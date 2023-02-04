美中晶片戰爭：當「政治」成為半導體最大考量，聯電將成為下一個關鍵公司？

自從前美國總統川普（Donald Trump）以「瓦聖納協定」（The Wassenaar Arrangement）向中國發動「科技戰」以來，中國不斷以各種方式突破歐美的封鎖。但是中國本身技術、產業鏈不夠成熟，無法研發自己的半導體設備，要從其它國家進口也受到箝制，很難取得製作先進製程晶片（7奈米及以下）的極紫外光刻（EUV）機台，整體產業發展受極大限制。

「瓦聖納協定」： 該協定又稱作《關於傳統武器與軍民兩用貨物與技術的出口控制的瓦聖納協議》由40個國家簽署，管制傳統武器及軍商兩用貨品的多邊出口控制機制。

在聯電工作的David（匿名）告訴《關鍵評論網》，瓦聖納協定從1996年制定都比較鬆散，直到近年來才被產業界所認識。他坦言：「這什麼協定過去連聽都沒聽過，一直到前些年川普打華為（HUAWEI）時才冒出來的協議，我們都感到很錯愕。」

中國並不是瓦聖納協定的締約國，但是仍受到締約國的出貨限制，而其中列管的武器主要包含坦克、火砲和軍機等8大類，隨著軍武的現代化，晶片成為了最重要的零組件。

作為全球最大的半導體設備廠艾司摩爾（ASML）若要出貨給中國半導體業者，須要向荷蘭政府申請許可才可出貨。David認為，該協議的範圍太大，有許多可以操作的空間，例如「鋼鐵」算不算軍武的重要原料，他強調以「政治」為最大考量，成為往後10年半導體發展的關鍵。

拜登（Joe Biden）政府承襲並擴大川普的對中國方針，相較於先前大規模的禁制，拜登顯得更為「精準打擊」，主要從設備、人才和維修三大項目進攻。其中，美國於2022年開始禁止美籍人士為中國晶片公司工作，甚至迫使晶片從業人員在「美國護照」和「中國職涯」兩者中抉擇。

最終，讓半導體大廠如科磊（KLA Corporation）、科林研發（Lam Research）和東京威力（Tokyo Electron）等企業已經開始撤離美籍人員。另一名聯電工程師Tony（匿名）向我們透露，中國沒有先進設備，但另一條路則是找人才改成熟晶片的設計圖，再透過其它方式堆疊出效能，雖然良率低、成本也高，就商業考量下完全不符合效益，但是作為戰略物資反而很划算。

Photo Credit: GettyImages 2021年11月7日，ASML的EUV機台於上海舉行的第四屆中國國際進口博覽會（CIIE）期間展出

不過，目前中國究竟能以成熟晶片發展到何種地步，至今仍是眾多紛紜，不過很肯定的是越來越多二線中國半導體業者躍上檯面，而代工二哥聯電也日益重要，是絕對是一個不亞於台積電（TSMC）的關鍵公司。日前，英國媒體《金融時報》分析，位居三線的上海代工晶片製造商華虹半導體（Hua Hong Semiconductor）也開始獲得官方支持，並在5G電信設備和電動汽車找到市場，凸顯中國往成熟、落後著墨的策略。

David強調，除了台積電的技術，近來二、三線業者已成為行業內的焦點是不爭的事實，這顯示出中國為了解除先進製程的燃眉之急以外，日益擴大的電動車市場也是推波助瀾的關鍵。成熟晶片越來越火燙是有理由的，而中國也盡可能地掌握產能。而這些恰巧都是聯電主要且擅長的業務。

許多人可能不知道，過去有一段時間台積電本來不打算往「毛低較低的車用電子市場」發展，但隨著大環境變化才急轉彎。David說，電動車的發展非常快速，作為全球掌握眾多成熟製程技術的聯電，28及40奈米製程是目前最重要的營收來源，各佔總營收20%比例。

此外，從聯電2022年第4季季報可以得知，22/28奈米製程的營收年增竟然超過56%，而車用電子領域有亮眼的成長，車用IC的業務量成長了82%。同時聯電共同總經理王石表示，車用電子IC將持續成為2023年及往後的重要成長驅動力，聯電已做好服務廣大車用電子市場的準備。

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直到近日發生一件大事，聯電原訂全額收購子公司聯芯的計劃卻卡關。這間公司是與中國官方合資，是興建於廈門的子公司，按照時程應該在3年完成交易，但是現在福建省官方不願意放手。David直言：「這件事情真是太誇張，中國目前無視商業協議，而未來在中國的晶圓廠會遇到什麼刁難的情況，這是可以想像得到的。」

目前聯電仍在中國的子公司，包含聯芯在內，還有半導體製造銷售的蘇州和艦芯片製造公司、半導體設計公司山東聯暻半導體。3家子公司實收資本額依序是新台幣638.3億元、136.6億元和1.3億元，未來此些公司的動向成為市場相當矚目的焦點。

事實上，聯電早已經了解地緣政治將衝擊公司營運，近年來致力於由中國轉移產能到歐洲、日本。聯電坦言，美中政治升級，近期明顯提高的緊張局勢，增加營運的不確定性，這包含了關稅、禁售、政策干預和政府補貼。

北京當局已經非常清楚，目前半導體產業界的局勢，要從歐美獲得EUV幾乎是天方夜譚，而它們則開始以成熟製程（7奈米以上）為突破口。直到今日美國才發現了中國似乎並未被擊倒，甚至還有逐漸站穩的趨勢。

Tony告訴我們，中國一些指標公司可以觀察，例如5G通訊商華為和電動車巨擘比亞迪（BYD）。他向我們提出一個問題：「這兩家公司都要使用大量的晶片，如果他們營運狀況越來越來好，那代表的是什麼？中國至少在成熟晶片製造上非常穩定。」

華為輪值董事長徐直軍於2022年12月30日發表新年致辭強調，美國制裁影響已經減弱，華為2022年的收入達到人民幣6369億（新台幣2.8兆元）微幅增加，收入還略有成長。