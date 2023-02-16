《黑心理專的自白》：從眾心態源自「錯失機會的恐懼」，連牛頓都曾因此跌一大跤

文：史蒂芬．史派塞

彼得．林區公認為史上最傳奇的共同基金經理人。他鶴立雞群，或許是因為站上高峰時就馬上金盆洗手，而不是繼續濫用自己的傳奇地位，每年收取上百萬美元的費用。他在1990就退休了，替13年富達麥哲倫基金（Magellan Fund）經理生涯畫下句點。他當初在1977年接棒時，該檔基金管理的資產只有1800萬美元。等到他卸任時，基金價值就上漲到140億美元，擁有「全球規模最大的共同基金」的美譽。

彼得．林區卸任時，就將自己的佳績封存在歷史中。在這13年間，他替麥哲倫基金實現的平均年化報酬率為 29.2％，把該檔基金打造成「全世界績效最佳的共同基金」。 也就是說， 1977年時把1000 美元投入麥哲倫基金，等到彼得．林區在1900年卸任時，價值就會上漲到2萬8000美元。

彼得．林區回顧自己的成就時，想知道該檔基金中的散戶（一般）投資人，在他的看顧下績效如何。他驚訝地發現他們的年化報酬率不到25％。根據他的計算，麥哲倫基金的投資人在同個13年間，每年平均打造的報酬率為 7％。 所以原本投資人投入基金的1000 美元，如果不斷進出的話，等到彼得．林區卸任時，價值不會上漲到2萬8000美元，而是只有稀少的2400 美元，相較於放在基金中產生的價值，就只有8.6％而已。

由於該檔基金表現良好，會吸引資金，價值一直上漲；但難免會碰到一些阻礙。遇到績效落後時，資金會開始流出。看起來投資人每每看到高點，就會投入大量資金，然後在低點撤資，而且金額規模比其他時候還要大。

這個作法會導致錯失好時機，碰上壞時機，所以投資人的績效大幅落後也不意外。

富達的結論很意外，比彼得．林區的還要嚴峻。該基金公司也想了解散戶投資人的表現，計算的結果顯示，平均年報酬呈現負值！那時候投入的1000美元到了現在，價值會嗯⋯⋯低於1000 美元。不知道為什麼，該檔基金中的一般投資人實現的報酬，比標的（基金本身）還要少2萬7000美元。這是平均數字，有些投資人的報酬還要更低！

Photo Credit: 方言文化

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麥哲倫基金的一般投資人，從1977年到1990年，績效落後基金的年化幅度究竟是22％還是超過29％都不重要，跟我們討論的重點無關。不管具體數字是多少，有一件事顯而易見，雖說他們投資的共同基金最後變成全球同期最佳的基金，一般投資人還是大幅落後市場（在相同的13年間，平均報酬約為15％）。為什麼會這樣？

我之前說「等一下，不只這樣！」⋯⋯嗯，我說的是那個章節。接下來幾個迷思說的是心理學，會進一步壓低利用歷史經驗算出的股市報酬期望值。就算再努力，我們（投資人）往往一般都落後標的基金，多數人也都落後市場。如果這些事實就跟市場報酬一樣詳載於歷史中，那麼該不該忽視？當然不該，要是你認真看待儲蓄的目標的話，就要當一回事。以下就來好好了解。

行為鴻溝

《紐約時報》專欄、暢銷書作家、世界知名素描家卡爾．理查茲（CarlRichards）的職涯基礎，就是研究、解釋這些現象。他把投資人和投資報酬的差異稱為行為鴻溝。

他在書中指出，人性─也就是我們的直覺、行為，導致了績效落後，就算再怎麼準備也無濟於事。這個說法現在被廣為接受。有許多情緒因子導致這個行為，其中最主要的兩個分別是：從眾心態和規避損失。

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從眾心態

從眾心態源自於錯失機會的恐懼。這個恐懼吞噬大家，包括你我在內。大家看到其他人在市場中（看起來）輕鬆獲利時，可能不了解詳情；但到了某個時候這也不重要，害怕錯失機會的恐懼（FOMO）會讓人手足無措，所以他們大幅投入資金，以為（比較像是希望）這個投資案的相關人士都是佼佼者。

有時候就算是最聰明的人也身受其害：艾薩克．牛頓爵士臣服於群體狂熱，幾乎賠上一輩子的積蓄。看起來不管聰明與否，都無法悻免於難。就算是（或者應該說特別是）職業資金經理人，也會受到從眾心態的負面影響，因為沒有人想要當最後一個進場的人。

假設有一位職業投資人取得第一手資訊，大家就會因為恐懼而投資，就怕錯失資訊、害怕錯失絕佳的機會、害怕失去高薪工作。他們也許會想，就算錯了也是大家一起錯，你不可能把他們全部開除，以此藉口說服自己安心。

因此有一名投資人不知道為什麼而投入了大量資金，推升了價格，他的競爭對手也很快會跟進，原因就只是怕落後，就算不知道第一個投資人為何採取行動也沒關係。投資人認為「一定有人知道一些祕辛」，因為怕錯失關鍵資訊，而投入愈來愈多巨額資金就會更進一步推升價格。

這個狂喜漸漸融入主流，流通於金融新聞中，從美國全國廣播職業名嘴，到YouTube 頻道上20歲的「股市巨擘」都在討論。一旦影響向下擴及普羅投資人，就會導致群起狂熱，幾乎所有的人都會買入，就算價格遠高於合理的公允價值也沒關係。

歷史洪流中

大家很容易會產生一種優越感，好像自己比較懂的樣子，覺得自己沒那麼容易被騙。但歷史中有許許多多的例子，其中大眾（包括聰明絕頂的人）都被騙了。接下來讓我們來場時空旅行，探討一些比較極端但非常有趣的案例。

鬱金香狂熱

我們的旅程以鬱金香狂熱開始。這個故事可能並非真實，只因為查爾斯．麥基（Charles Mackays）的《非同尋常的大眾幻想》而家喻戶曉。17世紀時荷蘭鬱金香球莖風靡一時，成為地位的象徵。有一個新的鬱金香品種在 1630年代問世，荷蘭面對隨之而來的狂熱措手不及。