《任何人都喜歡你的好感說話術》：面對長輩很難聊？「一個問句」讓你被看重
我們想讓你知道的是
我年輕時木訥口拙又害羞內向，總是無法好好與人閒話家常。直到有一次，某場研習課程的講師教了我一句「魔法提問」。從此之後，我就變得能夠順利地與人閒談聊天，也開始有了自信。這裡所謂的「魔法提問」，指的就是以下這句話—
文：箱田忠昭
巧用讚美開話題，不踩地雷最高招
那麼，究竟該如何傳達我們的欣賞之意呢？
只要不是虛偽矯飾的欣賞，對方應該都能感受得到，但也有許多人常常停滯於此，無法接著邁入最重要的「對話」階段。
假設你在與人對話前拋出了一個關於天氣的話題，做為此次談話的切入點。當你開口說出「好熱喔！今天有三十三度耶」之類的話時，的確是能有效展開對話的。
可是，光這樣聊聊天氣，真的就能給對方留下好印象嗎？
答案是「NO」。
那麼聊興趣呢？如果你是想說「日本的足球實力變強了耶」之類的內容，其實在雙方初次見面時，並不算是合適的話題。畢竟要是別人對足球沒興趣，那麼場面就會立刻冷掉了。
此時的正確答案是「讚美」，例如—
「你戴的那隻錶，錶面好有品味喔，感覺很高級耶！」
像這樣的讚美，就有助於在別人心中留下你的好印象，而且這樣的話題遠比聊天氣或足球，更能拉抬你給人的好感度。總不會有人因為受到稱讚而突然動怒、也不會有人因此說「你為什麼要讚美我？不准稱讚」吧？
由於初見面時我們對於對方的個性、理念信條等內在方面的了解，都還處於不甚深入的階段，因此最保險的做法，就是先從身上的穿著、配件切入。請養成當場就能脫口讚美別人看得見的地方的習慣—例如服裝、外貌等。
讚美的重點，在於不能只用一張嘴，而是要「真心誠意」、 「用盡全身上下」來稱讚對方。「你的錶還真不錯呀！對了，今天要向你介紹的商品是……」像這樣拙劣的讚美，光聽就只會讓人笑掉大牙—最基本的條件就是你應該要預留好完整、充分的讚美時間才對。
不論是什麼樣的溝通關係，都是從「初次見面」開始累積的。只要仔細想想，你就會發現：即使是有十年交情的老朋友，你們的情誼也是由「初次見面」那刻開始建立起來的。
無論如何，請將「讚美」視為人際關係中的最基礎技能，先從開口不斷地稱讚做起，切莫輕忽草率。
長輩很難聊？「一個問句」讓你被看重
不論是閒聊或者開會時，最理想的狀態都是現場「交談得十分熱絡」。
然而有時候，當各方人馬初次見面，大家都想避免多事、因此選擇沉默不語時，那就會出現宛如眾人守靈似的尷尬場景。在這種時候，請你務必要確實掌握住「讓談話熱絡起來的契機」。
若你想讓談話順利地熱絡起來，就要事先準備好幾個「小問題」，利用它們當切入點，讓對話得以延續下去。交談不但是一種溝通，更是一種傳接球。在彼此巧妙地說話、傾聽，並不斷重覆如此互動的過程中，氣氛就會逐漸熱絡起來。
舉例來說，拜訪客戶公司的董事長時，究竟該如何閒話家常，始終是一個讓業務員傷透腦筋的問題。想要和年齡、價值觀及立場都截然不同的人閒聊，說實在簡直是難如登天，因此話題很容易流於談完公事就沉默的狀態。
我年輕時木訥口拙又害羞內向，總是無法好好與人閒話家常。直到有一次，某場研習課程的講師教了我一句「魔法提問」。從此之後，我就變得能夠順利地與人閒談聊天，也開始有了自信。
這裡所謂的「魔法提問」，指的就是以下這句話—
「不好意思，可以請教你一個問題嗎？」
當我們開口問了這個問題之後，對方百分之百會反問出「什麼問題呢？」這樣的正面答覆—因此，只要不是個性太過古怪，基本上都不會有人對你說「不准問」。
你也可以用「方便請你回答一個問題嗎？」來提問，接著，你就可以問個對方容易回答的問題，諸如「其實我從以前就一直很想請教，促成董事長踏進這一行的契機是什麼呢？」等等。
如此一來，董事長很可能就從年輕時吃的苦開始，一路談到如何創立公司，順帶也說起自己多年來的心路歷程。
這時你要一邊聆聽，一邊積極地附和說：「真了不起呀！」、「太驚人了！」、「真不愧是董事長！」然後火上加油，追問：「後來怎麼樣了？」
如此一來，就能讓對方聊得很過癮，甚至主動請你：「下次再來吧！」
經過這一輪談話之後，相信在這位老闆心中，應該會對你留有不錯的評價，認為：「你這傢伙，還不錯嘛。」
靠著這個魔法提問的加持，我不只在開發業務時變得健談，連在私底下也常常使出這一招，感覺到自己閒聊的功力突飛猛進。
書籍介紹
本文摘錄自《任何人都喜歡你的好感說話術：運用情緒心理學，無論誰都能聊得來的42個收服人心溝通神技》，格致文化出版
作者：箱田忠昭
譯者：張嘉芬
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- 被長官責備說教，不知如何應對
- 與新朋友沒話聊，氣氛尷尬怎避免
- 面試時，不知如何留下好印象、獲得賞識
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。