《剛剛好的完美主義》：為什麼拖延？消極心態的根本原因，在於對「完美」的誤解

文：哈利哥

我們說一個人追求完美，通常在說這個人求好心切，或是做事標準很高，是對一個人的正面的價值評價。不過，也有人會被說成「太完美主義了」，這時候通常在說他做不好、做太慢，或是不敢做，拖拖拉拉的。為什麼同樣追求「完美」，會是兩種截然不同的做事態度呢 ?

因為，積極的人，知道自己達不到100分，但是他努力做到90分 ; 而消極的人，知道做不到100分就乾脆不做。消極心態的根本原因在於對「完美」的誤解，他不知道或不承認根本沒有「完美」的事。

完美主義心態是怎麼來的 ?

我們天生就有三種與生俱來的需求，我們想要有自主性、想要有勝任感，也想要有歸屬感。滿足了這三種基本的心理需求，就會有幸福的感覺。

我們對於追求幸福會有一種說不清楚的感覺，是因為不知道幸福到底包含了哪些。其實就是 : 能掌控、能做好、能被認可。而在追求幸福的路上，有一股拖住你的力量，就是「有人不認同」，還有「我怕做不好」。

越要求完美，越給自己很高的標準，拖拉的力量就越明顯，「現實的你」與「理想中的完美」的距離就越遠，最後你感到無力了，放棄了，只想拖延，不想面對，因為害怕犯錯而什麼都不做。

我們講一個人很完美主義，講的是他陷在完美主義的狀態裡面。完美主義狀態折磨人的地方在於，我們誤認為有一個「完美」的狀態在那裡。

我真的很想把事情做到最好、做到完美，但我就是有缺點、做不到，在這樣長時間往前追不到，後面還有人拖著的情況下，內心的自我批判讓我們漸漸喪失韌性。

就像你拉緊了橡皮筋卻不敢射向喜歡的女孩，再多拉幾次橡皮筋就沒力了。

那怎麼辦呢 ?

完美主義的問題在於理想與現實的拉扯，所以解決問題的關鍵在於如何縮短它們當中的差距。看看你的理想是否訂得太高了，不合實際。

在決定目標的時候 :

不要用「我一定要…」、「無論如何也要完成」這樣的方式

要用「可能的話…」、「盡全力就好」這樣子比較彈性的字眼

不是想著「為了讓誰開心或認可」

而是「我真正想要的是什麼」

這不是降低標準，而是讓自己感覺到這是我能自行作主的目標。也就是說，先做自己想做的，而不是非做不可的事。再看看現實的自己是否真的有這麼差，不要把自己想得一無是處，沒有人是完美的，要接受自己的不完美。

當然不是說接受就接受得了，要慢慢來。

《剛剛好的完美主義》書中教了一個方法 :「去回顧你曾經後悔的事，然後把自己的優點極大化，把缺點極小化，然後告訴自己『我要改變了』。」

不過要注意，「改變」不是要否定過去的自己，不是那種拿B要取代A的方式，而是在原來的自己之上做更新，變成A1的版本，再變成A2的版本，過程是循序漸進的。

你可以跟自己談談上次有點失望的經歷，告訴自己情況並不是那麼差，事件當中總有些力量可循，下次機會再來的時候做好就好了。

你有沒有在難過的時候，自己安慰自己過 ? 雖然整個過程還是難過居多，但就是會有那麼一下下的溫暖，可能很快就消逝，你要尋找的就是這些小小的火花。

別忘了，在熱烈期待的時候，只要一點點的火星，就足以燃燒一把柴火。

自我對話有什麼力量 ?

你可能會問，這樣就有用 ?

還記得前面我們說我們生來就有三種需要嗎，能掌控、能做好、能被認可。這種需要不是說我沒有慾望、我不去想它，它就不會有，這是人類與生俱來，經過幾億年演化下來形成的心理基因，或者說是天性。

而自己與自己以樂觀積極的態度說話，能帶來掌控感與自信感，這樣還不夠，要去做出改變，然後聽聽別人的意見，增強自己的動力。

這樣一來，我做我喜歡的，成績自然會顯現出來，雖然不完美，但你已經不是以前的自己。

剛剛好，也很好。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航