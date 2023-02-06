2022九合一選舉台灣選民的政治資訊接收管道，民眾黨多PTT鄉民？綠營推特同溫層最厚？

文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授。在台中一中被選進數學校隊，接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後，覺得還是人類有趣多了，於是跟著數學一起投入研究政治，成了政治科學家）

在去年底的期中選舉中，一個浮現的現象是台灣民眾的資訊接收管道越來越分眾，而且也有朝政黨極化的趨勢。但這些觀察都僅於選前資料。筆者在與國內研究機構DoubleLink的合作之下，取得該團隊於期中選舉之後立即進行的民意調查，一共詢問全台一千位民眾在期中選舉時的政治資訊接收管道。

台灣人接收政治訊息的管道很分眾

首先，這份資料詢問了這一千位受訪者是否有使用不同的管道來接收政治資訊，結果分布如下表。在這份資料中，假如以電視接收政治資訊的70%做為參考點（跟過去其他民調的比例接近），臉書仍是台灣人最常接收政治資訊的管道（75.7%），其次是YouTube（40.3%）以及PTT（27.6%）。

抖音與DCard因為使用者仍然偏年輕，因此總人數以及透過這兩個接收政治資訊的人數並不多（另外也有問小紅書，但是為0%，或者沒有意識到上面的政治資訊，除此之外，Podcast跟Twitter也都僅有5%）。

比較有趣的是，LINE Today占了37%，比PTT以及LINE聊天室都來得高很多。這是過去沒有的新發現，而LINE Today的影響力與YouTube接近，但LINE Today是透過演算法推送的。因此到底LINE Today上面傳遞了哪些內容，就是值得後續繼續追蹤研究的一個題目。

政治資訊接收管道 臉書 YouTube IG Dcard PTT 抖音 LINE Today LINE聊天室 電視 2022選舉民眾使用比例 75.7% 40.3% 10% 6.3% 27.6% 0.4% 36.9% 10.5% 70.0%

接著，依照受訪者回報的政黨支持，我們可以進一步觀察各政黨支持者使用的政治資訊接收管道，結果如下表。

政黨／政治資訊接收管道 臉書 YouTube Twitter IG Dcard PTT LINE Today 電視 All 100% 75.7% 40.3% 5.2% 10% 6.3% 27.6% 36.9% 70.0% DPP 17.6% 84% 41% 13% 16% 5% 30% 33% 66% KMT 14.3% 77% 42% 3% 3% 7% 7% 33% 78% TPP 12.0% 71% 52% 3% 12% 15% 57% 33% 66% 無 50.7% 73% 36% 3% 7% 5% 23% 41% 73%

從上面這張表來看，各黨派使用不同管道接收政治資訊的分布的確是有所差異的。

與之前我的研究相同，民進黨支持者使用臉書的比例就是比其他政黨來得高。同時，我們也在這波資料裡看到民進黨支持者有大概八分之一會跑去使用推特，推特Twitter上基本上民進黨支持者的比例也會較高。這兩個平台於是就更可能成為民進黨支持者的同溫層。

台民黨主要以PTT和YouTube為基地

台灣民眾黨的支持者，則在PTT上有極高的分布。過半的台灣民眾黨支持者以PTT為政治資訊接收管道，而在PTT上也以台灣民眾黨支持者的比例高出其他政黨甚多。另一方面，台灣民眾黨的支持者也有過半是透過接收YouTube 政治資訊，比其他政黨支持者來得更多。

最後，在無黨派的方面，無黨派比例不幸地又在這次選舉超過半數（50.7%）。雖然無黨派可能因為政治興趣比較低，所以各種管道接收政治資訊的比例也都比較低。唯一的例外是LINE Today，無黨派民眾使用LINE Today的比例比其他三個政黨的支持者都還要高。這也再次顯示了LINE Today是一個有趣的研究方向。

最後，這份問卷也問了台灣民眾在看這些頻道的時候，到底是在聽誰說話？結果分布如下表。

政治資訊傳遞者 新聞台或媒體 網紅或創作者 政治人物本身 政論名嘴 親朋好友 比例 84.7% 20.4% 38.4% 38.4% 29.4%

值得注意的是，當民眾在接收這些政治資訊的時候，聽政治人物本身說話僅占了38%。這個結果很有趣，因為我們以前大多認為政治人物開設社群網站帳號，理論上選民應該更可以直接聽政治人物講話，許多小編都過勞。但實際上大多數民眾還是透過新聞（84.7%）來間接獲得對政治人物的看法。

除此之外，政論名嘴跟網紅也分別占了38%跟20%，這兩群人的觀眾之廣、對政治的影響之大，也是過去學術研究比較少探討的。

台灣人習於透過二、三手傳播接收政治訊息

除此之外這個結果也很有趣：為何已經有新聞台、有政治人物自己的帳號，大家還是要看政論節目、還是要看網紅來第三手傳遞這些政治資訊呢（假如政治人物本身是第一手、新聞台跟媒體是第二手，那網紅跟政論節目再拿這些新聞討論就變成第三手。當然，一些網紅身為內容創作者也已經有一定的議程設定能力了）。

過去的一些學術研究，是說政論節目會讓硬新聞變成比較搞笑、聽眾比較愛看的軟新聞，但是這樣的軟新聞往往也會讓民眾在評論政治事件的時候更不嚴肅、因此有時會導致更災難性的後果（例如更支持任意出兵）。

總而言之，這份資料提供了當下台灣民眾政治資訊接收管道的一個總覽圖。面對內閣交接以及只剩下不到一年的總統大選，要如何透過不同平台來投資布局，將會是各政黨的重點。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航