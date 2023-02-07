【影評】《伊尼舍林的女妖》：隱喻「愛爾蘭內戰」的黑色寓言，男性友誼與戰爭的荒謬喜劇

文：海藍

電影《伊尼舍林的女妖》去查過之後，才知似乎是隱喻「愛爾蘭內戰」的寓言。但能令觀眾有所感觸的，應該還是導演馬丁麥多納（Martin McDonagh）如何設計劇情，去展現自大而偏執的男性特質，導致對人生追求卻逃避責任的徒勞和自我評判的誤差等，將這些現代的議題放進歷史脈絡再與傳說結合，去呈現戰爭看似慎重且血腥，實則無聊至極的事實。

1923年4月1日已為愛爾蘭內戰末期（1922年6月28日－1923年5月24日），故事發生在一座偏遠、虛構的小島伊尼舍林，派瑞（柯林法洛 飾）照例去尋找好友愛爾蘭民謠音樂家康姆（布蘭頓葛利森 飾）去酒吧，對方卻突然表示要跟他絕交。

無法置信的派瑞一再確認，在伊尼舍林島上熟識他們的人也來勸阻，卻無法改變康姆的決心。絕交的理由原先是「不再喜歡你了」，後來則透露因為身為小提琴手的他，想要安靜獨處的時間創作音樂，「好心很快就被遺忘，但音樂（創作）卻能流傳久遠」，更直指派瑞是個無趣的人——「會花兩個小時述說他在驢子大便裡發現什麼」、「我只想求內心的一點平靜」。

被這樣批評的派瑞更無法接受，向周遭徵詢時親友也站在他那邊，他的姐姐詩凡（凱瑞康頓 飾）附和認同康姆可能是「得到憂鬱症」。

無法認同的派瑞一再試圖「恢復友誼」，使康姆放話若再打擾，一次他就剪斷自己的一根手指。但當派瑞泄漏祕密被島上唯一的警察彼得（蓋瑞萊登 飾）打傷，在旁看到的康姆拉他上車，為他趕車，在路口下車兩人分道揚鑣的身影，像在預示人生歧路眾多，總會來到友誼無法持續下去的岔道，那一刻，我以為兩人都有了「我不恨你，但也不想再跟你同行」的默契。

意外的是，這個確知不是愚人節玩笑的決定，卻有了猶如黑色喜劇的走向。

當個好人？

派瑞再次徵求他人的意見。而他另一個「朋友」，被全鎮視為第一無趣的笨蛋多明尼（貝瑞科漢 飾），勸他要「堅定信念」：「也許他只是需要你用別的方式對待他。」當下派瑞認同的表情，接下來在康姆家粗暴的動作，都令人膽寒，卻又有種即將實現的預感：

是了，派瑞這樣的「好人」，終究會去嘗試：拉小提琴、決心要投入藝術創作的康姆會不會如同誓言，剪下他的手指。於是派瑞得到了康姆扔到門上的食指，他還鄭重的從泥土取起，放進鞋盒裡，「我怎麼能讓他的手指沾上泥土？」

如果我在現場，大概會跟詩凡一樣尖叫──難怪康姆要用這種方式來跟派瑞「分手」：面對一個愚蠢、無趣、固執、寂寞而對此一無所知，自以為樂天開朗是好心與美德的驢男（對所有的感情、心理、思想的運作全都嗤之以鼻，只會用自己的角度去看事情），不這麼絕決，他就不會當回事。

還是詩凡比較聰明不是嗎？順從他、安撫他，附和他，適當的時候把他趕去朋友那裡，換取想要的平靜與閱讀的時間──派瑞畢竟是自己的弟弟。只要有那樣的空間，她可以拿出所有的耐心與愛和他對自己的尊重與愛，去忍受他在身邊如一頭蠢驢，現在因為康姆，她可能要減少獨處的時間了。

連同弟弟受到的傷害，她怒氣沖沖的去問罪，對康姆的實話卻一句都無法反駁，只能回應：「你們都很無趣。」確實，想跟派瑞這種蠢驢相處，要嘛必須跟他一樣蠢與無趣，要嘛不必長時間，要嘛就得用全部的好心去容忍。

所以當派瑞在酒吧裡跟康姆爭辯「我的爸爸、媽媽以及姐姐都很好心，我會記住他們」時，我幾乎大笑：他應該毫無察覺，跟他長時間相處、聽他抱怨需要多少的好心。

派瑞當然不會理解。自此，鎮民都轉為勸阻派瑞不要再打擾康姆，使得派瑞將恢復友誼的努力，逐漸轉變成無明的怒氣。他甚至欺騙康姆的朋友「你的母親被牛奶車撞到」讓他離島，只因他嫉妒康姆與對方交流音樂、談笑風生。

他的一再進逼，使原本稍有軟化的康姆聞知此事後，最終一口氣把左手的手指全部剪下，扔向派瑞的家門，卻意外使派瑞寵愛的小驢子珍妮（Jenny）誤食咽死──當熱愛閱讀的詩凡Ｍ在本島找到圖書館員的工作得以離開後，只剩珍妮能寄託依賴與情感的驢男派瑞，終於被其拒絕理解的寂寞和男性向來熟悉的憤怒包圍而瘋狂，聲稱要燒掉康姆的房子作為報復。

當他放火前雖然帶走了康姆的狗薩米，但看到康姆坐在裡面仍不改初衷。最終房子燒毀，康姆離開屋子未被燒死，對派瑞說他們之間的一切用房子一筆勾銷，派瑞說他們沒有完，「維持這樣的恨意應該也不錯」。

派瑞沒有目標的人生，就這樣用「好心」鋪向了地獄。蠢與無趣如果同義，和派瑞近似的還有多明尼，詩凡在說鎮上「無趣第一名」是多明尼之後，在派瑞面前的欲言又止、轉移話題的答案顯而易見。

只是派瑞還有姐姐、珍妮（牠無法也無能拒絕），以前有康姆，多明尼只有會猥褻他、對他暴力相向的父親，鎮民的嘲笑、帶有輕視的招待──然而有些人是僅有好心也無法相處的。

多明尼對詩凡的赤裸示愛，除了自己的欲求，對他人的細微感知毫無判斷與理解能力──想來這是父親待他的複製，但沒有人能靠好心去忍受這種騷擾，儘管詩凡善良懂得應對，卻無法跟他們相處超過太長的時間，甚至不願意招待多明尼住超過一個晚上，遑論接受求婚。

所幸受盡傷害的多明尼比派瑞善良，懂得不去傷害他人，也懂得別人的委婉仍是拒絕。因此在河邊的對話，其實非常悲傷：一個寂寞，一個溫柔，人生卻毫無交集的可能──詩凡不需要去當聖母，去承擔多明尼的悲劇；康姆也沒有義務，去花時間承擔派瑞的愚蠢。最終多明尼失足溺死（或實則自殺）的冰冷，與派瑞的孤獨相似，卻又與後者化為仇恨放火抒發形成對比。