情理之內，意料之外：談香港小交響樂團新任音樂總監任命
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對於香港小交響樂團任命柏鵬（Christoph Poppen），「情理之內」是因為柏鵬自2015/2016樂季起開始擔任首席客席指揮，不論對樂手、行政團隊，以至香港文化都早已熟悉，絕對不會有磨合和適應的問題，能達至「無縫交接」。至於「意料之外」⋯⋯
文：洪思行
香港小交響樂團在2018年宣布音樂總監葉詠詩將於2019/2020樂季後卸任，並物色新人選，想不到要去到2023年，才能公布新任音樂總監，也就是首席客席指揮柏鵬（Christoph Poppen）。
對於這個任命，筆者覺得是「情理之內，意料之外」。說是「情理之內」，是因為柏鵬自2015/2016樂季起開始擔任首席客席指揮，不論對樂手、行政團隊，以至香港文化都早已熟悉，絕對不會有磨合和適應的問題，能達至「無縫交接」。
至於「意料之外」，是因為小交多年來走本地化路線，不少人都預期可能是由香港人出任，例如吳懷世、葉詠媛、蘇柏軒、林敬基，或是曾經擔任過小交副指揮黎志華（英國出世的香港人）。事實上，柏鵬將成為小交首位非華裔音樂總監（之前兩位是葉聰和葉詠詩）。
回看2018年小交的新聞稿，當時說會由「監察委員會主席陳鋈鋆、行政總裁楊惠和音樂總監葉詠詩將籌組物色新任音樂總監，過程將參考樂團樂師的意見」，然而經過那麼多年，最後選擇將柏鵬「轉正」，難怪有些業界人士認為小交早屬意柏鵬。
無論如何，柏鵬成為音樂總監已成定局，但他可以給小交甚麼新變化？樂團更換音樂總監是家常便飯，通常希望透過不同的指揮推動樂團發展，而發展有兩方面：藝術和人脈，前者是透過新音樂總監提升藝術水平，例如梵志登來到港樂後，樂評一致認為樂團的水準提高了；後者是透過自己的人脈邀請獨奏家來合作，或是帶樂團外訪。柏鵬多年來指揮小交，技術上能提升的空間不大，他也有讓樂團演出自己的拿手德奧樂曲。至於人脈，小交在2018年到葡萄牙馬爾旺國際音樂節演出，該音樂節的創辦人正是柏鵬，他究竟還有沒有其它人脈帶給小交，就讓樂迷拭目以待。
另一個焦點是葉詠詩和樂團的方針。在記者會上，葉詠詩表明會以顧問形式支援樂團，說「如果樂團需要我，我會在……對香港小交響樂團來說，不是我退休，而是我們多了一個新音樂總監。」這個說法相當曖昧，究竟將來在樂團決策過程中，她的參與度會有幾多？其影響力會否高於柏鵬？而小交近年的本地化路線，很大程度因為葉詠詩而得到強化，現在由柏鵬繼任，本地化路線會否繼續，還是轉為國際化？
這些問題，或者在數個月後，當小交公布新樂季節目時便能知道答案。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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