南部水情告急：多次人工增雨作業仍未見好轉，南市籲南高屏合作抗旱

中南部近來缺乏雨水滋潤，造成缺水問題頻傳，去（2022）年12月嘉義及台南相繼調整水情燈號，減少非必要用水活動，經濟部水利署更多次實施人工增雨作業，但南部水情依然不見好轉，日前台南市長黃偉哲就呼籲，台南、高雄及屏東應該互相合作，從根本上解決問題。

去年降雨量創新低，南部各縣市減少非必要用水

台灣中南部去年降雨量創30年新低，不僅鮮少有颱風雨水的挹注，入冬後降雨量也偏少，觀察現階段各水庫的存量，位於嘉義的蘭潭水庫蓄水量約45％、仁義潭水庫38％，而位於台南的烏山頭水庫及南化水庫也大約剩60％的蓄水量，曾文水庫甚至只剩23％。

隨著水情的告急，旱災經濟部災害緊急應變小組工作會報指出，台南從去年12月水情燈號就已進入夜間減壓供水的黃燈；嘉義也將水情調整為提醒綠燈，其他地區至今尚未做出回應。

另外，作為嘉義縣市民生工業用的仁義潭、蘭潭水庫至今因蓄水量跌破5成，於是今年2月起開始調撥曾文水庫、烏山頭水庫及雲林湖山水庫的用水，嘉義市蘭潭音樂噴泉也因為水位過低，2月3日起暫停水舞表演。

台南部分則是將嘉南平原及白河灌溉區的1期稻作休耕，減少了近1.7億噸的用水量，同時也減少非必要的用水，例如：行政機關及國營事業管轄的噴水池、街道灑水、沖洗外牆等，同時積極呼籲各地方單位節約用水。

據《中央社》報導，陳其邁在2月1日接受媒體聯訪時表示，2、3月時水情或許會面臨更嚴峻的挑戰，不過他強調目前高雄供水仍正常，市府也準備伏流水、深水井等備用水源因應，未來會持續監看情形，若發現不足將會擴大整個供水量能。

此外，為了緩解缺水危機，水利署分別在1月進行4次地面人工增雨作業，透過在地面燃放暖雲增雨焰劑，讓原本就會下雨的雲，增加下雨的雨量，施放的地點大多位於曾文水庫、甲仙堰等地。

然而即使做了相關措施，似乎仍難以緩解缺水問題，近期高屏溪持續見底，瞬間水量的下降導致水源調度發生困難，原本高雄每日會供給台南約10萬噸的用水，在本月2日時竟一度暫停輸水台南，雖然後來仍緊急恢復3萬噸的輸水，但未來是否持續支援，高市府表示將會視水情而定。

南市籲南高屏合作，陳其邁表示：已建議中央組建聯合平台

至於該如何因應缺水問題，《聯合新聞網》提到，黃偉哲昨（3）日表示，台南從去年底就配合中央提前抗旱節水，不僅減壓民間夜間用水，同時也減少非必要的用水，當前水源預估可用到7、8月，但仍期盼南高屏合作推動水資源政策，才能根本解決南部缺水問題。

黃偉哲補充說道，台南安平、永康及仁德的三座再生水廠正在進行新水源的開發，預計2025年前完工，並且每日供應6.3萬噸的再生水；另外，水資源設施的興建（台南海水淡化廠），每天則可供應20萬噸用水；而南化水庫多元化水源開發溢流堰工程則可增加近1000萬噸的水庫容量。

據《聯合新聞網》報導，高雄市長陳其邁對此做出回應，首先細數當前應對措施，包括了在去年支援南化水庫約2億噸用水，並同步運作伏流水井增加儲水量，他認為南高屏合作是一區域共好的概念，日前已建議中央部會組成水資源調度聯合平台。

陳其邁表示，南部在連通管及水資源的開發上還有努力的空間。此外，極端氣候影響層面極廣，例如蓮霧就因氣溫上升引發天然災害，因此水資源開發更應超前部署。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：羅元祺