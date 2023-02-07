壽司郎事件與「打工族的恐攻」，愚蠢行為連環爆背後的六大因素

文：張郁婕（CHANG, Yu-Chieh）

最近網路上流傳一支高中生跑到迴轉壽司連鎖店壽司郎亂舔的影片，導致網友撻伐、壽司郎股價暴跌，重創外界對迴轉壽司營運模式的信賴。不過這類型的事件早已不是第一次。而最近很適合回顧2019年〈亂丟冰塊、把魚丟到垃圾桶再放回砧板上，日本網傳「打工族的恐攻」〉這一篇舊文。

當時，日本有數家連鎖飲食業者陸續傳出，旗下工讀生在工作期間，拍下不適當的影片放到網路上廣為流傳，造成母公司不得不出面道歉的局面。這種狀況在當時被形容是「打工族的恐攻」（バイトテロ），就和最近傳出的新聞被說是「壽司恐攻」（寿司テロ）或是「顧客恐攻」（客テロ）是一樣的概念。

猶豫了很久，還是決定談一下壽司郎的事件。

這類型的新聞確實很吸人眼球，也很容易引起讀者負面情緒的共鳴，但是媒體真的有需要大肆報導成這樣嗎？就我個人認為，有了2019年的經驗，媒體不應該成為擴散這種影片或消息的幫兇。

這種很容易引發負面情緒共鳴（全民共憤）的消息，很容易在網路上擴散開來，但其實光是在網路上擴散出去、網友批判當事人的力道，以「懲罰」來說已經就很夠了。沒有必要再加上傳統媒體的推波助瀾，對企業或是影片中的當事人造成更大的傷害。

2019年的「打工族恐攻」和現在壽司郎（スシロー）、はま寿司、資さんうどん遇到的狀況，最大的不同只差在從「店裡的打工族」變成「顧客」。

所以，2019年的時候各大連鎖餐飲業者，或是7-11可以跟特定門市的打工族切斷關係，直接宣佈已經把那名打工仔炒了、會加強店內教育訓練，就能平息風波，這次卻不能這麼做。但這並不代表企業方面就沒有辦法找出對策，這一名顧客的行為，也不能代表所有顧客都是如此。

在網路世界，就算有影片也不代表影片中的內容是所有的事實。就算以為自己只是發朋友限定的限時動態，只有朋友看得到、時間一到就會消失，也有可能會被截圖錄影，轉載到其他平台上。

這次的事情會擴散出去，也是有人跨平台的將Instagram限時動態的東西錄影發到推特上，是限動不是TikTok，我知道有不少人不喜歡TikTok，但也不需要動不動就把問題怪在TikTok上。

想說的話就是如此，大家也可以藉這個機會思考迴轉壽司之必要。壽司現做現吃不是比較好嗎？有時候只是看的壽司在轉盤上轉來轉去，也沒看到想吃的種類，有些不那麼暢銷的口味就這樣放著讓食材轉到很不新鮮。

迴轉壽司除了趣味性，還有什麼一定要讓壽司轉來轉去的必要嗎？現在都已經可以做到客人點餐後讓壽司搭「直達車」送到面前了，不就是一個可以維持壽司在轉盤上的趣味性，同時也可以確保新鮮度的方法？壽司郎的新聞稿公布的新措施就是這招，但我其實很早以前就有這個疑問。

以下附上2019年文章當中，我覺得放到今天重讀一次也很有意義的段落。

從「笨蛋推特」到「打工族恐攻」，2011–2013年的「笨蛋推特」

2011–2013年，日本Twitter上曾一度出現「笨蛋推特」（バカッター，是日文的「笨蛋」（バカ）接上Twitter），當時主要是在Twitter上有不少網友上傳不適當的圖片或影像，造成特定人士、團體受害。

現在這些「打工族恐攻」短片和當年的「笨蛋推特」相比，當事人通常不會將臉露出來，但是從畫面中的蛛絲馬跡（例如制服）還是能看出特定身份背景，造成特定人物、企業受害。

不過在形式上已經和當時有所不同，現在因為「限時動態」或TikTok等新型態的社群媒體出現，影片已經成為「打工族恐攻」的主流。

以為只是給朋友看過笑完就算了

IT記者井上トシユキ指出，限時動態或TikTok一定是以短片的方式呈現，而且影片時間很短，原PO或許會以為大家可能會沒注意到。而且這些年輕的社群網路使用者在拍攝影片時，覺得影片拍完給朋友或打工的同事看完笑過就算了，而沒有想到自己的發文很有可能在網路上傳開。

瘋傳的影片只是冰山一角

網路炎上話題對策顧問公司「MiTERU」的おおつねまさふみ表示，最近接連爆發的「打工族恐攻」事件想必只是冰山一角，一定還有更多沒有在網路上瘋傳的「打工族恐攻」短片。而且每發生新一起事件，網友們就會再翻出類似事件進行比較。

網友們推波助瀾，已成社會問題

IT記者三上洋也同意這樣的看法。原PO一開始只是想和朋友們分享這些短片，讓大家看過笑過就好。但現在的情況是，這些影片在網路上發酵持續1星期之久，期間還會有網友不停翻出過去類似的內容，這已經儼然成為一個社會問題。

おおつねまさふみ認為，這些在網路上不斷分享、「複習」類似影片的網友們，都是以匿名帳號的方式在網路上分享這些「打工族恐攻」短片，讓人難以找出原 PO 究竟是誰。他們或許是為了想要賺取網路上的注意力，越多人點擊可能就能收到越多報酬，也可能是單純為了好玩。

愚蠢行為連環爆的六大因素

部落客徳力基彦認為，像是「打工族恐攻」這種愚蠢行為從古至今一直都有，但現在會讓「打工族恐攻」不斷爆出，其實背後有六大因素：

1. 以前這種愚蠢行為「看不到」

早在網路時代以前，餐飲業的工讀生一直都是以學生為主，像是「バイトテロ」影片中的內容一定都發生過。只是當時這些事情只會是現場工作人員的秘密，而不會像現在這樣公開出現在網路上。