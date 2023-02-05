紀崴需要什麼？戀愛家教幫得了他嗎？老實說現階段我一定會拒絕

文：社交駭客比爾—駭客技術文件

相信如果有在關注男女相關議題、或是最近有看Toyz影片的人，應該都有注意到有個素人最近很紅，他的名字叫紀崴。人長得看起來老老的，但卻是很年輕的24歲。紀崴他自稱母胎單身24年（老實說我對於近期很多人20歲上下就在那邊自稱母胎單身，這樣的風氣是有點話想說，不過這不是我今天的主題，下次再聊），然後很急於交到一位女友。

所以他花了很多錢，找了不少相關領域的單位想解決他的問題。其中他找過婚友社，也找過同樣是最近在網路上很紅的「戀愛家教Edward」。我自己一般來說不會太在意別的約會教練教了什麼東西，不過過年期間網路上出現了下面這支影片，基於好奇心然後過年又很閒，所以我也把影片看完了。

今天這篇文章我不打算批評或訕笑（因為我自己也是過來人），而是我會用我這幾年在男女關係中的嘗試與反省的經驗，來試著回答一下我標題的問題：紀崴需要什麼？戀愛家教幫得了他嗎？

（註：戀愛家教，我以下就都稱呼為「約會教練」。）

約會教練幫不了你聊天

大多數的約會教練，他們在教的就是一些外型打理、講話的技巧以及一些肢體互動的技術等等。通常就是一些比較能夠外顯的事物。但大家如果看上面那支影片，就會發現，紀崴在聊天的時候很容易出現話題斷掉無法延續，然後就匆匆轉掉話題的狀況。

這就是多數男生在剛開始學習男女互動技術的時候容易碰到的問題之一：背話題但卻無法有效發揮。

我之前的文章有提過，約會教練其實就是在傳授他自己的風格給學生。但終究來說約會教練跟學生就不是同一個人，他們有著各自不同的成長經驗跟生活樣貌。所以學生去背誦教練提供的話題，大多時候都很難真的發揮效果。

想要會聊天，你就必須有熱情

在我的文章裡面關於自我提升的部分，我常常在提的就是要有至少一個熱情，多的話兩三個更理想。有熱情，生活就有目標，就可以過得更踏實。生活過得更踏實，聊天就會有內容。整個人會立體起來，會讓別人更想跟自己交流，然後做朋友。

背話題的另一個問題，是會讓我們沒辦法真正認識一個人。因為當我們腦子裏都是下一個話題要說什麼的時候，就會沒辦法專心去聽對方在說什麼，或是觀察到對方有什麼表情。而這兩件事都是在男女互動中（人際互動也是）很重要的一件事情。

反過來說，如果一個人有熱情，他聊天的時候會是很自然而然地表達自己的生活，不帶一絲勉強。他會是很輕鬆寫意的。同時他也會好奇對方對他說的話到底有沒有感覺，因為分享熱情就是在分享一樣自己的寶貝，他理所當然地會希望對方也喜歡自己的寶貝。因此他一定會察覺到對方對自己的熱情到底有沒有興趣。

這樣的聊天，比起背誦話題，一定充實且生動許多。

約會教練沒辦法幫你找到熱情

所以我認為，比起外型、話題什麼的，紀崴現階段最需要的其實就是對自己的生活有熱情。然而，非常遺憾的是，沒有一個約會教練可以幫助他找到熱情，只有他自己可以幫助自己。

所以在這邊我覺得網路上很多人在訕笑約會教練，說對也是對，因為很多人的問題其實是更根本的生活方面的問題，而非外型或是聊天技術的問題。但說他們笑得不公正也是有道理，因為這方面的問題也從來就不是任何約會教練可以解決的。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

紀崴現階段還不需要約會教練

注意一下，我說的是「任何」約會教練，當然也包含我在內。

所以如果今天紀崴來找我，希望我可以幫幫他。我老實說，我一定會拒絕他。不是因為我覺得他沒救了，而是因為我認為比起約會教練，他現階段更需要的是去做心理諮商。這邊我想用一句話來說明我對他的認識「一個人的原初心理狀況是有問題的，學習技術是一定沒辦法改善的。」

除去那些很有娛樂效果的約會剪輯，在紀崴跟主持人訪談的過程中，我感覺到他似乎有種對世間萬物存在著一點點憤怒的心情。我不確定他的憤怒是哪來的，但我非常肯定的是只要一個人心中還有憤怒，他就注定不可能改善自己的生活環境，因為這個憤怒會讓人對任何事情都抱持著偏見，因此不可能喜歡上一件事，當然也就不可能有什麼熱情。

如此狀況下，學再多技術，男女關係也不可能有所改善在內。

所以他必須先解決自己心中的憤怒，再來討論如何改善外在行為，才有機會提升魅力，脫離母胎單身。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航