伊朗名導賈法潘納希遭不公入獄後終獲釋，坎城影展：「永遠與世界各地的藝術家並肩，捍衛自由」

去（2022）年7月11日，伊朗名導賈法潘納希（Jafar Panahi），在伊朗首都德黑蘭遭到拘押。而在7月19日，伊朗司法當局已經下令，將執行賈法潘納希於2010年被判處的6年徒刑。不過，經過多時的努力以及國際影壇輿論的加壓，賈法潘納希已於今（4）日釋放，對此，世界影壇一級影展，包含坎城影展在內，也同時發出聲明，表示將永遠與世界各地的藝術家並肩同行，捍衛自由。

賈法潘納希｜Photo Credit: GettyImages

去年伊朗局勢持續動盪，除了9月底的艾米尼（Mahsa Amini）之死引發暴動之外，年中5月23日，位於阿巴丹（Abadan）的一棟大樓倒塌，導致40餘人死亡，同時引發了反政府的抗議行動。

抗議人士認為，此大樓倒塌的意外是因為官員貪腐所導致。而警方單位出面鎮壓，因此雙方爆發衝突，民眾也發起「put your gun down」的社群標籤，呼籲警方單位使用暴力。

當時，包含賈法潘納希在內，還有穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）、穆斯塔法阿利赫馬德（Mostafa Aleahmad）等人在內的多名伊朗影視工作者，參與簽署了反對警察暴力的呼籲。而後穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德就遭拘捕，理由是在社群媒體公開批評政府，並被指控與反政府團體有所牽連，同時犯下違反國安罪行。

至於之後也傳出前往探視的賈法潘納希，也順勢遭禁入獄的消息。

回溯賈法潘納希對抗伊朗政權的歷史，2010年左右，賈法潘納希試圖拍攝混亂的總統大選，且因犀利的影像針貶了社會窠臼，同時積極參與政治活動，成為伊朗政權當局的麻煩人物，最後遭政府以「危害國家安全」、「實施反對伊斯蘭共和國的宣傳」等罪名，將賈法潘納希逮捕入獄，並要求20年內不准拍攝電影、撰寫劇本等。

不過此事一出，當時許多國際知名影人皆參與連署要求伊朗政府釋放賈法潘納希，包含李安、肯洛區（Ken Loach）、達頓兄弟（Dardenne Brothers）、柯恩兄弟（Coen Brothers）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等人，而諸多大型影展如柏林、鹿特丹等等也加入聲援，伊朗政府最終在巨大的輿論壓力釋放了賈法潘納希，但「不准拍攝電影」的禁令仍在。

如今，傳出賈法潘納希再度被捕入獄，其妻子薩伊迪（Tahereh Saeedi）對外表示：「賈法潘納希作為公民享有權利。要囚禁某人，需要有正當程序，賈法潘納希在缺乏正當程序的情況下被監禁，這就是一起綁架。」

而賈法潘納希作為享譽全球的知名導演，此事自然引起影壇一片譁然。賈法潘納希於近日也 宣布將絕食抗議遭到不公監禁，此事過沒多久， 賈法潘納希便遭釋放， 由於伊朗有10年的訴訟時效，而關於 賈法潘納希的 判決已經過時失效，因此放人，不過的 賈法潘納希 妻子 薩伊迪 和律師則表示，伊朗安全部門迫使司法機構持續將 賈法潘納希 關在監獄裡。

根據《綜藝報》指出， 賈法潘納希的 律師 尼克巴克特（ Saleh Nikbakht）在獲釋後的一份聲明中如此表示：「雖然我對 賈法潘納希 的獲釋感到高興，但必須說，它應該在三個月前發生。」 聲明也指出， 賈法潘納希 應該在去年10月18日就獲得保釋，但在那天，他的保釋判決被推翻了。

然而，無論如何賈法潘納希仍舊遭到釋放，對於此事，坎城影展也發出聲明，「我們非常欣慰的是，今日得知伊朗電影人賈法潘納希被釋放，我們不會忘記所有在伊朗和世界各地遭受暴力和鎮壓的人，坎城影展將永遠與世界各地的藝術家並肩同行，捍衛自由。」

作為全球知名的電影人，今年62歲的賈法潘納希，為伊朗電影新浪潮運動的代表人物，1995年執導的首部劇情長片《白氣球》就在坎城獲得旨在鼓勵新銳導演的「金攝影機獎」；兩年之後，第二部劇情長片《誰能帶我回家》拿到了盧卡諾影展的最佳影片金豹獎，到了2000年第三部劇情片《生命的圓圈》前往威尼斯影展主競賽單元，並拿到國際影評人費比西獎以及最高榮譽金獅獎。

在千禧年左右，賈法潘納希在國際影展上逐漸展露頭角，而後成為世界上備受讚譽的伊朗導演。此後，2003年《血染的黃金》獲得坎城一種注目單元評審團獎；2006年《花樣足球少女》獲得柏林影展評審團大獎；2013年《好戲不散場》獲得柏林影展最佳劇本獎，2015年《計程人生》獲得柏林影展最高榮譽金熊獎；2018年《三張面孔》獲得坎城影展最佳劇本獎。

賈法潘納希從影30餘年，執導的劇情長片幾乎都能在國際重要影展獲獎，代表性與重要性不言而喻。而其中值得一提的，是2015年的《計程人生》。因「不准拍攝電影」禁令而遭到限制的賈法潘納希，仍舊找到方法拍攝電影，以極低成本且偷拍的方式完成了《計程人生》，同時不畏政權脅迫，送往柏林影展參賽，最終獲得最高榮譽金熊獎，當時引起國際影壇極大的關注。

去年賈法潘納希也有新作《No Bears》在威尼斯影展主競賽單元亮相，當時賈法潘納希的入獄，也掀起了影展與影人的相關支持，而《No Bears》也獲得了威尼斯影展評審團特別獎。

Photo Credit: 《No Bears》

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核稿編輯：羅元祺