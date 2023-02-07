壽司郎事件與「打工族的恐攻」，愚蠢行為連環爆背後的六大因素
我們想讓你知道的是
最近網路上流傳一支高中生跑到迴轉壽司連鎖店壽司郎亂舔的影片，導致網友撻伐、壽司郎股價暴跌，重創外界對迴轉壽司營運模式的信賴。不過這類型的事件早已不是第一次。猶豫了很久，還是決定談一下壽司郎的事件，而大家也可以藉這個機會思考迴轉壽司之必要。壽司現做現吃不是比較好嗎？有時候只是看的壽司在轉盤上轉來轉去，也沒看到想吃的種類，有些不那麼暢銷的口味就這樣放著讓食材轉到很不新鮮。
文：張郁婕（CHANG, Yu-Chieh）
最近網路上流傳一支高中生跑到迴轉壽司連鎖店壽司郎亂舔的影片，導致網友撻伐、壽司郎股價暴跌，重創外界對迴轉壽司營運模式的信賴。不過這類型的事件早已不是第一次。而最近很適合回顧2019年〈亂丟冰塊、把魚丟到垃圾桶再放回砧板上，日本網傳「打工族的恐攻」〉這一篇舊文。
當時，日本有數家連鎖飲食業者陸續傳出，旗下工讀生在工作期間，拍下不適當的影片放到網路上廣為流傳，造成母公司不得不出面道歉的局面。這種狀況在當時被形容是「打工族的恐攻」（バイトテロ），就和最近傳出的新聞被說是「壽司恐攻」（寿司テロ）或是「顧客恐攻」（客テロ）是一樣的概念。
猶豫了很久，還是決定談一下壽司郎的事件。
這類型的新聞確實很吸人眼球，也很容易引起讀者負面情緒的共鳴，但是媒體真的有需要大肆報導成這樣嗎？就我個人認為，有了2019年的經驗，媒體不應該成為擴散這種影片或消息的幫兇。
這種很容易引發負面情緒共鳴（全民共憤）的消息，很容易在網路上擴散開來，但其實光是在網路上擴散出去、網友批判當事人的力道，以「懲罰」來說已經就很夠了。沒有必要再加上傳統媒體的推波助瀾，對企業或是影片中的當事人造成更大的傷害。
2019年的「打工族恐攻」和現在壽司郎（スシロー）、はま寿司、資さんうどん遇到的狀況，最大的不同只差在從「店裡的打工族」變成「顧客」。
所以，2019年的時候各大連鎖餐飲業者，或是7-11可以跟特定門市的打工族切斷關係，直接宣佈已經把那名打工仔炒了、會加強店內教育訓練，就能平息風波，這次卻不能這麼做。但這並不代表企業方面就沒有辦法找出對策，這一名顧客的行為，也不能代表所有顧客都是如此。
在網路世界，就算有影片也不代表影片中的內容是所有的事實。就算以為自己只是發朋友限定的限時動態，只有朋友看得到、時間一到就會消失，也有可能會被截圖錄影，轉載到其他平台上。
這次的事情會擴散出去，也是有人跨平台的將Instagram限時動態的東西錄影發到推特上，是限動不是TikTok，我知道有不少人不喜歡TikTok，但也不需要動不動就把問題怪在TikTok上。
想說的話就是如此，大家也可以藉這個機會思考迴轉壽司之必要。壽司現做現吃不是比較好嗎？有時候只是看的壽司在轉盤上轉來轉去，也沒看到想吃的種類，有些不那麼暢銷的口味就這樣放著讓食材轉到很不新鮮。
迴轉壽司除了趣味性，還有什麼一定要讓壽司轉來轉去的必要嗎？現在都已經可以做到客人點餐後讓壽司搭「直達車」送到面前了，不就是一個可以維持壽司在轉盤上的趣味性，同時也可以確保新鮮度的方法？壽司郎的新聞稿公布的新措施就是這招，但我其實很早以前就有這個疑問。
以下附上2019年文章當中，我覺得放到今天重讀一次也很有意義的段落。
從「笨蛋推特」到「打工族恐攻」，2011–2013年的「笨蛋推特」
2011–2013年，日本Twitter上曾一度出現「笨蛋推特」（バカッター，是日文的「笨蛋」（バカ）接上Twitter），當時主要是在Twitter上有不少網友上傳不適當的圖片或影像，造成特定人士、團體受害。
現在這些「打工族恐攻」短片和當年的「笨蛋推特」相比，當事人通常不會將臉露出來，但是從畫面中的蛛絲馬跡（例如制服）還是能看出特定身份背景，造成特定人物、企業受害。
不過在形式上已經和當時有所不同，現在因為「限時動態」或TikTok等新型態的社群媒體出現，影片已經成為「打工族恐攻」的主流。
以為只是給朋友看過笑完就算了
IT記者井上トシユキ指出，限時動態或TikTok一定是以短片的方式呈現，而且影片時間很短，原PO或許會以為大家可能會沒注意到。而且這些年輕的社群網路使用者在拍攝影片時，覺得影片拍完給朋友或打工的同事看完笑過就算了，而沒有想到自己的發文很有可能在網路上傳開。
瘋傳的影片只是冰山一角
網路炎上話題對策顧問公司「MiTERU」的おおつねまさふみ表示，最近接連爆發的「打工族恐攻」事件想必只是冰山一角，一定還有更多沒有在網路上瘋傳的「打工族恐攻」短片。而且每發生新一起事件，網友們就會再翻出類似事件進行比較。
網友們推波助瀾，已成社會問題
IT記者三上洋也同意這樣的看法。原PO一開始只是想和朋友們分享這些短片，讓大家看過笑過就好。但現在的情況是，這些影片在網路上發酵持續1星期之久，期間還會有網友不停翻出過去類似的內容，這已經儼然成為一個社會問題。
おおつねまさふみ認為，這些在網路上不斷分享、「複習」類似影片的網友們，都是以匿名帳號的方式在網路上分享這些「打工族恐攻」短片，讓人難以找出原 PO 究竟是誰。他們或許是為了想要賺取網路上的注意力，越多人點擊可能就能收到越多報酬，也可能是單純為了好玩。
愚蠢行為連環爆的六大因素
部落客徳力基彦認為，像是「打工族恐攻」這種愚蠢行為從古至今一直都有，但現在會讓「打工族恐攻」不斷爆出，其實背後有六大因素：
1. 以前這種愚蠢行為「看不到」
早在網路時代以前，餐飲業的工讀生一直都是以學生為主，像是「バイトテロ」影片中的內容一定都發生過。只是當時這些事情只會是現場工作人員的秘密，而不會像現在這樣公開出現在網路上。
Tags：
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。