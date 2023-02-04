香港與中國大陸「全面通關」：開放所有口岸、不設人數限制、「南下」免核酸檢測
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香港下周一（6日）起與中國大陸全面通關，包括開放所有出入境口岸和不設人數限制等，旅客由大陸「南下」到香港不用核酸檢測。
香港下周一（6日）起與中國大陸全面通關，包括開放所有出入境口岸和不設人數限制等，旅客由大陸「南下」到香港不用核酸檢測，但若由香港「北上」，7天內曾逗留海外地區或台灣，仍須維持出行前48小時做核酸檢測。
（中央社）北京方面昨日（3日）宣布，自6日起全面恢復大陸與香港、澳門人員的通關往來，包括取消每天人流限制、取消核酸檢測證明，以及各口岸應開盡開。
中國國務院港澳事務辦公室在官網公布，自6日零時起，大陸方面將優化與港澳人員的往來措施，包括取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額；恢復大陸居民與港澳團隊旅遊經營活動。
自港澳入境人員，如7天內沒有到過境外，入境時不需要出示核酸檢測呈陰性結果；若曾到過境外，由港澳當局查驗行前48小時核酸檢測呈陰性證明，結果為陰性者即可放行（3歲及以下嬰幼兒可免除查驗核酸）。
自港澳入境人士抵達口岸後，憑海關健康申報碼完成必要通關手續，健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。
大陸毗鄰港澳口岸應開盡開，通關便利化措施應出盡出，大陸與港澳跨境直通道路客運和鐵路、水路、航空客運運力應用盡用。
香港和大陸自上月8日起恢復首階段通關，但只恢復大部分口岸運作，不包括羅湖口岸，而羅湖口岸卻是兩地人流量最大的要道，過去高峰時，每天有超過30萬人次往來。
此外，在首階段通關中，香港每天只有5萬個名額，同時要求出入境者出示48小時內核酸檢測呈陰性證明。
一般認為，若羅湖口岸未恢復運作，香港和大陸不算恢復通關。不過，日前大陸方面已經傳出，羅湖口岸預定於6日恢復運作。
在上述通知中，北京方面提出大陸毗鄰港澳口岸應開盡開，可以預期，羅湖口岸可於6日重開。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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