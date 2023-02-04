布林肯因偵察氣球事件延後訪中，美中雙方外交盤算一次看
我們想讓你知道的是
中國政府在1月30日呼籲美國，停止讓美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於今年訪台的計畫。中國認為，美國官員訪台，違反了美國向中國表示，不會承認台灣為主權國家的承諾。因此中國也希望能藉布林肯訪中的機會，再次向美國警告，不要輕易派官員訪台。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原預計於2月5日至中國訪問，然而，由於美國國防部2月2日晚間發現，中國偵察氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資，因此宣布延後布林肯訪中的行程。《華盛頓郵報》指出，在未來布林肯訪中的行程上，中國希望達到向美國重新建立外交紅線、證明中國重返國際經濟舞台，以及協商停止讓美國官員訪台等三項目標。
美國方面，華府智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）則分析，美國希望藉由與中國在經濟上開啟更多對話空間，緩解兩國緊張的局勢。
建立外交紅線
中國的領導人、外交官和學者皆一再表示，若要修復美中關係，外交紅線、原則必須進行根本性的重置。自從中國領導人習近平2022年11月在G20峰會與美國總統拜登（Joe Biden）會面以來，中國便不斷呼籲以和平共處、相互尊重等原則為框架，建立新的雙邊關係。《人民日報》便在2月1日的報導中表示：「有原則才能有方向，有方向才能妥善處理分歧，擴大合作。」
《華盛頓郵報》指出，中國未來任何會談、訪問，都將以為未來幾十年的美中外交定下新的紅線為目標，使美國有義務尊重中國的核心利益，包括其對台灣和南海主權的主張、對香港和新疆的鎮壓，以及處理國內人權問題的方式。
美國華府智庫史汀生研究中心（The Stimson Center）中國研究部主任孫韻認為，建立外交紅線是中國想達成的核心目標，因為一旦他們有了原則和框架，就可以保護自己的底線。她表示：「他們想劃清界限，告訴美國人哪些事情不能做也不能說。」
讓美國官員停止訪台
中國政府在1月30日呼籲美國，停止讓美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於今（2023）年訪台的計畫。中國認為，美國官員訪台，違反了美國向中國表示，不會承認台灣為主權國家的承諾。因此中國也希望能藉布林肯訪中的機會，再次向美國警告，不要輕易派官員訪台。
對中國而言，此類訪問可能會導致負面的骨牌效應；對美國來說，中國對禁止美國官員訪問台灣的堅持與武力威脅，使美國擔憂兩國衝突可能迫在眉睫。
2022年8月，前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國即在台灣周圍進行了數日的軍事演習。美國空軍指揮官米尼漢（Mike Minihan）則在1月27日遭洩露的一份備忘錄中，表示，他相信美國將在未來兩年內與北京就台灣問題展開戰爭。
上海復旦大學國際關係研究所教授趙明浩認為，美中對雙方的負面猜想及不願讓步，是目前最大的問題，他表示：「中國認為美國要建立一中一台，美國認為中國要武力收回台灣。這是目前美中在台海議題上最棘手的僵局。」
證明中國重返全球經濟舞台
在實施了近三年使經濟陷入癱瘓的「清零政策」後，改善與美國的關係，是中國向國際社會顯示其將再次開放國際貿易的一種方式。
趙明浩表示，在清零政策結束之後，今年中國將全力拚經濟成長，因此，中國希望能藉布林肯訪中的機會，表達其對緩解美中貿易、經濟方面緊張局勢的誠意。
然而，中國也希望向布林肯表明，美國無法干涉中國內政，無法要求中國停止向俄國與北韓進行經濟合作。中國外交部發言人毛寧便在1月30日表示：「美國不能一邊要求中國進行溝通與合作，一邊干涉中國內政，損害中國利益。」
亞洲協會政策研究所總經理丹尼爾斯（Rorry Daniels）指出，中國政府希望藉布林肯訪中，向中國民眾傳達中共可以通過開放的對話管道，在中美意見分歧的事務上，對美國採取強硬態度。
美方希望透過經濟合作緩和雙方緊張局勢
根據美國華府智庫戰略與國際研究中心的分析，美國原本在此次的布林肯訪中行程上，雖然對美中在國際安全問題，如中國對俄國、北韓的支持，以及在台灣問題上取得重大進展抱持悲觀態度，然而學者們相信，美國可以藉由促進與中國的經濟合作，將美中從「新冷戰」帶入較緩和的關係。
戰略與國際研究中心費和中國研究講座主席布蘭切特（Jude Blanchette）指出，美國政府認為，現在是美國嘗試，重新與中國建立關係的有利時機。中國現在在經濟上處於弱勢地位，不僅在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）打擊下，無法恢復國內的消費者信心，房地產市場也存在嚴重問題。
布蘭切特認為，若美國能從防疫與經濟合作層面與中國有更多的對話，將幫助改善美中的關係，而他也相信美國政府在此次布林肯訪中行程上，打著相同的算盤。
《CNN》報導也指出，美國政府決定延後布林肯訪中行程，除了因為軍方有鑒於公共安全，不建議拜登擊落偵察氣球，拜登只好用延後訪問來向中國傳達不滿以外，另外一項原因，即是不希望中國偵察氣球事件，成為布林肯訪中的唯一焦點。布林肯也表示他會在條件允許的情況下，迅速訪問中國。
然而，布蘭切特也警告，如果美國在經濟上過度與中國合作，使中國恢復信心，屆時中國會不會轉採更強硬的戰狼外交政策，也是美方需要擔憂的問題。
新聞來源
- What China wanted out of Blinken’s now postponed visit（The Washington Post）
- Previewing Secretary Blinken’s China Visit（CSIS）
- Why is a U.S. general predicting war with China by 2025?（The Washington Post）
- Blinken postpones trip to Beijing after Chinese spy balloon spotted over US（CNN）
- 中美必須找到正確相處之道（人民日報）
延伸閱讀
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- 拜習會築起善意盡消，中國偵察氣球飛過哪些敏感地點、具備何種功能一次看
- 若美國眾院議長麥卡錫訪台，將對兩岸局勢與藍綠之間產生諸多「雙面刃效應」
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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