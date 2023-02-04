2023/02/04,
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補班日太多惹民怨、企業批「錯誤政策」，人事行政總處將搜集意見研修

補班日太多惹民怨、企業批「錯誤政策」，人事行政總處將搜集意見研修
農曆春節10天連假期間，花蓮地區吸引眾多遊客前往旅遊｜ Photo Credit: 中央社

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隨著10天年假結束，今（4）日迎來了年後的第一個補班日，不少人因此感到身心俱疲，上班時總是昏昏欲睡，更有民眾抱怨今年的補班日過多。對此，人事行政總處表示未來會蒐集多方意見，作為日後研修的依據。

（中央社）近日有民眾抱怨，今（2023）年因調整連續假期導致補班日太多。人事總處表示，連續假期有助紓解工作壓力、增進內需市場，對於近來部分民眾的反映，將持續蒐集多方意見，作為日後研修參據。

根據《政府機關調整上班日期處理要點》第4點及第5點規定，放假的紀念日及節日如遇到星期二或星期四，將一律調整放假；農曆除夕前1日（小年夜）為上班日者，調整該上班日為放假日，除特殊情形外，以前1週的星期六補行上班為原則。

其中，小年夜放假讓春節連假保證有7天，是前行政院長蘇貞昌核定，於2020年起實施，採「補班挪移」調整而成，目的是讓民眾有固定且較長的春節連假，除可及早規劃活動，亦能藉此活絡經濟。

今（4）日是春節過後的第1個補班日，陸續有民眾不滿今年因為連續假期調整，共有6次補班日。

人事總處今天回應《中央社》記者詢問時表示，近來部分民眾反映今年調整放假及補班次數太多，人事總處將持續蒐集多方意見，作為日後研修參據。

人總指出，連續假期除可鼓勵民眾從事國內旅遊，有助於紓解工作壓力、增進內需市場及促進經濟發展，若民眾有個人需求，仍可於補班日自行請假；而綜觀未來5年，每年調整放假次數均不超過3次。

人總表示，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員；公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，依國防部規定辦理；各級學校適用的學年度行事曆，則由各該主管教育行政機關訂定。

民間部分，人總指出，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依其主管機關勞動部的規定辦理。

亞太國際物流公司旗下的新聞媒體《太報》提到，財信傳媒董事長謝金河就曾批評，「為了連續假期，讓大家補班，其實是一個愚蠢的想法，這會形成一個特殊現象，假是放了，但補上班，恐讓大家意興闌珊，工作效率大打折扣。」

此外，友達董事長彭双浪也表示，為放連假補班是錯誤的決策，「應按照行事曆去走就好，經常調整休假天數，會打亂相關產業做國際市場的整體腳步，也讓很多人在連假時，外出旅遊擠成一團，出去的塞車，不出去的就躲在家裡，並沒有達到連假促進消費的目的。」

另外，《今周刊》提到，「外商」及「科技業」經常是不需補班的行業，但之所以不需補班是因為勞動部在2016年公告，凡依政府機關辦公日曆出勤的行業，可準用《勞基法》第30條第3項「8周彈性工時」的規定，讓公司能以「一日換一日」的方式安排出勤。

勞動部工時制度及彈性措施手冊指出：

8周彈性工時的定義：雇主能將8周內正常工時（320小時）任意分配，但必須遵守「每日不超過1小時」、「每周工作總時數不得超過48小時」、「8周總工作時數不得超過320小時」及「不得連續工作超過6日」。此外，勞工每7日應有1日例假，8周內的例假日至少達16日。

統計2023年的補班補課日包括：2月4日、2月18日、3月25日、6月17日、9月23日。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺


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