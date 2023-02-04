王鴻薇要求卸任正副元首禮遇金降到7.5萬，綠委批「當年反對的是國民黨」

國民黨立委王鴻薇日前指出，行政院長陳建仁過去曾提出要將卸任元首禮遇金調降到7萬5000元，要求陳建仁兌現承諾，也提出修法。對此，民進黨批評王鴻薇「落跑」選立委後，加上先前當選的市議員，總共領走259萬元補助款。民進黨立委劉世芳也指出當年提出修法，卻遭藍營立委杯葛。

王鴻薇昨（3）日早上在立法院召開記者會表示，陳建仁在過去年金改革時，曾於電視節目上提出，總統蔡英文要讓卸任後的正、副元首禮遇條款，比照一般公務員退休金到7萬5000元。

而民進黨立委劉世芳在2017年就有提案，正副元首卸任後所領取的禮遇金額，不會超過年金改革的所得天花板，立委吳秉叡、羅致政、蘇巧慧、鄭運鵬等28名委員在內都有連署，其中有立委認為，卸任元首不只有禮遇金，還有事務費用，「都卸任了還需要辦什麼公？」

Photo Credit：中央社 國民黨立委王鴻薇3日上午在立法院舉行記者會表示，將於本會期提案修法，調降卸任總統副總統禮遇金。

如今蔡英文8年任期即將到期，王鴻薇公開要求「陳院長」完成「陳副總統」的工作，降低退休禮遇金，否則會失信於民。他也提出《卸任總統副總統禮遇條例》條文修正草案，要將總統每月25萬、副總統每月18萬的禮遇金，通通調降到7萬5000元。

對此，陳建仁昨日接受媒體聯訪時回應，禮遇金的審議如果在立法院通過，「我們當然尊重立法院審議結果，這是一個法治的國家。」

不過，根據《華視》報導，從112年度總預算看來，目前有領取禮遇金的只有前總統馬英九1人，共編列331萬1000元，可以領到2024年5月，而前副總統陳建仁早就已經主動放棄，其餘卸任正副元首都已過了卸任禮遇期限。

民進黨批王鴻薇落跑，共領259萬元補助金

民進黨發言人黃彩玲昨日下午指出，王鴻薇拿不實言論攻擊新閣揆以及團隊，只是想藉此賺取個人聲量。她強調，王鴻薇應該先面對他自私自利的行為，去（2022）年他當選市議員後就落跑選立委，不只導致台北市一席市議員被沒收，在短短70天內，他當選市議員又當選立委，前後領了2次選舉補助款，市議員補助款約77萬元，立委選上後再領約182萬元，總共領走259萬元。

民進黨立委劉世芳則抨擊，當年要修改《卸任總統副總統禮遇條例》時，審查法案期間，無論是委員會審查還是政黨協商階段，都受到時任國民黨立院黨團書記長王育敏在內的多名立委杯葛，導致條例無法順利三讀。因此他質疑，「如果真要以禮遇金抹黑陳建仁院長，要先徵詢黨內意見，尤其拼命捍衛的王育敏前委員，畢竟當年反對本案的可是國民黨。」

另外，劉世芳認為，王鴻薇的提案文字除了金額和少數用字，幾乎都和他如出一轍，「謝謝王委員的賞識與借鑑呢！」

王鴻薇對此回應，劉世芳當年提案修改禮遇金，「請問為什麼最後你髮夾彎？為什麼最後你不敢堅持你自己的提案」，並質疑劉世芳在心虛什麼、害怕什麼。針對劉的說法，王鴻薇也批評是用抄襲來抹黑，用這樣的論點來幫前新竹市長林智堅的抄襲護航。

後續劉世芳翻出當時的會議紀錄，時任立委楊鎮浯表示，中華民國沒有這麼寒酸，正副元首卸任禮遇金砍到8萬元；時任立委吳志揚指出，中華民國不應任意縮減禮遇；王育敏則提出，包含馬英九在內的卸任元首，都希望持續提升中華民國在國際上的能見度，或是把台灣的情況帶出去，「以他們這樣的表現，我覺得給25萬元一點都不過分。」

劉世芳要求，如果真的要修此條例，建議溯及既往，回到當時國民黨杯葛法案影響的時間點，讓過去有領禮遇金的卸任正副總統，繳回溢領部分。

根據現行《卸任總統副總統禮遇條例》，卸任總統每月得有25萬元禮遇金，並提供、處理事務人員、司機、辦公室及各項事務的費用，每年800萬元，第2年遞減為700萬元，第3年600萬元、第4年500萬元，第5年以後不再遞減。

卸任副總統每月則為18萬元禮遇金，相關事務費用每年400萬元，之後按年遞減為350萬元、300萬元、250萬元，第5年後不再遞減。

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核稿編輯：羅元祺