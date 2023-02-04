南部水情告急：多次人工增雨作業仍未見好轉，南市籲南高屏合作抗旱
我們想讓你知道的是
由於去年鮮有颱風入境，加上入冬後降雨量又比以往少，導致中南部水庫近來水情告急，南部重要的曾文水庫儲水量甚至已經來到23％，令不少人擔心未來是否面臨缺水危機，而嘉義及台南也早在去年12月底就改變水情燈號，期望透過節約用水預防旱災的發生，台南市長黃偉哲近日也呼籲南高屏三地應該互相合作，推動水資源相關政策。
中南部近來缺乏雨水滋潤，造成缺水問題頻傳，去（2022）年12月嘉義及台南相繼調整水情燈號，減少非必要用水活動，經濟部水利署更多次實施人工增雨作業，但南部水情依然不見好轉，日前台南市長黃偉哲就呼籲，台南、高雄及屏東應該互相合作，從根本上解決問題。
去年降雨量創新低，南部各縣市減少非必要用水
台灣中南部去年降雨量創30年新低，不僅鮮少有颱風雨水的挹注，入冬後降雨量也偏少，觀察現階段各水庫的存量，位於嘉義的蘭潭水庫蓄水量約45％、仁義潭水庫38％，而位於台南的烏山頭水庫及南化水庫也大約剩60％的蓄水量，曾文水庫甚至只剩23％。
隨著水情的告急，旱災經濟部災害緊急應變小組工作會報指出，台南從去年12月水情燈號就已進入夜間減壓供水的黃燈；嘉義也將水情調整為提醒綠燈，其他地區至今尚未做出回應。
另外，作為嘉義縣市民生工業用的仁義潭、蘭潭水庫至今因蓄水量跌破5成，於是今年2月起開始調撥曾文水庫、烏山頭水庫及雲林湖山水庫的用水，嘉義市蘭潭音樂噴泉也因為水位過低，2月3日起暫停水舞表演。
台南部分則是將嘉南平原及白河灌溉區的1期稻作休耕，減少了近1.7億噸的用水量，同時也減少非必要的用水，例如：行政機關及國營事業管轄的噴水池、街道灑水、沖洗外牆等，同時積極呼籲各地方單位節約用水。
據《中央社》報導，陳其邁在2月1日接受媒體聯訪時表示，2、3月時水情或許會面臨更嚴峻的挑戰，不過他強調目前高雄供水仍正常，市府也準備伏流水、深水井等備用水源因應，未來會持續監看情形，若發現不足將會擴大整個供水量能。
此外，為了緩解缺水危機，水利署分別在1月進行4次地面人工增雨作業，透過在地面燃放暖雲增雨焰劑，讓原本就會下雨的雲，增加下雨的雨量，施放的地點大多位於曾文水庫、甲仙堰等地。
然而即使做了相關措施，似乎仍難以緩解缺水問題，近期高屏溪持續見底，瞬間水量的下降導致水源調度發生困難，原本高雄每日會供給台南約10萬噸的用水，在本月2日時竟一度暫停輸水台南，雖然後來仍緊急恢復3萬噸的輸水，但未來是否持續支援，高市府表示將會視水情而定。
南市籲南高屏合作，陳其邁表示：已建議中央組建聯合平台
至於該如何因應缺水問題，《聯合新聞網》提到，黃偉哲昨（3）日表示，台南從去年底就配合中央提前抗旱節水，不僅減壓民間夜間用水，同時也減少非必要的用水，當前水源預估可用到7、8月，但仍期盼南高屏合作推動水資源政策，才能根本解決南部缺水問題。
黃偉哲補充說道，台南安平、永康及仁德的三座再生水廠正在進行新水源的開發，預計2025年前完工，並且每日供應6.3萬噸的再生水；另外，水資源設施的興建（台南海水淡化廠），每天則可供應20萬噸用水；而南化水庫多元化水源開發溢流堰工程則可增加近1000萬噸的水庫容量。
據《聯合新聞網》報導，高雄市長陳其邁對此做出回應，首先細數當前應對措施，包括了在去年支援南化水庫約2億噸用水，並同步運作伏流水井增加儲水量，他認為南高屏合作是一區域共好的概念，日前已建議中央部會組成水資源調度聯合平台。
陳其邁表示，南部在連通管及水資源的開發上還有努力的空間。此外，極端氣候影響層面極廣，例如蓮霧就因氣溫上升引發天然災害，因此水資源開發更應超前部署。
新聞來源
延伸閱讀
- 【專訪】前副總統陳建仁：「缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機」
- 全球缺水危機加劇，海上核動力「除鹽工廠」能幫助解決問題嗎？
- 歐洲半數陷旱災：「水利王國」荷蘭從防洪變抗旱，萊因河低水位波及德國運煤
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。