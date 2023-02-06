沒收俄羅斯寡頭資產助烏克蘭重建，瑞士聯邦委員稱已有法源依據

文：Mark Pieth（巴塞爾大學刑法教授，他以通過監管，國家監督，合規，宣導和仲裁來打擊各種形式的腐敗和洗錢活動而聞名）

翻譯：楊煦冬

上週，聯邦委員伊格納西奧・卡西斯（Ignazio Cassis）的一句話震驚了整個瑞士銀行界，他說瑞士絕對可以沒收被查封的俄羅斯寡頭資金，將其交給烏克蘭用於重建。

隨後，瑞士媒體便開始圍繞法律範疇內的可行性進行熱論，最終大部分媒體得出這樣的結論：沒收是不可能的，因為這樣做違反了財產保障法。

然而這裡忽略了一個事實，自1994年開始，瑞士的《刑法》中就加入了一條有力的條文。根據《刑法》第72條，「受犯罪組織支配的」資產絕對應該沒收。有趣的是第2句中規定的「舉證推翻」責任：「如果資產屬於參與或支援犯罪組織的人（第260條），則會被推定這些資產的支配權屬於犯罪組織，直到能拿出推翻這一推定的證明。」在此毫無疑問，這一沒收條例並不違反財產保障法。

這一特殊條例當初是為了針對黑手黨的黑錢而設立的。然而，不容忘記的是，瑞士聯邦最高法院曾在2005年使用過該條例來沒收前奈及利亞國家元首薩尼・阿巴查（Sani Abacha）從該國竊取的資金。薩尼・阿巴查被指控用他的親信成立了一個犯罪組織來掠奪國家財產。

他的後人無法證明這些資金是通過合法手段獲得的，因此，這些資金中的大部分被沒收並歸還給奈及利亞人民。

根據瑞士的法律，瑞士有權將沒收來的資金交還給受犯罪傷害的人，如果這不可能或受害者不願接受，那麼被沒收的資金將會進入瑞士國庫。瑞士可以自由支配——因此這些資金完全可以用於重建烏克蘭。

而俄羅斯這個發動侵略戰爭並因此違反了國際法的國家，完全可以被看做是一個「無賴國家」。現在國際法面對的是一個有犯罪行為的國家，而且是一個享有豁免權的國家。

但阿巴查案例的重點是薩尼・阿巴查建立了一個犯罪政權，這可以被視為一個犯罪集團。而普亭（Vladimir Putin）和他的核心圈子也可以被看做是一個犯罪組織，那些發戰爭財的寡頭則是幫兇，這種運作方式類似於黑手黨及其手下的關係。

這裡還要注意，《刑法》第72條並未將沒收財產的決定權交在法官手上，而是明確規定「法院有權決定」。法律第72條只受限於「合法性原則」。

當然，個案需要進一步調查，特別是要搞清寡頭是否真的有意支援戰爭，以及他們的資產是否真的受到非法政權的控制。

然而，出於對瑞士作為金融中心名譽的保護，我們不應草率地盲目使用該法的第72條條款。

本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航