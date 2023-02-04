2023/02/04,
經濟

香港拚旅遊業復甦：港府送旅客機票消費券，分析指帶60億港元外匯收益

香港拚旅遊業復甦：港府送旅客機票消費券，分析指帶60億港元外匯收益
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我們想讓你知道的是

《星島日報》發表社論指出，若以買一送一方式送機票計算，送50萬張機票可帶來100萬名旅客，以疫前每名過夜旅客人均消費約港幣6000元計算，可為香港帶來60億元外匯收益，衍生的乘數效應也非常可觀，這比向港人派發電子消費券更具成本效應。

（中央社）隨著當局取消大部分防疫措施，香港正大步走向復常，各行各業都出現復甦苗頭，其中更以旅遊業先行，政府和業者也致力推動這個行業重回軌道。

在官方層面，港府2日啟動「你好香港」活動，向全球推銷香港的商機和旅遊，將自下月1日起向全球旅客免費贈送50萬張機票，期待可以吸引150萬人來訪。

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在港肆虐3年，期間港府一直實施嚴格的入境防疫措施，間接斷絕了與海外和大陸的往來，令觀光及零售業備受打擊，期間不少旅行社倒閉，即使國泰航空公司也要政府注資度過難關。

3年來，香港兩大主題樂園迪士尼樂園和海洋公園基本上失去了海外和大陸遊客，經營入不敷出。

但去年底起，當局開始放寬海外入境人士的防疫措施，取消強制隔離檢疫要求；上月8日起，香港和大陸也初步恢復通關，同時取消強制隔離檢疫，大陸民眾開始重臨。

為了向全球宣示香港復常，當局於是啟動了「你好香港」活動，除了免費贈送數十萬張機票，還與本地1萬6000家店鋪合作，向訪港旅客提供100萬份消費優惠券。

據公布，整個「你好香港」的宣港活動，耗費高達港幣20億元，除了贈送機票和消費券，當局還邀請藝人郭富城、鄭秀文和陳慧琳拍攝宣傳短片，向全球推銷香港風景、文化藝術新景點和美食等。

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對於香港當局耗資宣傳香港復常，有人質疑其成本效益，但各界大都予以肯定，其中《星島日報》發表社論指出，若以買一送一方式送機票計算，送50萬張機票可帶來100萬名旅客，以疫前每名過夜旅客人均消費約港幣6000元計算，可為香港帶來60億元外匯收益，衍生的乘數效應也非常可觀，這比向港人派發電子消費券更具成本效應。

社論認為，過去3年，香港因疫情封關，在沒有旅客的情況下，經濟持續下滑，當局兩度向市民派發消費券，藉此刺激消費，提振經濟，但成效相當短暫。

在政府加大力度推動下，迪士尼也預期海外旅客將會重臨，為此將會招聘600名員工，以應對需求；該園2日公開舉行了大型招聘會，有3000人參加。

海洋公園也準備招聘350人，以招待可能重臨的大批觀光客。

在港府啟動「你好香港」宣傳活動後，北京方面3日宣布全面恢復與香港通關往來，自6日起取消核酸檢測證明要求、不設過境人流上限，以及要求各連接口岸應開盡開，勢必加促香港走向復常。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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