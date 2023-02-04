立法院長游錫堃結束訪美，稱國會外交成功、不知麥卡錫是否來台
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游錫堃表示，本次IRF是國際性、全球性的活動，主辦方在美國擁有很多單位，包括宗教自由委員會9個委員，出訪時都有一一見面、餐敘，9名委員有總統、副總統推薦的，具有強烈的象徵意義與代表性，這次的「國會外交」相當成功。
立法院長游錫堃日前出訪美國華府參加「國際宗教自由高峰會」（IRF），與約1300位宗教領袖、元首、使節和議員分享台灣爭民主的歷程，以及強調保衛台灣的重要性。游錫堃回國後表示，本次國會外交相當成功，除了IRF及國家祈禱早餐會外，還安排不公開的13場見面談話會，此行有助於台美進一步落實全面性的夥伴關係。
游錫堃以中華民國台灣國會議長的身份，受邀到「國際宗教自由高峰會」演講，他於1月31日出發前往美國華盛頓，以〈為自由而生，為人類自由而拚〉為題，在會中分享台灣的民主故事。他在演講中強調並提醒應看清楚中共政權的本質，以及保衛台灣的重要性。
除此之外，游錫堃隔日受邀參加2023年美國的「國家祈禱早餐會」（National Prayers Breakfast），與160桌、約1300位的宗教領袖、國家元首、使節代表及國會議員齊聚一堂，共同為信仰祈禱。
IRF是一場為期3天的活動，支持全球宗教自由，關注個人或團體因宗教而受迫害的困境，並會透過分組會議深入討論重要議題。
游錫堃的演講安排在2月1日，表定演講主軸為「在新興的民主國家中促進宗教自由」（Fostering IRF in Young Democracies），講者除了游錫堃以外，還有美國國家民主基金會執行長威爾森（Damon Wilson）。游錫堃在去（2022）年3月時，就曾於立法院接見威爾森，後來美國國家民主基金會在10月來台舉辦「世界民主運動全球大會」。
後續有國外媒體報導游錫堃演講內容，《FOX NEWS》報導指出，游錫堃在峰會上說明為何自由國家保護台灣是重要的，並引用他的發言內容：「如果台灣落入中共的影響範圍，那將摧毀民主的燈塔。中國可能會入侵第一島鏈，對整個世界造成威脅。」
坦言不知道麥卡錫會不會來台，游錫堃稱國會外交相當成功
游錫堃回國後，在機場受訪時表示，本次行程順利，美方的接待都非常周到。至於未來雙方國會交流會不會更加頻繁，他解釋，國會交流並不等於國會外交，例如本次IRF是國際性、全球性的活動，主辦方在美國擁有很多單位，包括宗教自由委員會9個委員，出訪時都有一一見面、餐敘，9名委員有總統、副總統推薦的，具有強烈的象徵意義與代表性，這次的「國會外交」相當成功。
國會交流的部分，游錫堃指出，從過去到現在都一直在做，像是美國國會議員來台時拜訪立法院，與委員會會面，還有先前議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，而這次參與全美祈禱早餐會，便是受到國會議員邀請，讓游錫堃相當感謝。
被問到美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）是否會來台時，游錫堃坦言並不知道，本次訪美沒有與他見面。
除演講、早餐會，還有13場不公開談話
游錫堃今早也在臉書上說明，本次國會外交行程，除了參加IRF演講以及國家祈禱早餐會外，在往返台北與華府的85小時內，扣除搭機等通勤時間39小時，剩下的時間還安排了13場深具意義的見面談話會，不過談話有事先溝通決定不公開。
游錫堃指出，此行讓國際了解台灣爭民主、爭自由的艱辛血淚歷程，會談間也表達多項看法，包含台灣位處民主防線最前線，面臨中國霸權武力威脅的挑戰，以及如何認清中共極權中國夢、要稱霸全球的野心本質，還強調台美要更緊密攜手等等。
針對台美雙方未來如何共同合作應對，游錫堃與美方進行了坦率、愉悅且有意義的對話，他認為有助於雙方進一步落實全面性的夥伴關係，守護自由民主人權與和平穩定的普世價值。
游錫堃最後也感謝前美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Samuel Brownback）、蘭托斯人權和正義基金會主席史薇特（Katrina Lantos Swett）邀請他出席IRF演講，以及國家祈禱早餐會主辦單位代表。
新聞來源
- Taiwan Parliament speaker says country is a ‘beacon of democracy for Chinese-speaking peoples’（Fox News）
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核稿編輯：羅元祺
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