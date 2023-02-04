2023/02/04,
經濟

香港拚觀光：港府向全球送50萬張機票，目標150萬人訪港

香港拚觀光：港府向全球送50萬張機票，目標150萬人訪港
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我們想讓你知道的是

香港當局為重振疫情後的經濟民生，準備向中國大陸及海外旅客免費贈送約50萬張機票，促進香港觀光。同時也將在夏季免費贈送8萬張機票給香港民眾。

（中央社）香港當局為重振疫情後的經濟民生，日前啟動大型對外宣傳活動，準備向中國大陸及海外旅客免費贈送約50萬張機票，促進香港觀光。同時也將在夏季免費贈送8萬張機票給香港民眾。

港府2日下午宣布展開名為「你好，香港」的系列活動，並在會展中心舉行啟動儀式，由行政長官李家超主持，包括高層官員及立法會主席梁君彥、旅遊發展局主席彭耀佳、貿易發展局主席林建岳、機場管理局主席蘇澤光等人出席。

李家超宣布，向全球各地旅客免費贈送合共50萬張機票；機管局行政總裁林天福表示，先前已向3家航空公司購買機票，大部分機票會由航空公司透過海外辦事處贈送。

林天福說，贈送計畫由3月1日開始，為期6個月，期望獲贈機票的旅客會多帶1至2名旅客來港，預期計畫可以為香港帶來150萬人以上的入境旅客。

他說，當局依據疫情前來港旅客的分布來決定送贈機票對象，其中亞洲區旅客占75%，泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞等地會最先送出機票，之後是中國大陸及其他市場。

當局也將於夏季免費送贈8萬張機票給香港市民。

除了贈送機票，按照「你好，香港」的活動規畫，香港年內將會舉辦多項盛事，以吸引旅客來港，又會派人到海外宣傳香港商機及旅遊等。

李家超也預定4日率領代表團訪問沙地阿拉伯和阿聯酋，宣傳和介紹香港最新情況，以加強香港與兩國的貿易、投資和文化聯繫，為香港爭取商機。

澳門也送12萬張機票

（中央社）繼香港決定向全球旅客免費贈送50萬張機票後，鄰近的澳門也準備年內向海外旅客免費送出12萬張機票，以振興大疫3年之後的旅遊業。

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據《澳門電台》的報導，澳門旅遊局局長文綺華昨天（3日）召開記者會，介紹當地復常及推廣旅遊業的計畫。

被問到當局會否學習香港，向海外旅客贈送機票，她說，年內計畫送出12萬張機票。

她並說，當局稍後將會在大灣區城市宣傳澳門遊，也準備針對台灣及東南亞等市場進行類似宣傳及推出優惠方案，目前已物色泰國商場舉行說明會，以及組織業界前往考察等。

近月來，如同香港，澳門逐步取消大部分防疫措施，基本復常。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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