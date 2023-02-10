【專訪】鋼琴家蔡佩娟：如何彈出有深度的音樂？老師給了三個實用建議
我們想讓你知道的是
對於知名鋼琴家蔡佩娟老師來說，音樂與她的關係，究竟是什麼？對於音樂科班、或非科班的人來說，音樂之於自己又是什麼關係？在知道答案之前，我們先來聊聊音樂科班學子、音樂老師與家長會有興趣的各種面向，解答隱藏在心中的層層疑惑。
文：音音有代誌｜K編
編按：在朱少麟的著作《燕子》中，用了天堂與缺陷的關係，帶出了主角阿芳在書裡對於理想的追求、掙扎與抱負。全書不僅深刻又動人，也使人能對於現在身處的現狀與生活狀態，有了更多前所未有的思考方式。
這次，我們則透過訪問蔡佩娟老師的過程中，從思索天堂與缺陷的關係當中暫時抽離，轉而思考——音樂與人之間的關係。
而對於蔡佩娟老師來說，音樂與她的關係，究竟是什麼？對於音樂科班、或非科班的人來說，音樂之於自己又是什麼關係？在知道答案之前，我們先來聊聊音樂科班學子、音樂老師與家長會有興趣的各種面向，解答隱藏在心中的層層疑惑。
技巧總卡關？科譜學堂拯救你的根本問題
「萬事起頭難」，同樣的，學鋼琴也是。
不論是學生或老師，彈奏或教學上常遇到的第一道困境是：手指頭站不好、琴鍵無法按到底、轉指的時候聲音很奇怪等等技巧上的煩惱。這些問題，雖然不會嚴重到不能完整彈完整首樂曲，可是，隨著我們學琴的時間拉長，或進入到音樂班就讀，就會變成無法忽視的「根本問題」。
因為許多老師會發現：怎麼大家的程度落差有點大？怎麼在小聲樂段的時候，聲音聽起來都有點「虛」？怎麼大聲的地方，和弦都不夠結實？
面對這些問題，蔡佩娟老師拍攝了一系列給初學者的「科譜學堂」短影片。裡面不只提供了抬高手指與貼鍵練習、和弦彈法、如何練高音、針對琶音的海浪練習、轉指等實用影片，也藉由配合實際的動作講解，讓大家不會只得到一句「聲音彈得都虛虛的」評語卻不知從何改進。
老師說，雖然「科譜學堂」裡面講到的內容都非常基本，但音樂班、音樂系的學生彈到貝多芬（Beethoven）、李斯特（Liszt）等人的作品如果卡關，很多問題其實都源於此。
如何彈出有深度的音樂？關於音樂性的解答在這邊
講完了技巧，就到了下一步我們常遇到的困境：一首曲子我都可以完整地彈出來、也不會有錯音，但是，要怎麼彈出有深度的音樂？我的音樂，究竟要怎麼樣才能感動人心？
面對這些問題，蔡佩娟老師笑稱：「其實，也不是每一首音樂都需要感動人心！」畢竟，有些樂曲聽起來就是特別輕鬆快樂、讓人覺得舒服爽快而已。而針對其它需要強烈情感（也就是俗稱的音樂性）注入的曲子，老師給了三個實用建議。
- 要能先「主動」感動自己，才能感動更多人！
- 多聽音樂，培養聆聽的習慣
- 嘗試把自己放在不同的角色多加思考（例如鋼琴主修的人可以擔任合唱團的伴奏）
針對第一點建議，蔡佩娟老師舉了自己教學上的實務經驗：有一次，她針對樂曲的某一樂段用了「史詩」去做比喻，希望能幫助學生在音樂性上有更好的表達。有趣的是，同樣的說法放在A學生與B學生身上卻有著截然不同的效果。
A學生很快就可以用老師的比喻達到理想中的彈奏效果，可是B學生卻怎麼樣都彈不出來，於是，老師改用音樂張力「難到達」說明，總算在B學生身上有比較顯著的成效。有趣的是，老師事後才知道，原來當時他腦中想得是媽媽便秘的畫面。
透過這個例子，我們可以發現，音樂性的培養真的源於「本身」的感受，他人用再多話語描繪，都抵不過自己腦海有的畫面與想像力。先把眼睛閉起來，聽完以下這首曲子之後，你會想到什麼？（真的好有在大海的感覺呀）
第二點，老師則建議大家可以多聽音樂。由於音樂聽得少不但導致學生可能連鋼琴名家都認不得；也會常需要老師的引導才知道演奏方向，整體學習情況較為被動。
面對這個狀況，老師進一步補充到：假如學生已經彈到「叫得出名字音樂家」，例如貝多芬、莫札特（Mozart）等人的作品，練習的一開始，最好不要到Youtube聽相關演奏，我們可以先跟學生講解樂曲的基本概念（好比樂句與分段）。等學生練習到一定程度後，再到網路上面聆聽並寫下最喜歡的三個版本，再一邊講解哪個影片的演奏家是名家。
久而久之，學生就會知道自己比較喜歡哪個風格、影片中又有哪些值得學習的部分；同時，也會在過程中認識到不同的音樂家、培養自己聆聽的習慣，主動建立起與音樂的連結，想像力與音樂性搞不好就會隨之而來。
最後，我們也可以試著把自己放在不同的角色思考，例如彈伴奏就是很好的方法。彈伴奏不但能與不同樂器或聲部進行對話、練習跳脫平常練習獨奏的思維；還能試著把自己放在不同的位置，開始思考聲音與詮釋的更多可能，成為培養音樂性的不二法門。
畢業了，然後呢？關於音樂學子的終極疑惑
在技巧和音樂性都有了一定程度的琢磨之後，許多音樂學子們一路學到了最後，就會面臨到一些逃也逃不掉的問題——畢業了，然後呢？我該繼續升學，或是說我一定要繼續升學嗎？我一定要唸研究所，才能成為給學生更多幫助的老師嗎？
對於這些問題，蔡佩娟老師說，其實唸研究所與「給學生更多幫助的老師」真的不一定會劃上等號，因為一切還是要回歸到教學生的「心態」，以及我們想要幫助學生的心到底有多少。
當我們非常想幫助一個學生，卻發現自己心有餘但力不足時，就一定會想方設法找尋解答、或是能進修的管道。好比找一個對自己有幫助的老師繼續學琴、或時不時參加研習講座等，都是好方法！
有別於過去的傳統MV，老師堪比廣告的宣傳影片
而除了教育之外，蔡佩娟老師也積極地籌辦個人獨奏會、舉辦各式講座；同時，嘗試與商業合作，用有別於傳統MV的風格，以近似廣告的手法拍攝宣傳影片，如下。
這是老師結合去（2022）年推出的新專輯《框架。自由》，所做得三支宣傳影片的其中之一。特別的是，為了要讓聲音與畫面完美結合，不僅腳本來自於老師之手，連毛片也經由她親自剪輯。裡面的對白：「生活裡有一種熱情，叫做駕馭的快感。如果李斯特活在現代，也會愛上駕車的操控感。」更使音樂與生活完美結合。
至於當初怎麼會有這個構想？老師說，她過去就曾經以「音樂在生活裡的各種姿態」為名，倡導「音樂在生活裡無處不在」的這個概念。
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我們想讓你知道的是
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