《黑心理專的自白》：從眾心態源自「錯失機會的恐懼」，連牛頓都曾因此跌一大跤
我們想讓你知道的是
大家很容易會產生一種優越感，好像自己比較懂的樣子，覺得自己沒那麼容易被騙。但歷史中有許許多多的例子，其中大眾（ 包括聰明絕頂的人） 都被騙了。比如說，我們的艾薩克．牛頓爵士所面臨的南海公司股價崩盤風暴。牛頓之後回想的時候說：「我可以計算天體的運行；但無法計算人的瘋狂。」
文：史蒂芬．史派塞
彼得．林區公認為史上最傳奇的共同基金經理人。他鶴立雞群，或許是因為站上高峰時就馬上金盆洗手，而不是繼續濫用自己的傳奇地位，每年收取上百萬美元的費用。他在1990就退休了，替13年富達麥哲倫基金（Magellan Fund）經理生涯畫下句點。他當初在1977年接棒時，該檔基金管理的資產只有1800萬美元。等到他卸任時，基金價值就上漲到140億美元，擁有「全球規模最大的共同基金」的美譽。
彼得．林區卸任時，就將自己的佳績封存在歷史中。在這13年間，他替麥哲倫基金實現的平均年化報酬率為 29.2％，把該檔基金打造成「全世界績效最佳的共同基金」。 也就是說， 1977年時把1000 美元投入麥哲倫基金，等到彼得．林區在1900年卸任時，價值就會上漲到2萬8000美元。
彼得．林區回顧自己的成就時，想知道該檔基金中的散戶（一般）投資人，在他的看顧下績效如何。他驚訝地發現他們的年化報酬率不到25％。根據他的計算，麥哲倫基金的投資人在同個13年間，每年平均打造的報酬率為 7％。 所以原本投資人投入基金的1000 美元，如果不斷進出的話，等到彼得．林區卸任時，價值不會上漲到2萬8000美元，而是只有稀少的2400 美元，相較於放在基金中產生的價值，就只有8.6％而已。
由於該檔基金表現良好，會吸引資金，價值一直上漲；但難免會碰到一些阻礙。遇到績效落後時，資金會開始流出。看起來投資人每每看到高點，就會投入大量資金，然後在低點撤資，而且金額規模比其他時候還要大。
這個作法會導致錯失好時機，碰上壞時機，所以投資人的績效大幅落後也不意外。
富達的結論很意外，比彼得．林區的還要嚴峻。該基金公司也想了解散戶投資人的表現，計算的結果顯示，平均年報酬呈現負值！那時候投入的1000美元到了現在，價值會嗯⋯⋯低於1000 美元。不知道為什麼，該檔基金中的一般投資人實現的報酬，比標的（基金本身）還要少2萬7000美元。這是平均數字，有些投資人的報酬還要更低！
麥哲倫基金的一般投資人，從1977年到1990年，績效落後基金的年化幅度究竟是22％還是超過29％都不重要，跟我們討論的重點無關。不管具體數字是多少，有一件事顯而易見，雖說他們投資的共同基金最後變成全球同期最佳的基金，一般投資人還是大幅落後市場（在相同的13年間，平均報酬約為15％）。為什麼會這樣？
我之前說「等一下，不只這樣！」⋯⋯嗯，我說的是那個章節。接下來幾個迷思說的是心理學，會進一步壓低利用歷史經驗算出的股市報酬期望值。就算再努力，我們（投資人）往往一般都落後標的基金，多數人也都落後市場。如果這些事實就跟市場報酬一樣詳載於歷史中，那麼該不該忽視？當然不該，要是你認真看待儲蓄的目標的話，就要當一回事。以下就來好好了解。
行為鴻溝
《紐約時報》專欄、暢銷書作家、世界知名素描家卡爾．理查茲（CarlRichards）的職涯基礎，就是研究、解釋這些現象。他把投資人和投資報酬的差異稱為行為鴻溝。
他在書中指出，人性─也就是我們的直覺、行為，導致了績效落後，就算再怎麼準備也無濟於事。這個說法現在被廣為接受。有許多情緒因子導致這個行為，其中最主要的兩個分別是：從眾心態和規避損失。
從眾心態
從眾心態源自於錯失機會的恐懼。這個恐懼吞噬大家，包括你我在內。大家看到其他人在市場中（看起來）輕鬆獲利時，可能不了解詳情；但到了某個時候這也不重要，害怕錯失機會的恐懼（FOMO）會讓人手足無措，所以他們大幅投入資金，以為（比較像是希望）這個投資案的相關人士都是佼佼者。
有時候就算是最聰明的人也身受其害：艾薩克．牛頓爵士臣服於群體狂熱，幾乎賠上一輩子的積蓄。看起來不管聰明與否，都無法悻免於難。就算是（或者應該說特別是）職業資金經理人，也會受到從眾心態的負面影響，因為沒有人想要當最後一個進場的人。
假設有一位職業投資人取得第一手資訊，大家就會因為恐懼而投資，就怕錯失資訊、害怕錯失絕佳的機會、害怕失去高薪工作。他們也許會想，就算錯了也是大家一起錯，你不可能把他們全部開除，以此藉口說服自己安心。
因此有一名投資人不知道為什麼而投入了大量資金，推升了價格，他的競爭對手也很快會跟進，原因就只是怕落後，就算不知道第一個投資人為何採取行動也沒關係。投資人認為「一定有人知道一些祕辛」，因為怕錯失關鍵資訊，而投入愈來愈多巨額資金就會更進一步推升價格。
這個狂喜漸漸融入主流，流通於金融新聞中，從美國全國廣播職業名嘴，到YouTube 頻道上20歲的「股市巨擘」都在討論。一旦影響向下擴及普羅投資人，就會導致群起狂熱，幾乎所有的人都會買入，就算價格遠高於合理的公允價值也沒關係。
歷史洪流中
大家很容易會產生一種優越感，好像自己比較懂的樣子，覺得自己沒那麼容易被騙。但歷史中有許許多多的例子，其中大眾（包括聰明絕頂的人）都被騙了。接下來讓我們來場時空旅行，探討一些比較極端但非常有趣的案例。
鬱金香狂熱
我們的旅程以鬱金香狂熱開始。這個故事可能並非真實，只因為查爾斯．麥基（Charles Mackays）的《非同尋常的大眾幻想》而家喻戶曉。17世紀時荷蘭鬱金香球莖風靡一時，成為地位的象徵。有一個新的鬱金香品種在 1630年代問世，荷蘭面對隨之而來的狂熱措手不及。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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