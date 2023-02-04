2023/02/04,
國際

偵察氣球成本低、易偽裝等大5優勢各國愛用，氣象局長鄭明典：台灣領空曾出現過2次

偵察氣球成本低、易偽裝等大5優勢各國愛用，氣象局長鄭明典：台灣領空曾出現過2次
2020年5月俄國上空的高空探測氣球｜Photo Credit: GettyImages

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美國領空出現中國的偵察氣球引發關注。中央氣象局局長鄭明典今（4）日在臉書指出，氣象局人員在2年前也拍過；鄭明典表示，同樣氣球在台灣曾出現2次。隨科技快速進步，偵察氣球仍未被淘汰，迄今依是各國軍方愛用利器，原因就在於具備以下優勢。

（中央社）美國公布中國高空偵察氣球侵入本土領空一事升溫至外交事件，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）臨時取消訪中行程。偵察氣球可追溯至18世紀末法國大革命，逐漸演變為偵察利器。

綜合《路透社》與美國新聞網站《Politico》報導，偵察氣球使用迄今超過200年，除法國大革命，美國南北戰爭時北軍也用偵察氣球蒐集南軍動向，二次大戰期間也能見到偵察氣球的蹤跡。

日本在二戰後期為扭轉頹勢，利用氣球空飄至美國投擲燃燒彈，當時未損及軍事目標，卻因有氣球墜毀於俄勒岡州的森林裡造成零星平民喪生。

二戰過後美軍開始探究偵察氣球的實用性，展開大規模的「創生計畫」（Project Genetrix）投送大量監視氣球拍攝、情蒐東歐和蘇聯。根據美國政府文獻，美軍自1950年代開始派出大量可空中攝影的偵察氣球，飛越蘇聯領土上空蒐集相關情資。

隨科技快速進步，偵察氣球仍未被淘汰，迄今依是各國軍方愛用利器，原因就在於具備以下優勢。

成本低

同樣進行偵察任務，高科技的衛星不僅造價昂貴，還得斥資數億美元打造太空發射系統。相較之下，偵察氣球不但成本低得多，酬載量也比無人機更多。

無油耗且飛行距離遠

偵察氣球主要仰賴風力飛行，無須加油就能飛行很長一段距離。2005年美軍空中戰力研究所（Airpower Research Institute）一項研究顯示，偵察氣球無法直接操縱，而是透過改變高度利用不同氣流速度，粗略地將球引導至目標區。

飛行高度夠高

偵察氣球飛行高度通常為8萬至12萬英尺（2.4萬至3.6萬公尺），遠高於商用客機的4萬英尺（1.2萬公尺）；而最高性能的戰機飛行高度通常也不超過6萬5000英尺（2萬公尺），只有像U-2這類高空偵察機會飛行在8萬英尺的高空。

更接近地表、停留時間更長

根據美國空軍指揮參謀學院（U.S. Air Force's Air Command and Staff College）2009年的報告，相較於衛星，偵察氣球可以更抵近從事大面積偵察，也能在目標區域上空停留更久。

容易偽裝

偵察氣球的外觀不如無人機這類武器，更易偽裝成自然環境中的「平民」，即便被發現，外國政府也能聲稱是用來監測天氣等民用目的。

不願具名的五角大廈官員2月2日表示，過去幾年有少數幾次偵察氣球飛越美國上空，但中方偵察氣球停留時間明顯比其他氣球長，飛行軌跡遍及馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom Air Force Base），這個基地有洲際彈道飛彈發射井，是美國3大陸基核武重地之一。

美國領空發現偵察氣球，鄭明典：台灣出現過2次

美國領空出現中國的偵察氣球引發關注。中央氣象局局長鄭明典今（4）日在臉書指出，氣象局人員在2年前也拍過；鄭明典接受中央社記者訪問時表示，同樣氣球在台灣曾出現2次。

美國繼日前公布發現一顆中國偵察氣球侵入領空後，五角大廈於當地時間3日晚間再表示，又有一顆中國偵察氣球飛越拉丁美洲。

鄭明典今天上午在臉書寫文表示，「這個氣球出現很久了！新聞中的高空探測汽球存在已久，氣象局同事在兩年前也拍過！在那之前，其他地方也有照片紀錄，很多年了。」鄭明典也附上氣象局人員拍的氣球照片。

鄭明典接受《中央社》記者訪問說，2020年6月，日本媒體就報導宮城縣出現不明的氣球，當時並無任何國家承認，後來有日本部落客鍥而不捨追蹤，查到氣球是在中東生產，用於通訊實驗。

鄭明典說，2021年9月、2022年3月，台北上空也出現同樣的氣球，停留時間約3小時；2021年那次，氣象局有人員拍下照片，2022年那次出現在松山機場上空，也有民眾拍到，還要求民航局取締。

鄭明典說，台灣上空出現的氣球與日本宮城縣出現的比對，完全相同，和在美國領空出現的也一樣，不是氣象探測氣球。

至於這類其他用途的氣球和氣象探測氣球有何不同，鄭明典說，氣象高空探測氣球是橡膠製，直徑約2公尺，最高飛行高度是30公里，不會飄太遠；日本、台灣、美國上空出現的這種氣球，估計直徑至少20公尺，能在高空飄行這麼遠，一定是相當特殊的材質。

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺


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