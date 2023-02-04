2023/02/04,
醫療

香港取消海外及台灣入境者疫苗接種要求，僅維持自行快測要求

香港取消海外及台灣入境者疫苗接種要求，僅維持自行快測要求
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香港當局將自下周一（6日）起，不再要求海外及台灣入境者曾接種抗COVID-19疫苗，但保留需出示來港前48小時快篩陰性證明的規定。

（中央社）香港當局將自下周一（6日）起，不再要求海外及台灣入境者曾接種抗COVID-19疫苗，但保留需出示來港前48小時快篩陰性證明的規定。

香港行政長官李家超在記會上宣布了有關決定。

他說，保留海外和台灣來港人士的病毒快測檢測要求，是因為香港6日起與中國大陸全面通關，這將會帶來大量人流往來，為確保風險可控，當局將維持相關要求一段時間，再觀察及檢視。

他同時公布，6日起，香港連接大陸深圳的口岸將全部開放，包括此前仍未重開的羅湖口岸和皇崗口岸。

北京方面昨日稍早宣布，自6日起全面恢復大陸與香港、澳門人員的通關往來，包括取消每天人流限制、取消核酸檢測證明，以及各口岸應開盡開。

香港與大陸自上月8日起恢復部分口岸通關，但香港每天只有5萬個出境名額，同時要求出入境者出示48小時內核酸檢測呈陰性的證明。

在首階段通關中，羅湖口岸不在重開之列，卻是香港連接大陸的最大陸地口岸。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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