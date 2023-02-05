【國際大風吹】亞馬遜雨林大火之後現在怎樣了？新上任的巴西總統魯拉來得及搶救嗎？

還記得2019年中，亞馬遜雨林發生大火的消息嗎？當時好萊塢名人、體壇巨星、高官政要，以至於無數一般大眾，都在社群媒體瘋狂分享雨林大火的照片，希望全世界注意，這片號稱地球之肺的熱帶雨林著火了。

當時的巴西總統波索納洛外號南美川普，作風強勢，動用軍隊去抓違規砍伐的歹徒，不過到了最後成效不彰，再加上後來COVID-19疫情爆發，全世界似乎就忘了這件事。

然而，根據巴西官方數據，亞馬遜雨林在波索納洛任內的消失速度和面積，都來到近年來的新高點，危機並沒有解除。去年底，巴西選出新總統魯拉，他喊出2030亞馬遜零砍伐的目標。這一集就來看看，亞馬遜雨林到底現在怎樣了？為什麼這麼難解決非法砍伐的問題？

亞馬遜雨林萎縮中，已無法緩和溫室效應

首先，我們得認識一下位在南美洲的亞馬遜雨林，因為它的面積大到很難想像，目前大概有500萬平方公里左右，是台灣的100多倍，也比歐盟27個會員國加起來還要大。

重點是，亞馬遜雨林佔地球上所有森林面積的五分之一左右，除了是陸地上生物多樣性最高的生態系，還有大約400個原住民族，更可以吸收大量二氧化碳，減緩溫室效應，發揮調節氣候的作用，所以也有學者說，比起肺臟，它更像一台冷氣機。

問題是這台可以幫地球降溫的冷氣機最近負擔越來越沈重，快要變成暖氣機了。這是因為在氣候變遷加上人類開發的雙重打擊之下，雨林沒有辦法維持原本的平衡，一方面面積縮水，另一方面也變得稀疏，也就是森林邊緣部分樹長不出來，變成了草原。

最新研究估計，從2001到2018年間就少了250萬平方公里左右，而本來儲藏在樹木當中的二氧化碳，就會在破壞過程中釋放到大氣中，也讓這片雨林的二氧化碳總排放量，竟然超過了總吸收量，再也無法減緩全球暖化。

Photo Credit: 國際大風吹

這邊要補充的是，亞馬遜雨林橫跨了八個國家，但是有六成在巴西境內，所以巴西的雨林政策特別受到關注。不幸的是，雖然跟90年代和2000年代初期相比，巴西亞馬遜雨林的毀林速度已經變慢很多，但近幾年來又重新加快。NGO亞馬遜人類環境研究所估計，去年2022甚至回到15年來的高點，平均每天就有3000個足球場大小的雨林消失。

這份資料令人憂心，而且可說是犯罪，原因是政府一連串行動導致環境犯罪上升，那些環境罪犯在亞馬遜簡直太自在了，讓森林陷入危險。 巴西氣候觀測站秘書長 阿斯特里尼 （Marcelo Astrini）

波索納洛任內，雨林消失速度不減反增

亞馬遜雨林的重要性並不是新聞，但為什麼巴西挽救雨林的成效，在近幾年左右突然變差了呢？原因跟近幾位總統，脫不了關係，尤其是波索納洛。

如果把波索納洛執政前3年跟之前3年（前總統）羅賽芙後期以及泰梅爾任內相比，毀林速度快了50%，毀林速度竟然惡化了。 亞馬遜環境研究所執行主任 吉馬良斯 （André Guimarães）

巴西是全球牛肉和大豆等農產品出口大國，也是鐵、銅、金礦的礦產大國，而2019年初上台的波索納洛，主張增加亞馬遜區域的採礦和農牧業開發，可以消除貧窮，刺激經濟。他一方面削弱了一些政府環保機構的職權，另一方面，也把代表農業和企業利益的議員安插在議長、相關委員會主席等位置，讓國會修法降低環保法規標準。

雖然巴西等100多國在2021年的聯合國氣候峰會COP26簽下森林交易協議，訂下2030年全球森林砍伐降到零的目標，同時他也強調政府不惜動用軍警部隊，鐵腕打擊違法開發行為，但不可否認的是，違法圈地和濫墾濫伐的速度卻在他任內節節攀升。除了對環境的衝擊，雨林原住民的傳統居住地和生活方式也備受威脅。

我在這裡看到很多不人道的景象，老實說，如果剛下台的那位總統（波索納洛）少做一點摩托車造勢秀，而是有點良心，親自來這裡看看，或許現場各位就不會覺得被政府拋棄了。 巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）

最近上台的左派總統魯拉，曾經在2003到2010年間做過八年總統，而2003年正是毀林速度接近史上最高的一年，到了他下台的2010年，毀林速度已經大減72%，接近史上最低點。如今重新執政，魯拉強調會努力兌現2030年零毀林的承諾。在上台前100天內，他已經重新啟動亞馬遜基金，也獲得德國和挪威的贊助。

我們兩國有很多希望合作的領域，對抗氣候變遷、保護亞馬遜雨林、擴大可再生能源、生產氫氣綠能、促進兩國經濟的公平轉型，以及推動歐盟南方共同市場協定。 德國總理 蕭茲（Olaf Scholz）

亞馬遜基金其實是魯拉第一次總統任內啟動的國際合作基金，除了巴西政府的財源，也加上挪威和德國一起挹注資金，用來獎勵成功減少雨林毀壞或退化的各種新創計劃，例如輔導農民轉型，打造比較永續的農業供應鏈，以及保護雨林原住民等等，不過後來在波索納洛上台後遭到廢除，也讓挪、德兩國凍結資金，一直到去年底大選後才重新啟動。

Photo Credit: GettyImages 從空中鳥瞰被大量砍伐的亞馬遜雨林

發展模式、監管漏洞......雨林保育難題多

看起來，魯拉上台之後，亞馬遜雨林好像有救了？不過學者分析認為，不是換一個總統就沒事了，畢竟雨林砍伐之所以難以解決，還是有結構性因素。

首先，光是雨林周遭的農地就沒有完全登記，雖然法規要求農民要保護一定比例的原有植物，但沒登記就沒辦法監管。另外，很多土地性質不清沒有劃定是公有還是私有，使得私下開發這種無主地的人，就算被抓到也可能不會違法。最後，也是最難的，就是巴西需要轉向能兼顧永續性的經濟開發模式，而不是保護雨林或砍樹開發的二元對立。

放遠來看，還有另一個變數，就是右派政府也可能重新執政。波索納洛在去年底的巴西總統大選以些微差距敗選，讓支持者非常不滿，也疑似在他的鼓動之下，部分民眾硬闖最高法院和國會抗議選舉結果，引發軒然大波。波索納洛本人反而是逃到國外，在美國佛州一處公寓藏身，還有粉絲到現場幫他加油鼓勵。

波索納洛沒有對外說明要在美國待多久，不過他的妻子蜜雪兒波索納洛反而已經回到巴西，要在自由黨擔任黨職，目標是挑戰2026巴西總統大選。屆時，如果這位前第一夫人當上總統，可以想像，開發派的利益可能又會重新抬頭。

雖然雨林濫墾濫伐會加速全球暖化，後果要由全世界承擔，但它也是巴西國土一部分，外國只能用各種方式間接施壓政府或當地企業重視保育。亞馬遜雨林能不能扭轉持續萎縮的命運，此刻還是未知數。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航