行人安全才能有效改善。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺