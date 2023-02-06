如果你是部門裡「可割可棄」的韭菜職員，該如何扭轉局勢？
我們想讓你知道的是
職場裡面多的是踩著部屬往上爬的主管，考績評語說「你這個年度無特殊表現」，因為你的特殊表現被他拿去邀功了。要是不幸你就是被當作韭菜割的苦主，這邊有一些建議給你參考。
文：普通胖大叔
你的主管是不是也常說：
「直接跟我說結果，不要浪費時間。」
許多主管都喜歡把這句話掛在嘴邊，以彰顯自己注重效率，看重成果。卻無意間在做許多決策時，對於重要的細節有疏漏。
過去職涯的經驗，無論作為一個基層的企劃（或者說計畫書寫手），或是基層的工程師，在呈核許多報告的時候更是如此。報告時常會因為以下幾種原因被要求修訂：
- 結論直接寫「有沒有改善」、「有沒有效益」就好，那些細節拿掉，上面的人不會看也看不懂。
- 可能的風險或評估過程就省略，上面的人只想看確定的方案。
- 不用寫這麼多，寫越多上面的人問題越多，自找麻煩。
時間也不用久，到職半年呈過兩到三份報告之後，任何一個有學習能力的人都能學會「不要自找麻煩」。
當你有一個容易鑽研細節的部屬
假設你是管理職，尤其是才剛剛上任的新官。如果部屬有呈上這樣的內容，建議還是花時間看一看。
第一，新官上任不是帶著三把火，很有可能是蠟燭兩頭燒。如果你是剛從技術職升到管理職，你要開始學習管理的技術。假設你不是原部門升職，而是跨部門調任，就更需要知道部門內誰有真材實料。
在這樣的報告內容當中，你要確認兩件事情，一是部屬解決問題的理路，另一個是過去在相關職位上處理問題的經驗。換句話說，就是多問問「你為什麼想這樣處理？」然後再問「以前都怎麼處理？為什麼？」
當然，技術職的人有時候會對於回答細節很不耐煩，因為他們和同樣是技術職的人溝通慣了，彼此都有工作上的默契。
這時候也別急著發火，剛升上管理職，尤其是你本科專業外的內容，學得越多、問得越細，未來越能掌握好部門的工時和品質。比較和緩地回答方法可以說「啊，你也知道這不是我的專業，想說多了解一點，以後工作上我比較能知道你們的需求是什麼。」
假設你不幸就是公司或部門裡的那棵韭菜之一
如果你是基層的企劃或工程師，比起上面修改報告的三個理由，更糟糕的是心血結晶被收割成別人的成果。
職場裡面有沒有這種踩著部屬往上爬的主管？有，多的是。拿你的報告當作自己的去邀功，當年你的考績還被打得比同組的同事差。評語還說「你這個年度無特殊表現」，因為你的特殊表現被他拿去邀功了。
所以前面才建議身處管理職的讀者，要對於部屬處理問題的思維邏輯多點了解。要不然只看成果就很容易被搶著邀功的人唬嚨，然後優秀的人才一個一個離職。
要是不幸你就是被當作韭菜割的苦主，這邊也有一些建議。
首先，不要期待更高階的主管會看到你的辛苦成果或是跳出來主持正義。職場不是只有獲利與效率，在組織中有更多政治層面的操作。許多技術本位出身的人既玩不起，更玩不贏。
但是，你要思考要怎麼擴增你的影響力，增加到可以不在乎主管的評價的地步。
第一，你可以多和同事交流，無論是遇到難題解決不了的時候，或是正巧遇到同事遇到難題解不開的時候，行有餘力就大方地伸出援「口」（教對方就好，不要替對方做事情）。仔細聆聽，然後給出具體、可執行的建議。
第二，多和不同部門或業外的人交流，去思考不同的問題用你的專業可以提供什麼樣的解決方案或建議？但是要注意分清楚哪些事情可以說，哪些事情不能說。千萬不要一不小心就把公司的機密洩漏出去。
第三，千萬不要講同事或主管的壞話。除非是和朋友私底下閒聊，要不然對於不同部門的同事或是業外的潛在客戶說這些，只是破壞自己的印象分數。畢竟抱怨的事情很容易一起頭就停不下來，然後你就變成一個很愛抱怨公司的普通人。
記住，你是要增加你自己在專業領域的影響力，不是為了發洩情緒。
如果被不熟的人問道：「那個專案不是由你主管主要負責嗎？」
你可以回說：「原則上我們公司專案負責人都會由主管掛名，由他們負責訂定專案目標，但是實際的規劃和執行還是由承辦人（我）負責。」
這樣說的話，既不失禮，而且只要是個內行人都能聽出弦外之音。
專案確保三件事情，韭菜也能長成大樹
俗話說得好「人在江湖漂，哪有不挨刀」更何況有些職場環境還是「明槍不能躲，暗箭無法防」。你只要階層越低，就有越高的機會被當作韭菜一樣「可割可棄」。
有的時候是因為你不在小圈圈當中，既不是共犯結構的一員，也沒有裙帶關係。也有時候可能是一個人就只有一對眼睛，許多主管也注意不了這麼多事情。
所以職涯有三件事情要好好確保住，第一，領到合理的報酬（財貨或人脈）；第二，每個專案都要好好累績影響力；第三，做自己有興趣的事情。
在每一個專案當中確保這三件事情，韭菜有一天也會變大樹。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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