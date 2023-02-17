《任何人都喜歡你的好感說話術》：面對長輩很難聊？「一個問句」讓你被看重

文：箱田忠昭

巧用讚美開話題，不踩地雷最高招

那麼，究竟該如何傳達我們的欣賞之意呢？

只要不是虛偽矯飾的欣賞，對方應該都能感受得到，但也有許多人常常停滯於此，無法接著邁入最重要的「對話」階段。

假設你在與人對話前拋出了一個關於天氣的話題，做為此次談話的切入點。當你開口說出「好熱喔！今天有三十三度耶」之類的話時，的確是能有效展開對話的。

可是，光這樣聊聊天氣，真的就能給對方留下好印象嗎？

答案是「NO」。

那麼聊興趣呢？如果你是想說「日本的足球實力變強了耶」之類的內容，其實在雙方初次見面時，並不算是合適的話題。畢竟要是別人對足球沒興趣，那麼場面就會立刻冷掉了。

此時的正確答案是「讚美」，例如—

「你戴的那隻錶，錶面好有品味喔，感覺很高級耶！」

像這樣的讚美，就有助於在別人心中留下你的好印象，而且這樣的話題遠比聊天氣或足球，更能拉抬你給人的好感度。總不會有人因為受到稱讚而突然動怒、也不會有人因此說「你為什麼要讚美我？不准稱讚」吧？

由於初見面時我們對於對方的個性、理念信條等內在方面的了解，都還處於不甚深入的階段，因此最保險的做法，就是先從身上的穿著、配件切入。請養成當場就能脫口讚美別人看得見的地方的習慣—例如服裝、外貌等。

讚美的重點，在於不能只用一張嘴，而是要「真心誠意」、 「用盡全身上下」來稱讚對方。「你的錶還真不錯呀！對了，今天要向你介紹的商品是……」像這樣拙劣的讚美，光聽就只會讓人笑掉大牙—最基本的條件就是你應該要預留好完整、充分的讚美時間才對。

不論是什麼樣的溝通關係，都是從「初次見面」開始累積的。只要仔細想想，你就會發現：即使是有十年交情的老朋友，你們的情誼也是由「初次見面」那刻開始建立起來的。

無論如何，請將「讚美」視為人際關係中的最基礎技能，先從開口不斷地稱讚做起，切莫輕忽草率。

長輩很難聊？「一個問句」讓你被看重

不論是閒聊或者開會時，最理想的狀態都是現場「交談得十分熱絡」。

然而有時候，當各方人馬初次見面，大家都想避免多事、因此選擇沉默不語時，那就會出現宛如眾人守靈似的尷尬場景。在這種時候，請你務必要確實掌握住「讓談話熱絡起來的契機」。

若你想讓談話順利地熱絡起來，就要事先準備好幾個「小問題」，利用它們當切入點，讓對話得以延續下去。交談不但是一種溝通，更是一種傳接球。在彼此巧妙地說話、傾聽，並不斷重覆如此互動的過程中，氣氛就會逐漸熱絡起來。

舉例來說，拜訪客戶公司的董事長時，究竟該如何閒話家常，始終是一個讓業務員傷透腦筋的問題。想要和年齡、價值觀及立場都截然不同的人閒聊，說實在簡直是難如登天，因此話題很容易流於談完公事就沉默的狀態。

我年輕時木訥口拙又害羞內向，總是無法好好與人閒話家常。直到有一次，某場研習課程的講師教了我一句「魔法提問」。從此之後，我就變得能夠順利地與人閒談聊天，也開始有了自信。

這裡所謂的「魔法提問」，指的就是以下這句話—

「不好意思，可以請教你一個問題嗎？」

當我們開口問了這個問題之後，對方百分之百會反問出「什麼問題呢？」這樣的正面答覆—因此，只要不是個性太過古怪，基本上都不會有人對你說「不准問」。

你也可以用「方便請你回答一個問題嗎？」來提問，接著，你就可以問個對方容易回答的問題，諸如「其實我從以前就一直很想請教，促成董事長踏進這一行的契機是什麼呢？」等等。

如此一來，董事長很可能就從年輕時吃的苦開始，一路談到如何創立公司，順帶也說起自己多年來的心路歷程。

這時你要一邊聆聽，一邊積極地附和說：「真了不起呀！」、「太驚人了！」、「真不愧是董事長！」然後火上加油，追問：「後來怎麼樣了？」

如此一來，就能讓對方聊得很過癮，甚至主動請你：「下次再來吧！」

經過這一輪談話之後，相信在這位老闆心中，應該會對你留有不錯的評價，認為：「你這傢伙，還不錯嘛。」

靠著這個魔法提問的加持，我不只在開發業務時變得健談，連在私底下也常常使出這一招，感覺到自己閒聊的功力突飛猛進。

書籍介紹

本文摘錄自《任何人都喜歡你的好感說話術：運用情緒心理學，無論誰都能聊得來的42個收服人心溝通神技》，格致文化出版

作者：箱田忠昭

譯者：張嘉芬

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Photo Credit：格致文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航